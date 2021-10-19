В Финляндии начали автоматизированную продажу дров

Стоимость вязанки дров в автомате чуть менее 4 евро, а заплатить можно с помощью мобильника. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Необычный торговый автомат установлен на острове Хиетасаари, который административно относится к финскому городу Оулу, – с помощью мобильного телефона в нем можно приобрести вязанку дров.

Автор идеи рассказал, что мысль о подобном автомате пришла ему в голову во время сплава по одной из рек: остановившись на берегу путешественники хотели пожарить сосиски, но не нашли хвороста для костра.

– Мы тогда пошутили, что было бы удобно, если бы там был автомат, – поделился Валто Ваараниеми.

Стоимость вязанки дров в автомате чуть менее 4 евро, а заплатить можно с помощью мобильника – для этого придется зайти на сайт, выбрать способ оплаты и ввести код торгового устройства. После этого можно будет открыть один из 30 люков, которыми снабжен «дровомат» и забрать вожделенное топливо.

Изобретатель сообщил, что подобными автоматами уже заинтересовались в других городах, но на данный момент устройство еще только проходит испытания в полевых условиях.

В финским СМИ отметили, что раньше к местам розжига костров в окрестностях Оулу дрова подвозили бесплатно, но в последнее время это перестали делать из-за участившихся краж: дровами в условиях надвигающейся зимы и энергокризиса запасаются все, кому не лень.