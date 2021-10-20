"Нужна картинка, как волонтеры ищут в овраге тело": Что не так с загадочной пропажей в Рязани Елены Логуновой

Знакомые Логуновых рассказывают, что семья живет дружно, Саша в Лене и детях души не чает. Фото: СОЦСЕТИ

УШЛА В МАГАЗИН И ПРОПАЛА

Началась эта история в воскресный день 25 июля этого года в Рязани. 26-летняя Елена Логунова, по словам ее мужа Александра Логунова, в 3 часа дня пошла в магазин и… до сих пор не вернулась. У Елены с Александром две общих дочки. Одной два с половиной года, другой 5 месяцев. Знакомые Логуновых сказывают, что семья живет дружно, Саша в Лене и детях души не чает. И только бабушка Лены заявила, что, будучи у нее в гостях, Саша Лену побил. Насколько это правда, неведомо.

Подъезд, из которого вышла Елена. Камер здесь нет. Фото: Николай ВАРСЕГОВ и Наталья ВАРСЕГОВА

С утра в день пропажи, по словам мужа Саши, у Лены было хорошее настроение, шутила, готовила, стирала. Сам он находился дома. Только после 11 часов пошел погулять с детьми. Вернулся, пообедали, уложили детей. После чего «Лена пошла в магазин за шмотками». Выходя из квартиры, Лена поглядела в телефон и сказала, чтобы Саша ей позвонил, как дети проснутся. И всё... А в 17-30 Александр позвонил теще Наталье и сообщил, что Лена пропала. Потом поехал в полицию. И в тот же вечер полиция начала поиск с осмотра квартиры Логуновых. Долгое следствие с опросом свидетелей и с участием криминалистов ничего не дало. Кроме смутных признаков крови в раковине и в ванной криминалисты ничего не обнаружили. Но такого «добра» можно найти почти в любой квартире. У кого-то кровоточат десны, у кого-то «особые» дни. А история все больше гремела в рязанских СМИ и по соцсетям. Ее взялись обсуждать даже на форумах по перевалу Дятлова.

Дом, где живут Елена с Александром. Фото: Николай ВАРСЕГОВ и Наталья ВАРСЕГОВА

«ВЫ В ЧЕМОДАНАХ ТЕЛО ЛЕНЫ ВЫВОЗИЛИ?»

А в сентябре подключились к делу разные телешоу, где крикливые эксперты обвинили в пропаже женщины ее мужа Сашу, который по версии тех экспертов убил Елену, а потом пригласил в квартиру своих родителей, которые помогли ему избавиться от тела. Есть видео, где один из шоуменов с микрофоном бегает по Рязани за отцом Александра, спрашивает: «Скажите, вы в чемоданах тело Лены вывозили?». Главным сторонником версии «муж убил» выступила на ТВ частный детектив Екатерина Шумякина. После чего на семью Логуновых обрушилась массовая травля. Однако, официальное следствие, которое ведет уже Следственный комитет РФ, доселе не предъявило подозрений ни к мужу Саше, ни к его родителям. Но шоумены и детектив Шумякина стоят на своем.

Собирались волонтеры на поиски тела. Фото: Николай ВАРСЕГОВ и Наталья ВАРСЕГОВА

Недавно они на кладбище под Рязанью у деревни Сысоево собрали около 60 волонтеров, чтобы искать останки Елены. Детектив добыла где-то телефонный биллинг Александра, согласно которому муж Елены с утра мотался по Рязани и пригородам. Приезжал несколько раз и в район этого кладбища. Мог, по мнению поисковиков, закопать тело в одну из свежих могил. Потому руководители поиска просили волонтеров обращать особое внимание на свежие захоронения - нет ли подозрительных неровностей. Однако могилы не раскапывать и палками в них не тыкать.

Волонтеры выстроились цепью искать останки. Фото: Николай ВАРСЕГОВ и Наталья ВАРСЕГОВА

У МАМЫ — «КОНТРАКТ С ШОУ»

В поисках участвовала и мама пропавшей Лены - Наталья Кошелева. При Наталье две охранницы - дамы из телешоу. Их задача - не подпускать к Наталье журналистов. Наверное, потому как иной опытный журналист в разговоре с мамой может найти разгадку пропажи ее дочери. А этого допустить нельзя - пропадет зрелище.

Такие подвалы в заброшенных дачных домиках, где можно спрятать что угодно. Фото: Николай ВАРСЕГОВ и Наталья ВАРСЕГОВА

«Не приставайте к Наталье!» - кричат журналистам дамы, закрывая Наталью телами. - «У нее контракт с нашим каналом!».

У Натальи правильная, развитая речь, что выдает ее за женщину далеко не глупую. Наталья прекрасно знает, что «Комсомолка» одна из самых массовых газет, ее читают миллионы людей по всему свету. Понимает, что информация в «Комсомолке» очень расширила бы круг поисков Елены. При этом Наталья на контакт с нами не идет, ссылаясь на контракт с шоуменами.

ЗАБРОШЕННЫЕ ДАЧИ

На кладбище и вокруг ничего не найдено, кроме куч всякого мусора. И волонтеров перебрасывают в деревню Сысоево, в километре от погоста. Согласно биллингу детектива Шумякиной, Александр в день пропажи Лены приезжал в Сысоево на улицу Сысоевскую два раза к дому № 00 (номер дома изменен). Причем второй раз он приехал сюда в половине 12-го ночи. За домом № 00 заболоченный овраг, берега которого поросли деревьями и бурьяном. Подходящее место, чтобы спрятать тело. Волонтеры идут в овраг. Мы же тем временем поговорили с местными. Узнали, что в доме № 00, куда якобы приезжал муж Лены, живет одинокий омоновец лет 35-ти. Соседи говорят, хороший мужик, вежливый и непьющий. Часто ездит в командировки. Вот и в этот день его дома не было. Александра, согласно его портрету, у дома омоновца вроде бы никогда не видели.

Волонтеры ищут останки. Фото: Николай ВАРСЕГОВ и Наталья ВАРСЕГОВА

- А труп искать надо не в овраге, а вон там на заброшенных дачах в сотне метров отсюда, - показывает нам направление один из местных. И добавляет то ли в шутку, то ли всерьез, - обычно там закапывают в подвалах дач криминальные трупы.

Идем туда. Сквозь густые заросли можно разглядеть десятки старых дачных домиков. Почему эти дачи на окраине города бросили хозяева, никто не знает. Все кругом на площади почти в километр квадратный позаросло кустарником и бурьяном. В иных домиках открыты лазы в подполье. Пожалуй, здесь самое отличное место во всей Рязани, куда можно привезти среди бела дня мешок с чем-нибудь, закопать мешок в подполье любого домика. И никто не заметит! Заброшенные дачи расположены так, что с улиц они не просматриваются. А подъехать сюда легко хоть на «жигулях». Полиция здесь своими силами не управится. Чтобы раскопать все дачные подвалы, тут должна поработать рота солдат стройбатовцев. Вот этой информацией надобно поделиться с мамой Натальей. Пусть она это место укажет следователям.

В овраге за деревней Сысоево искали останки женщины. Фото: Николай ВАРСЕГОВ и Наталья ВАРСЕГОВА

БИЛИ БИЛЛИНГОМ

Подгадываем момент, когда охранницы отлучились. Говорим маме Наталье, что есть у нас для нее важная информация по поиску дочери. Мы ее получили от местных жителей. Просим у Натальи телефон, чтобы связаться вечером. Но… Наталья никак на это не реагирует и телефон не дает(!). Номер сотового мамы, конечно же, мы добыли. Но встречаться с нами она не желает. Два дня ссылается то на усталость, то на головную боль. И тут же надолго отключает телефон, дабы не докучали. А ведь недавно она заявляла, что надеется - Лена жива. Стало быть Лена может позвонить в любую секунду из плена ли, из больницы ли. Но телефон-то у мамы выключен… Как-то это не вяжется с тем, что пишут про Наталью местные СМИ: «Женщина хватается за каждую соломинку – обращается к журналистам, частным детективам и даже эзотерикам, проверяя все самые невероятные версии. ...В соцсетях появилось сообщение, что она собирает деньги на оплату услуг адвоката для придания ситуации большей огласке».

Волонтеры у кладбища ищут останки. Фото: Николай ВАРСЕГОВ и Наталья ВАРСЕГОВА

Звоним её адвокату Максиму Калинову, призванному дать делу бОльшую огласку. Адвокат также отказывается встречаться с нами.

Что бы все это значило? Миллион (или сколько там?), обещанный в телешоу, для Натальи важнее, чем поиск дочери? А может быть мама знает, что с дочерью все нормально. Посему никакого смысла взывать к читателям «Комсомолки» нет.

Своими соображениями мы делимся в Рязани с руководителем 1-го отдела по расследованию особо важных дел Андреем Карновым.

- Мы тоже не исключаем, что Елена жива, здорова, - говорит он. - Как думаете, все это затеяно ради шоу?

Отвечаем, что, по нашему мнению, Елена изначально действительно потерялась. Но потом могла выйти на связь. Отсюда и такое странное поведение ее мамы. Но утверждать не можем. Рассказываем про деревню Сысоево, где заброшенные дачи, куда зачем-то дважды в день пропажи Лены приезжал ее муж, согласно биллингу. Андрей Карнов в разговоре сдержан, но дает понять, что этот биллинг никакого доверия у него не вызывает. И непонятно, откуда он взялся.

Биллинг, напомним, добыла где-то частный детектив, она же одна из главных участников телешоу, Екатерина Шумякина. Где добыла не сказывает. И этот биллинг на программе ТВ был главным козырем, которым били мужа Александра, обвиняя его в убийстве Лены. Согласно биллингу Александр в тот день колесил не только вокруг кладбища и по деревне Сысоево. Еще он зачем-то ездил в село Панинское.

Адвокат Александра - Иван Беззубцев считает, что биллинг этот фальшивый.

- Если бы сотовые операторы или следователи сдали на сторону кому-то данные биллинга, - говорит адвокат, - их бы вычислили, отдали под суд. А потому, я думаю, кто-то продал шоуменам фальшивку, чтоб не идти под суд, или кто-то информацию о поездках мужа выдумал.

Адвокат показывает талон из ОМВД. В нем отмечено, что в 18-15 Александр подал заявление о пропаже жены. После чего обязательный опрос заявителя минимум на полчаса. А по данным биллинга уже через 13 минут в 18-28 Александр якобы оказался в 8 км от ОМВД на улице Сысоевской.

Заброшенные дачи за деревней Сысоево, где местные советуют искать останки. Фото: Николай ВАРСЕГОВ и Наталья ВАРСЕГОВА

- На самом деле, - говорит адвокат, - Александру после опроса было велено ехать домой и ждать полицию, которая в таких случаях производит осмотр квартиры. И он отправился домой.

Мы тоже усомнились в том биллинге. Например, в 9-47 Александр отмечен в Панинском сельском поселении. А в 10-20 он уже звонит своей маме якобы с улицы Стройкова в Рязани. Получается, что Александр за эти 33 минуты проехал 55 км со скоростью более 110 км в час по сельской дороге и частично по городу со светофорами. Сомнительно, что он мог так гнать и не привлечь внимание полиции. Если даже он в это время и ездил куда-то, то жена его Лена была дома и, уточним, живая. Иначе бы Александр не мог оставить в одиночестве двух детей, которые криками привлекут соседей, а те позвонят в полицию. Но главное, этому биллингу от частного детектива не доверяют следователи, которые уж точно знают о передвижениях Александра 25 июля. Например, на улице Сысоевской, куда якобы муж приезжал два раза, никаких действий не проводилось. Следователи никого не опрашивали. Стало быть Александр на Сысоевской просто не был по данным полиции. Но для шоу нужна картинка, как волонтеры ищут в овраге тело.

Заброшенные дачи за деревней Сысоево, где местные жители советуют искать останки. Фото: Николай ВАРСЕГОВ и Наталья ВАРСЕГОВА

«ВСЕ ХОРОШО, НО БЕЖАТЬ ХОЧЕТСЯ»

На телешоу много кричали: почему Елена не попала в тот день на видеокамеры, которые висят над ее подъездом? Мол, если бы она выходила из дому на своих ногах, то обязательно бы была запечатлена и у подъезда, и далее по маршруту. А так как ее на кадрах нет, стало быть женщину вынесли!

На доме Елены действительно куча камер, но, как поведали нам жильцы, только одна из них настоящая, направленна на стоянку автомобилей. Остальные фальшивые, на установке коих кто-то нагрел жильцов. Идем от дома к автобусной остановке. По пути камер не наблюдается. То есть, Елена запросто могла незамеченной выйти из дому, сесть в автобус, в чей-то автомобиль.

Еще важный момент. Примерно в 11 часов 30 минут соседка Татьяна Юрьевна, гуляя с внучкой, встретила Александра в соседнем дворе, где он тоже гулял с детьми. Александр, по словам соседки, был, как всегда, в хорошем настроении. Дети нормально одеты, веселы и с игрушками. Татьяна Юрьевна даже их фотографировала. Общались они около часа. Ничего странного не заметила. Все это она рассказала следователям. Недавно соседку вместе с семьей Александра пригласили на телешоу. Обещали гонорар. В студию, где якобы невозможно врать, ее провели за 5 минут до конца передачи, но слово не дали. Гонорар не заплатили. А высказаться ей не дали, как считает Татьяна Юрьевна, потому, что ее показания портят версию «убийца муж», в коей убеждают на ТВ.

Один из заброшенных дачных домиков за деревней Сысоево. Фото: Николай ВАРСЕГОВ и Наталья ВАРСЕГОВА

Потому Александр ныне категорически отказывается общаться с журналистами, путая их с шоуменами. Правда, изначально он рассказывал в телеэфире по телефону любопытные факты. Например, в семействе жены Елены это не первый случай пропажи. Однажды ее двоюродная сестра также ушла из дома и вернулась только через 3 года. Где она с кем была, никому не ведомо. Явилась домой сама. У мамы Лены - Натальи были панические атаки, и она 3 года назад лежала в психиатрической больнице. Наталья в студии подтвердила, что да, лежала в неврологии. Также, по словам Александра, теща пичкала Лену какими-то успокаивающими таблетками. «Она (Лена) глушила по 10 таблеток за раз». Мама и это не опровергла. Дала на камеру еще такие странные показания - накануне пропажи дочери ей (маме Наталье) приснилось, что разболелись зубы, их надо выдернуть. В этой связи Наталья испугалась за дочь и позвонила ей 25 июля в 8-30. Лена тоже поведала маме о дурном сновидении: якобы муж Саша заявил, что ты мне больше не нужна. Уходи. Поговорили еще о делах бытовых. При этом настроение Лены было нормальным. А уже в 9-00 телефон дочери был недоступен, согласно детализации.

Интересно, что в ночь с 22 на 23 июля Лена прислала маме смс «Вроде все у меня в семье хорошо, но мне бежать хочется». А днем она принесла маме деньги 250 тысяч рублей, банковские карточки, золото и документы, пояснив, что ей кажется будто в ее отсутствие кто-то проникает в квартиру. Может по этой причине в квартире Лены была установлена видеокамера.

Подполье на заброшенной даче, где можно спрятать что угодно. Фото: Николай ВАРСЕГОВ и Наталья ВАРСЕГОВА

Руководство банка, где работает Лена, о ней отзывается как о хорошем, прилежном работнике. Но опять же, отказываются от встречи, ссылаясь на просьбы мамы Натальи, которая… попросила их не давать журналистам никакой информации о дочери. И этот факт укрепляет у нас надежду, что Лена жива, здорова.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Кандидат психологических наук Александр Невеев:

- У меня двоякое ощущение от этой истории. Такое впечатление, что мать Елены знает больше, чем рассказывает. То, что она бегает от встречи с журналистами, добавляет странности. Она же сама заявляет, что хочет привлечь как можно больше внимания к пропаже дочери через прессу. К чему тогда эти прятки? Ведет ли она двойную игру? Не могу сказать. Но есть версия, что родители спрятали свою дочь по им ведомым причинам и подняли шумиху, чтобы надавить на семью мужа, с которой у них явные разногласия.

Если это действительно так, то им придется отвечать за то, что они вводят в заблуждение следователей.

Если вам что известно о судьбе Елены Логуновой, можете сообщить нам по адресу: vars@rp.ru