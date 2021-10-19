«Очень сильно болела»: Экс-«Блестящая» Надя Ручка рассказала о мучениях Семенович из-за бюста, выросшего до девятого размера

Надя Ручка рассказала, что у Семенович перед концертами часто болела спина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анна Семенович – обладательница самого выдающегося бюста на отечественной эстраде. Но такие прелести часто доставляют своей хозяйке не только радость, но и страдания. Коллега Анны по группе «Блестящие» Надя Ручка в студии программы «Звезды сошлись» вспомнила, какие мучения причинял Семенович ее необъятный бюст.

Анна не раз говорила, что такую большую грудь нелегко носить. Это подтвердила и Надя Ручка: она рассказала, что у Семенович перед концертами часто болела спина и ныла поясница. Пытаясь уменьшить боль, Анна ложилась на твердую поверхность, чтобы дать спине отдых.

- Грудь у Ани действительно очень большая, - рассказала Надя Ручка. - Несколько раз было перед выходом на сцену, что у Ани середина спины очень сильно болела. Она лежала на столе перед концертами. Мы все пытались что-то исправить. Это как спазм. Но мы Анины сиси любим.

Надя Ручка в студии программы «Звезды сошлись» вспомнила, какие мучения причинял Семенович ее необъятный бюст. Фото: кадр видео.

По словам Ручки, чтобы облегчить себе жизнь Анна покупала нижнее белье на широких лямках в специализированных магазинах.

Семенович не всегда была обладательницей такого пышного бюста – когда-то она была очень хрупкой. Анна с трех лет серьезно занималась фигурным катанием. Еще в юности она стала мастером спорта международного класса, а в 2000 году - серебряным призером чемпионата России. Анна каталась вместе с Романом Костомаровым, который впоследствии завоевал олимпийское золото в паре с Татьяной Навкой. В 21 год из-за серьезной травмы Семенович была вынуждена оставить спорт.

Именно тогда возлюбленный-продюсер посоветовал Анне заняться пением. Так она попала в группу «Блестящие» и благодаря яркой внешности превратилась в звезду девичьего коллектива. Пышный бюст артистки стал ее визитной карточкой и, как не раз шутила Семенович, главным источником ее доходов.

Долгое время подозревали, что Анна сделала пластику груди, вставив слишком большие импланты. Однако сама Семенович в шоу «Секрет на миллион» призналась, что больна гигантомастией, из-за чего её бюст однажды вырос до девятого размера, доставляя ей огромные неудобства. Она перенесла операцию по уменьшению груди на четыре размера, но бюст после этого не перестал расти.

Несмотря ни на что, Анна любит свою грудь такой, какой ее создала природа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Певице постоянно приходится сталкиваться с тем, что ее фигура становится предметом обсуждения в соцсетях. Хейтерам не дают покоя ее рубенсовские формы. Артистка давно расставила все точки над «i», заявив в Инстаграме: она любит себя такой, какая она есть.

- Смотрите, хейтеры затюкали — ты поправилась, ты уже не та. А мне нравится моя фигура. Я встаю утром, смотрю на себя в зеркало и кайфую от себя, - сообщила как-то Семенович подписчикам. - Когда пришла в «Блестящие», я была на 10 кг худее - но сейчас я нравлюсь себе гораздо больше, чем нравилась себе тогда. И, слава богу, я, наконец, не та!

Артистка говорит, что изменила свое мировоззрение и наконец-то поняла, что счастье не зависит от веса. Нужно принимать себя любой, ведь возрастные изменения внешности неизбежны.

- В любом возрасте нужно принимать себя и любить такой, какая ты есть. Конечно, это не значит, что нужно обжираться до размеров "бегемота", мы заботимся о себе — поэтому следим за собой, но принимаем каждую жиринку, каждую морщинку, каждую целлюлитинку с любовью, - считает певица.