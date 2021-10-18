После смертельного ДТП Ксения Собчак будет вести новое бьюти-шоу

Ксения Собчак получила новый телепроект

Легко пережившая аварию со смертельным исходом для чужого человека Ксения Собчак получила новый телепроект. Она станет ведущей шоу «Осторожно, здоровье!». Название отсылает, конечно, к названию ее ютуб-блога («Осторожно, Собчак!»), которое в свете последних событий звучит все более зловещим.

Все думали, что Ксения тяжело будет переживать смертельное ДТП в Сочи, увязнет в следственных действиях, взаимодействии с родственниками погибших или следственных действиях, но она довольно резво приступила к работе: генерированию хайпа. Продолжила выпускать интервью (последнее вышло с группой «АлоэВера»), «документальные фильмы» (про изнасилованного в детстве молодого человека, который служил в церкви, а потом вдруг разочаровался и ушел в поисках правды), вести инстаграм и разжигать провокационные дискуссии в интернете. Видимо, в надежде перевести огонь на другую тему.

Шоу Собчак, которое генеральный директор канала «Суббота!» представил на презентации, представляет собой формат ликбеза. В проекте Ксения «расскажет о том, какие процедуры на рынке красоты и здоровья безопасны, а какие могут навредить». Разумеется, в шоу привлекут экспертов из медицинской и бьюти-индустрии.