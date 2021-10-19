Эмир Дубая оказался в центре очередного скандала

Эмир Дубая, шейх Мухаммад бин Рашид Аль Мактум. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во время бракоразводного процесса эмир Дубая, шейх Мухаммад бин Рашид Аль Мактум следил не только за своей теперь уже бывшей женой принцессой Хайей бинт аль-Хусейн, но и за ее адвокатами: в Великобритании прошло судебное заседание, в ходе которого было доказано, что шейх использовал шпионскую программу Pegasus, разработанную израильской компанией NSO.

- Доказательства, имеющиеся в деле, свидетельствуют о злоупотреблении властью, - заявил судья Эндрю Макфарлейн. – Это недопустимо! И у нас есть все основания не доверять действиям шейха.

Из смартфона принцессы Хайи было похищено более 260 мегабайт персональных данных. Такой объем данных соответствует записям разговоров общей продолжительностью 24 часа и нескольким десяткам тысяч фото и видеофайлов.

Также шейх заполучил данные, хранившиеся в смартфоне адвоката принцессы – Фионы Шеклтон.

О том, что за женщинами следят, сообщила супруга экс-премьер-министра Великобритании Шери Блэр, которая в настоящее время является юристом и советником NSO.

Принцесса Хайя - сестра короля Иордании Абдаллы II. Замуж за шейха Мохаммеда она вышла в 2004 году, став его четвертой женой. Но в отличие от старших жен, которые вели затворнический образ жизни, принцесса Хайя везде сопровождала мужа. Она стала общественным деятелем, занималась благотворительностью, получил титул посла доброй воли ООН. А также родила шейху сына и дочь.

На протяжении 15 лет принцесса никогда не отзывалась о супруге плохо, наоборот поддерживала его во всем. Но в 2019 году, взяв двоих детей, бежала в Европу. Сначала скрывалась в Германии, потом перебралась в Великобританию, где попросила политическое убежище, получив гарантии защиты от британской королевской семьи.

- Узнав, что за мной следили на протяжении года, я не могла поверить в это, - рассказала принцесса. - Не хочу, чтобы мои дети росли в страхе, который каждую минуту теперь испытываю я. Они этого не заслуживают.

Стало также известно, что Мухаммад бин Рашид Аль Мактум намеревался приобрести дом по соседству с тем, где сейчас живет его бывшая жена. Но правительство Великобритании воспрепятствовало сделке.

Эмир Дубая не в первый раз оказывается в центре скандала. В начале этого года принцесса Латифа – одна из 25-и его детей, заявила, что ее против воли удерживают взаперти, и она опасается за свою жизнь.