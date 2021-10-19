В ставшей мировым лидером по распространению COVID-19 Латвии объявлен локдаун

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Главный эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний Латвии Юрий Перевощиков на своей странице в Facebook разместил скриншот со страницы сайта университета Джона Хопкинса, на которой прибалтийская республика красуется в самом верху списка стран с наибольшим числом подтвержденных случаев COVID-19 на миллион населения.

– Мировые антирекорды, – такой надписью сопроводил инфографику эпидемиолог.

Согласно данным статистики, по состоянию на 17 октября в Латвии за неделю зарегистрировано почти 7698 случаев заболевания коронавирусом на 1 миллион населения.

В тройку лидеров вошли также Барбадос и Грузия.

Соседи Латвии – Литва и Эстония – ненамного отстали, заняв в списке пятое и шестое место соответственно. Завершает антирейтинг Великобритания, расположившаяся на 10 месте с показателем 4341,13 случаев заболевания COVID-19 на миллион жителей.

Неизвестно, повлияла ли эта статистика на решение Совета по кризисному управлению Латвии, но так или иначе, с 18 октября в стране введен жесткий локдаун, в рамках которого планируется установить комендантский час.

По словам премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша, введение ограничений – «одна из величайших трагедий в стране». По словам Кариньша, стране придется как минимум занимать деньги, чтобы не погубить отдельные сектора экономики, а всему обществу стоит приготовиться к тому, что «придется терпеть».