В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях вакцинации от ковида людей серебряного возраста

У многих россиян, согласно опросам, остаются вопросы о безопасности вакцинации для пожилых Фото: Иван МАКЕЕВ

Который день подряд ковид ставит в России печальные антирекорды. 18 октября стало известно, что заболели еще 34 325 человек, а скончались 998. Пандемия уже унесла жизни 224 310 россиян, и, к сожалению, ее конца пока еще не видно.

По данным Росстата, 83% умерших от COVID-19 – это пациенты в возрасте старше 60 лет. По результатам проведенного в Великобритании анализа, у непривитых людей в возрастной группе 60+ вероятность летального исхода в 5 раз выше, чем в группе до 50 лет. А среди тех, кто отметил 80-летний юбилей, риск смерти от коронавирусной инфекции возрастает более чем в 11 раз.

Именно у людей серебряного возраста из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные как вирусная пневмония и тромбозы различной локализации. Эти осложнения могут привести к самым печальным исходам.

На сегодня единственный доказанный способ защититься от тяжелого течения ковида и смерти от его осложнений – вакцинация. Убедите своих пожилых родственников привиться, а лучше сделайте это вместе с нами.

У многих россиян, согласно опросам, остаются вопросы о безопасности вакцинации для пожилых. Ответить на самые простые вопросы об особенностях прививки для тех, кто относится к группе 60+, мы попросили заместителя директора Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктора медицинских наук Татьяну Руженцову.

Есть ли какие-то особенности у вакцинации людей преклонных лет?

- Принципиальных особенностей вакцинации пожилых нет. Как и в другом возрасте, прививаться необходимо в период, когда нет обострений хронической патологии, если она есть. Если у человека сразу несколько сопутствующих возрасту заболеваний, желательно перед прививкой посетить своего лечащего врача.

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- Перед вакцинацией у всех пациентов уточняют отсутствие противопоказаний. Прививка не показана при острых заболеваниях (ОРВИ, острых кишечных инфекциях и других), обострениях хронических заболеваний, если раньше случались тяжелые аллергические реакции или тяжелые поствакцинальные осложнения после введения первой дозы вакцины.

Укол делают внутримышечно в область плеча. В большинстве случаев никаких побочных действий не проявляется. Может быть болезненность, зуд, отечность, покраснение в области введения, повышение температуры тела, слабость, ломота в мышцах и суставах. Как правило, все симптомы проходят самостоятельно в течение 1-3 дней. В целом, из-за возрастных особенностей иммунного ответа, люди старше 60 лет значительно легче переносят прививку, чем молодые.

Татьяна Руженцова

Зато, говорят, у пожилых медленнее формируется иммунный ответ?

- Действительно, среди людей в возрасте старше 60 лет чаще встречаются случаи замедленного и недостаточного формирования иммунного ответа из-за возрастных физиологических особенностей. Этому способствуют недостаток физической активности и недостаточное время пребывания на свежем воздухе, заболевания желудочно-кишечного тракта, дефицит витаминов и минералов. Если это ваш случай, посоветуйтесь с лечащим врачом, чтобы определить правильную схему вакцинации.

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- Наоборот, любые хронические заболевания являются дополнительным показанием для проведения вакцинации. Но прививку нужно делать в стабильном состоянии, когда нет обострения, подобрана схема терапии.

Как сочетать прививку и прием лекарств? Могут ли препараты, которые принимает пожилой человек, ослабить действие вакцины?

- Препаратов, которые абсолютно нельзя совмещать с вакцинацией, не существует. В большинстве случаев необходимо продолжить приём лекарств по той схеме, которая была подобрана ранее. Однако, некоторые средства могут снижать выработку иммунного ответа: это цитостатики и кортикостероиды, которые нередко назначаются на длительное время при ревматологических и онкологических заболеваниях. Пациентам, получающим такую терапию, нужно обязательно перед вакцинацией посетить лечащего врача, который, уточнит отсутствие противопоказаний и, при возможности, скорректирует дозы.

Нужна ли прививка от гриппа, если привился от ковида?

- Пожилым обязательно нужно прививаться не только от коронавируса, но и от гриппа, поскольку каждая из вакцин вызывает выработку специфичных антител против определенных вирусов и лишь немного повышает сопротивляемость к другим инфекциям. Интервал между введением разных вакцин должен быть не менее 1 месяца.

Сейчас идут исследования вакцины, которая содержит компоненты обоих вирусов. Если эффективность и безопасность будет подтверждена, то мы получим возможность вакцинироваться одновременно против гриппа и коронавируса. Но пока их необходимо делать друг за другом.

(В текущих обстоятельствах, имея в виду высокую заболеваемость ковидом, некоторые специалисты советуют начать с антиковидной прививки, как страхующей от более опасного заболевания – прим. Ред.)

Дедушка очень пожилой, ему 87 лет. Можно ли и стоит ли вести его в прививочный кабинет?

- Спутник V и ЭпиВакКорону можно вводить, начиная с 18 лет, без каких-либо других возрастных ограничений. Учитывая статистику о высокой летальности от COVID-19 среди пациентов старше 80 лет, такой возраст является дополнительным показанием для вакцинации.

Что делать, если все-таки заболел после прививки?

- Если после прививки появились признаки респираторной инфекции, то следует оставаться дома, вызвать врача и выполнять все его рекомендации. В случае подтверждения COVID-19 лечение не имеет принципиальных отличий, и должно быть начато как можно быстрее.

ВАЖНО!

Вакцинация значительно снижает риск заболевания, тяжелого течения и летальных исходов, но не исключает полностью. Поэтому привитым необходимо по-прежнему соблюдать все меры безопасности. Причем помните, что иммунный ответ формируется постепенно, в течение 42-45 дней после введения первой дозы двухкомпонентных вакцин. То есть, в этот период защитного действия прививки еще нет и нужно особо тщательно соблюдать правила безопасности: по возможности, сократить до минимума посещения различных учреждений, торговых точек, других мест скопления людей. В публичных местах пользуйтесь защитной маской, соблюдайте социальную дистанцию, чаще мойте руки, при невозможности - используйте дезинфицирующие средства.