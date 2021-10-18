«Я кричала, что девственница, но его это еще больше возбудило»: Супермодель Кира Дихтяр рассказала, как в 15 лет ее изнасиловал Борис Березовский

Кира Дихтяр обвинила Березовского в насилии и педофилии. Фото: Инстаграм и Владимир ГЕРДО.

Супермодель Кира Дихтяр живет в Нью-Йорке и снимается для обложек самых известных журналов. Она является послом ООН по вопросам спорта и представляет многие западные бренды. Кира специально прилетела из США в Москву, чтобы рассказать о главной трагедии своей жизни. В программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1» она вспомнила, как в 15 лет ее изнасиловал Борис Березовский.

Со дня смерти олигарха прошло 8 лет. Все эти годы Кира молчала, потому что боялась признаться в том, что стала жертвой насилия. Модель говорит, что ей не нужен пиар, а тем более деньги. Она решила рассказать о домогательствах, чтобы предостеречь других девушек, которые планируют связать свою жизнь с модельным бизнесом. К тому же, по словам Дихтяр, ей и ее ребенку поступают угрозы.

Кира специально прилетела из США в Москву, чтобы рассказать о главной трагедии своей жизни. Фото: кадр видео.

Кира с детства занималась художественной гимнастикой, была хрупкой и гибкой. Однажды к ней на улице подошла незнакомая женщина и предложила стать моделью. Кире пообещали крутые фотосессии и поездки по всему миру. 15-летняя девочка не смогла устоять перед головокружительными перспективами и согласилась. После долгих раздумий Дихтяр решила рискнуть и попробовать себя в качестве модели. Тогда она даже не догадывалась, чем все обернется.

В постель олигарха начинающая манекенщица попала через московское модельное агентство фотографа Александра Бородулина. Он вербовал в манекенщицы юных девочек от 13 до 16 лет.

- Меня взяли в модельное агентство в Москве. Съемка в Англии для 15-летней девочки — огромная возможность, но случилось такое… Привезли в Лондон, заселили в отель и сказали к определенному времени спуститься. Спустилась, а там Борис Березовский с охраной. Должны были поехать на съемку, но он отвез в свою квартиру. Там все и произошло - он изнасиловал меня, - со слезами на глазах рассказала 33-летняя Кира.

Все эти годы Кира молчала, потому что боялась признаться в том, что стала жертвой насилия. Фото: кадр видео.

Девочку заверили, что ее везут именно на съемку, поэтому сначала она ничего не заподозрила. А когда поняла, что происходит, то очень испугалась и совершенно растерялась.

- Я не знала, что делать! Я была маленьким ребенком, – с болью вспоминает девушка.

Кира пыталась сопротивляться, говорила, что она несовершеннолетняя. Но Березовского ничуть не смутил ее возраст.

- Я очень громко кричала. Была девственницей, а его это только возбудило. Он сказал: «Ничего себе, как мне повезло!». Это произошло 17 декабря, никогда не забуду эту дату… Потом он выбросил меня на снег, я даже не знала, как добраться до дома, - говорит Дихтяр.

Кира с детства занималась художественной гимнастикой, была хрупкой и гибкой. Фото: Инстаграм.

Девушка побоялась рассказать о случившемся родителям. Много лет она держала эту боль в себе. Боялась, что если кому-то расскажет, то влиятельный бизнесмен причинит вред не только ей, но и ее семье.

- Понимала, что Борис может убить меня, моих родных. Такие люди обладают невероятной силой в обществе. Подавать в полицию - бессмысленно. Скажут, что моя вина… Кто же поверит? Кто защитит перед человеком такого уровня? – говорит модель. - Бородулин не одну меня отправлял в Лондон, обещая съемки и карьеру.

Андрей Малахов спросил Киру, что она почувствовала, когда узнала о смерти Березовского.

- Я обрадовалась, да простит меня бог. Такие люди должны сидеть в тюрьме или не существовать на свете! – считает модель.

Дихтяр живет в Нью-Йорке и снимается для обложек самых известных журналов. Фото: Инстаграм.

Чтобы ни у кого не возникло сомнений в достоверности ее слов, Кира прошла проверку на детекторе лжи. Полиграф показал, что она говорит правду – ее действительно много лет назад изнасиловал Борис Березовский.

На Западе Кира известна еще одним громким скандалом: ее очень невзлюбила Наоми Кэмпбелл. В 2013 году темнокожая модель запустила телешоу «The Face» - аналог популярных шоу «Топ-модель по-американски» и «Проект Подиум». Кира с успехом прошла кастинг и надеялась многому научиться у Наоми. Но Кэмпбелл вела себя агрессивно, обзывала Дихтяр и даже швырялась в подопечную разными предметами. В итоге Наоми обвинила Киру в расизме, хотя, по признанию модели, она не позволяла себе никаких негативных высказываний в сторону темнокожих соперниц. После таких обвинений Кире пришлось покинуть шоу, пережить травлю со стороны прессы и даже обратиться к психиатру. Со временем Дихтяр пришла в себя. Сейчас она считает, что трудности только закалили ее.

Кира является послом ООН по вопросам спорта и представляет многие западные бренды. Фото: Инстаграм.

Кира воспитывает сына от британского режиссера Энтони Хикокса. Хикокс был старше Киры почти на 30 лет, но, несмотря на большую разницу в возрасте, между ними закрутился роман. Отношения закончились беременностью девушки. Узнав о том, что подруга ждет ребенка, Энтони бросил ее, так как не хотел детей. Сейчас Кира воспитывает сына в одиночку. Большую часть времени мальчик живет у ее родителей в Москве.