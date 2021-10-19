Тренды туризма-2021 и секреты выгодных путешествий

Ксения Мельник, тренер по туристической продукции и представитель по развитию бизнеса компании QNET. Фото:пресс-служба компании QNET

Как сегодня туристы пробираются на курорты через ковидные ограничения? Какие тенденции в индустрии появились в этом году и, вероятно, сохранятся в следующем? И какие есть возможности экономить в поездках? Об этом рассказала тренер по туристической продукции и представитель по развитию бизнеса международной компании прямых продаж QNET Ксения Мельник.

— Ксения, назовите, пожалуйста, главный тренд 2021 года…

— Прежде всего, это ориентация на внутренний туризм вместо внешнего. По данным ВЦИОМ, опубликованным в конце сентября, только 2 % россиян смогли поехать в отпуск за рубеж в этом году. Из-за пандемии одни страны закрывались от туристов, другие принимали только привитых определенными вакцинами, третьи — с тестами, которые действовали несколько дней, поэтому многие наши соотечественники решали проводить отпуск в России. И не пожалели. Они увидели исторические достопримечательности и чудеса природы. Туристов поразили и живописные виды родной страны, и интересная архитектура, и местная кухня. Они ездили на Русский Север: смотреть на северное сияние — в Мурманскую область, на озера — в Карелию. По сведениям Ассоциации туроператоров (АТОР), в этом году наши соотечественники больше, чем раньше, исследовали Урал, Чукотку. Конечно, самым популярным регионом и в пляжный, и в горнолыжный сезон стал Краснодарский край. Знаю, что АТОР зафиксировала рост спроса на объекты премиального класса. Это связано с тем, что зарубежные курорты оказались закрытыми.

— Как удаленка отразилась на туризме?

— Во-первых, удаленный режим работы позволил работать в поездке. В этом году путешественники чаще, чем раньше, совмещали работу и отпуск. Часть времени они проводили онлайн, посвящая себя работе, часть — лечению (если речь идет о санатории) или досугу с близкими. Важным вопросом для таких туристов стала хорошая скорость интернета в отеле.

Во-вторых, сама туристическая индустрия перешла в интернет. Клиенты дистанционно заказывают туры, бронируют билеты на самолет, сотрудники турагентств консультирует их онлайн. Независимые представители международной компании прямых продаж QNET тоже перешли на такой формат и рассказывают о туристических сервисах на онлайн-презентациях.

Фото:пресс-служба компании QNET

— Как изменились туристы?

— В пандемию туристы стали более требовательны к санитарно-эпидемиологическим нормам. Сомнительные места уже не устраивают для ночлега, особенно семей с детьми. Предпочтения отдают местам с хорошими отзывами. Кроме того, вырос спрос на комфорт и свободу. В дни самоизоляции россияне проводили много времени в четырех стенах, ощутили ценность личного пространства, поэтому для семейного отдыха стали бронировать номера большего размера, учитывать, чтобы на территории отеля была интересная детская площадка. В остальном отпускники по-прежнему ищут ярких впечатлений и выгодных возможностей. И наш туристический продукт QVI Club от международной компании прямых продаж QNET предлагает их.

— Расскажите, пожалуйста, поподробнее.

— QVI Club — это клуб отдыха. Приобрести клубное членство можно на официальном сайте или у независимых представителей компании QNET. Членство замораживает цены с момента его покупки. Существует три вида членства: на 5 (Bronze), 10 (Silver) и 30 лет (Gold). Уже сейчас мы видим, как отели стараются отбить потери, вызванные ситуацией с коронавирусом, и подняли цены, а наши туристы, приобретя членство до пандемии, отдыхают по старым ценам, которые в сравнении с сегодняшними выглядят как небо и земля. С QVI Club можно выбрать один из 1000 отелей в 63 странах мира и забронировать номер с размещением от двух до четырех человек. Все эти отели в России и мире — проверенные, красивые места для отдыха. Вот почему QVI Club называют идеальным вариантом для семейных каникул.

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