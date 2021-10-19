Дочь Анджелины Джоли Захара пришла на премьеру фильма «Вечные» в мамином платье с премии «Оскар-2014»

Дочь Анджелины Джоли Захара повторила модный образ своей мамы с церемонии вручения премии "Оскар-2014". Фото: EAST NEWS

В Лос-Анджелесе минувшим вечером прошла премьера фильма «Вечные». Главные роли в картине сыграли Анджелина Джоли, Сальма Хайек и звезда «Игры престолов» Кит Харрингтон. Поддержать маму на долгожданной премьере пришли ее пятеро детей: 20-летний Мэддокс, 16-летняя Захара, 15-летняя Шайло и 13-летние Вивьен и Нокс. На красной дорожке не было только среднего сына Джоли - 17-летнего Пакса.

Поддержать маму на долгожданной премьере пришли ее пятеро детей: 20-летний Мэддокс, 16-летняя Захара, 15-летняя Шайло и 13-летние Вивьен и Нокс. Фото: EAST NEWS

46-летняя Анджелина в этот вечер выбрала необычный образ: она появилась в длинном вечернем платье Balmain с массивными золотыми серьгами и браслетами на запястьях. Образ дополнило необычное украшение на лице актрисы: полоска металла начиналась возле губ звезды и уходила под ее подбородок.

Анджелина появилась в длинном вечернем платье Balmain. Фото: REUTERS

Джоли надела массивные золотые серьги и браслеты. Фото: REUTERS

Очевидно, такой аксессуар – отсыл к героине Джоли, воинственной Вечной, способной создать любое оружие из космической энергии.

Образ дополнило необычное украшение на лице актрисы. Фото: REUTERS

Полоска металла начиналась возле губ звезды и уходила под ее подбородок. Фото: REUTERS

А вот платье старшей дочери Джоли Захары многим показалось знакомым: поклонники уже видели его на тысячах фотографий актрисы. В сером платье Elie Saab, расшитом стразами, Анджелина блистала на церемонии вручения премии «Оскар» в 2014 году. Джоли пришла на нее вместе с мужем Брэдом Питтом, и они стали одной из самых красивых пар церемонии. К слову, 2014 год был особенным для пары: именно тогда они решили пожениться и готовились к свадьбе.

В сером платье Elie Saab, расшитом стразами, Анджелина блистала на церемонии вручения премии «Оскар» в 2014 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Очевидно, что для Захары платье пришлось перешить: девочка гораздо ниже Анджелины ростом. Но в целом мамин наряд сидел на ней отлично. По словам актрисы, она сохранила платье со времен «Оскара-2014», и оно долго ждало своего часа в шкафу.

Для Захары платье пришлось немного перешить. На фото она с сестрой Шайло. Фото: EAST NEWS

Рассказывая о нарядах своих детей, которые они надели на премьеру фильма «Вечные», Джоли отметила, что все они винтажные.

- У моих детей получились смешанные винтажные образы, включая мое старое платье с премии "Оскар". Мы сделали ставку на винтаж и обновили мои старые вещи, - рассказала звезда.

Рассказывая о нарядах своих детей, которые они надели на премьеру фильма «Вечные», Джоли отметила, что все они винтажные. Фото: REUTERS

Партнерша Джоли по фильму «Вечные» Сальма Хайек тоже пришла на премьеру с дочкой – 14 летней Валентиной. Сальма рассказала, что они с Анджелиной очень сдружились во время работы над фильмом. Джоли даже приехала к Сальме домой на вечеринку по случаю ее 55-летия.

Необычный аксессуар на лице звезды - отсыл к ее героине в фильме "Вечные". Фото: REUTERS

В российский прокат фильм выйдет 4 ноября. Правда, посмотреть его смогут только совершеннолетние зрители. В ленте есть ЛГБТ-персонаж, поэтому прокатчики поставили на нее ограничение 18+. Картина создана по мотивам комиксов Marvel. «Вечные» - это бессмертная инопланетная раса, созданная Целестиалами. Она тайно живёт на Земле более семи тысяч лет. Вечные воссоединяются, чтобы защитить человечество от своих злобных собратьев Девиантов.