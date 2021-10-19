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В мире19 октября 2021 8:20

Эмир Дубая оказался в центре очередного скандала

Британский суд доказал, что шейх следил за своей бывшей женой
Алена ГРИЦЕНКО
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Эмир Дубая, шейх Мухаммад бин Рашид Аль Мактум.

Эмир Дубая, шейх Мухаммад бин Рашид Аль Мактум.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во время бракоразводного процесса эмир Дубая, шейх Мухаммад бин Рашид Аль Мактум следил не только за своей теперь уже бывшей женой принцессой Хайей бинт аль-Хусейн, но и за ее адвокатами: в Великобритании прошло судебное заседание, в ходе которого было доказано, что шейх использовал шпионскую программу Pegasus, разработанную израильской компанией NSO.

- Доказательства, имеющиеся в деле, свидетельствуют о злоупотреблении властью, - заявил судья Эндрю Макфарлейн. – Это недопустимо! И у нас есть все основания не доверять действиям шейха.

Из смартфона принцессы Хайи было похищено более 260 мегабайт персональных данных. Такой объем данных соответствует записям разговоров общей продолжительностью 24 часа и нескольким десяткам тысяч фото и видеофайлов.

Также шейх заполучил данные, хранившиеся в смартфоне адвоката принцессы – Фионы Шеклтон.

О том, что за женщинами следят, сообщила супруга экс-премьер-министра Великобритании Шери Блэр, которая в настоящее время является юристом и советником NSO.

Принцесса Хайя - сестра короля Иордании Абдаллы II. Замуж за шейха Мохаммеда она вышла в 2004 году, став его четвертой женой. Но в отличие от старших жен, которые вели затворнический образ жизни, принцесса Хайя везде сопровождала мужа. Она стала общественным деятелем, занималась благотворительностью, получил титул посла доброй воли ООН. А также родила шейху сына и дочь.

На протяжении 15 лет принцесса никогда не отзывалась о супруге плохо, наоборот поддерживала его во всем. Но в 2019 году, взяв двоих детей, бежала в Европу. Сначала скрывалась в Германии, потом перебралась в Великобританию, где попросила политическое убежище, получив гарантии защиты от британской королевской семьи.

- Узнав, что за мной следили на протяжении года, я не могла поверить в это, - рассказала принцесса. - Не хочу, чтобы мои дети росли в страхе, который каждую минуту теперь испытываю я. Они этого не заслуживают.

Стало также известно, что Мухаммад бин Рашид Аль Мактум намеревался приобрести дом по соседству с тем, где сейчас живет его бывшая жена. Но правительство Великобритании воспрепятствовало сделке.

Эмир Дубая не в первый раз оказывается в центре скандала. В начале этого года принцесса Латифа – одна из 25-и его детей, заявила, что ее против воли удерживают взаперти, и она опасается за свою жизнь.

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