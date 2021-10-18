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Звезды18 октября 2021 21:53

После смертельного ДТП Ксения Собчак будет вести новое бьюти-шоу

В программе «Осторожно, здоровье!» скандальная ведущая изучит индустрию красоты
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
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Ксения Собчак получила новый телепроект

Ксения Собчак получила новый телепроект

Легко пережившая аварию со смертельным исходом для чужого человека Ксения Собчак получила новый телепроект. Она станет ведущей шоу «Осторожно, здоровье!». Название отсылает, конечно, к названию ее ютуб-блога («Осторожно, Собчак!»), которое в свете последних событий звучит все более зловещим.

Все думали, что Ксения тяжело будет переживать смертельное ДТП в Сочи, увязнет в следственных действиях, взаимодействии с родственниками погибших или следственных действиях, но она довольно резво приступила к работе: генерированию хайпа. Продолжила выпускать интервью (последнее вышло с группой «АлоэВера»), «документальные фильмы» (про изнасилованного в детстве молодого человека, который служил в церкви, а потом вдруг разочаровался и ушел в поисках правды), вести инстаграм и разжигать провокационные дискуссии в интернете. Видимо, в надежде перевести огонь на другую тему.

Шоу Собчак, которое генеральный директор канала «Суббота!» представил на презентации, представляет собой формат ликбеза. В проекте Ксения «расскажет о том, какие процедуры на рынке красоты и здоровья безопасны, а какие могут навредить». Разумеется, в шоу привлекут экспертов из медицинской и бьюти-индустрии.

Шоу-бизнесО РАЗНОМКсения Собчак: досье KP.RU