Заманивала мультиками и конфетами: подозреваемая в убийстве 9-летней девочки охотилась за детьми на улицах Вологды

Кадры из квартиры, где убили 9-летнюю вологжанку. Фото: СУ СК РФ по Вологодской области

Обычно родители учат детей: «не ходи никуда с незнакомыми дядьками», «в машины к ним не садись», «в разговоры не вступай». Прокатившаяся по стране волна исчезновений и убийств детей, заставляет мам и пап повторять эти прописные правила своим чадам снова и снова. Но мало кто берет в расчет, обидчиком ребенка может оказаться и женщина. К слабому полу обычно больше доверия. Но какая же это ошибка…

Куда ушла Соня?

Это был день как день. Утром 16 октября девятилетняя вологжанка Сонечка Жаворонкова, как обычно собрала портфель – положила туда тетрадки, ручки и вышла из своей квартиры на первом этаже. Но куда она отправилась в субботу, когда школа не работает? Мало того, что второклассницу никто из родных не удосужился проводить, мама девочки Анна - по словам тех, кто ее знает, дама «с низкой социальной ответственностью», о том, что ребенок исчез, узнала только на следующий день, к обеду. Когда поняла, что дочка, у которой, кстати, не было телефона, не у бабушки, как думалось, а бесследно исчезла. Официальные источники этого пока не подтверждают, но соседи предполагают, что мать Сонечки в день исчезновения дочери, была «под влиянием зеленого змия» — это, рассказывают - для нее обычное дело. Да и , судя по ее страничке в соцсетях, где Анна рекламирует свои прелести «рост 170, вес 60 кг, 3 размер груди, глаза зеленые», не до дочки ей особо было. Про Анну Жаворонкову знакомые говорят – «была замечена в местных саунах», и уже привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Ни маленькой Соне, ни ее старшему 14- летнему брату внимания матери явно не доставало.

Когда Соня не пришла домой в воскресенье, мать написала в соцсетях равнодушный пост: «если кто соньку увидит, звоните мне или приведите по адресу…»

Страшная тетенька

На поиски девочки бросились волонтеры и полиция. Всего 300 человек искали малышу. В таких случаях главное скорость: чем скорее начать искать малыша, тем больше шансов найти его живым. https://www.vologda.kp.ru/online/news/4483094/ Добровольцы начали прочесывать город. Полиция опрашивала всех, кого можно, просматривали видео с уличных камер наблюдения. Как раз благодаря им, удалось установить, что Соня в день своего исчезновения появлялась около одного из магазинов, в компании с подружкой. По другим данным, рядом с девочкой находился некий мужчина. Об этом даже заявил, было, мэр Вологды Сергей Воропанов.

Вскоре на другом конце города нашли рюкзак девочки.

А еще спустя несколько часов от правоохранительных органов поступала информация: опять же, на записях с уличных камер нашли кадры, на которых видно, как девочку уводит какая-то женщина. Ее фото мгновенно разлетелось по СМИ и соцсетям, и пользователи ее узнали – «это Ульяна Л.»! Личность в той части города, где пропала Соня, небезызвестная. Во-первых, эта женщина – позже следствие озвучит, что это 40-летняя Ульяна Ланская, была лишена родительских прав, а во-вторых - с психическими отклонениями. Как выяснила «КП»-Вологда», женщина действительно стоит на учебе в психоневрологическом диспансере. Согласно источнику, ее диагноз – шизофрения.

На записях с уличных камер нашли кадры, на которых видно, как девочку уводит какая-то женщина.

Соседи называли Уьяну «странной». По слухам, со своими детьми, которых в последствии у нее отобрали, женщина обращалась жестоко. И даже колола кому-то из них насильно какие-то препараты, из-за которых ребенок мог бы стать инвалидом: так, говорят, жуткая мать пыталась добиться выплат от государства. Но ее детей спасли – маленькую девочку и 16-летнего сына отдали под опеку, по данным источника, благодаря родителям Ланской, заподозрившим неладное. А Соню Жаворонкову нет.

Рассказывают, что женщина часто и по многу покупала сладости. И они якобы всегда были у нее дома. Для чужих детей? В то же время, коммунальные платежи она платила исправно. Так что сказать, что она не осознавала себя – невозможно.

Охота за детьми

«Я её узнала, наши старшие дети вместе учились в классе. Эта женщина больная на голову, у неё есть справка. Она хотела на той неделе увести моих детей из садика. Заявление в полицию написано", – написала одна из жительниц Вологды в соцсети.

А другая рассказала телеканалу РЕН ТВ, как Ульяна следила и за её дочерью, расспрашивала её, в каком классе она учится. По словам вологжанки, ее дочка в диалог с Ульяной не вступила, а посмешила поскорее убежать. Но Соня и ее подружка, с которой девочка в день своего исчезновения попала в поле зрения видеокамер, поддались. Как позже выяснилось, «добрая тетенька» заманила девчонок едой. Сначала покормила вкусняшками в кафе, а потом, наобещав конфет и интересные мультики , повела к себе домой. Что конкретно там случилось, пока выясняет следствие. Пока известно, что подружку Сони Ланская отпустила. И именно девочка навела следователей на след: описала окрестность дома, приметы, которые запомнила – бело-красный кирпич строящегося рядом здания, подъемный кран. И номер квартиры – 10. Сыщики благодаря помощи ребенка, нашли квартиру похитительницы в переулке Долгом, но ее самой там уже не было: Ланская подалась в бега. А был – труп 9-летей Сонечки с проломленным черепом. Нашли тело девочки вечером 18 октября. Соседи, вроде бы слышали, как из квартиры доносились детские крики о помощи, но как часто это бывает, никто не стал вмешиваться.

Подъезд, в котором произошло преступление Фото: Иван Чухнин

Следствие возбудило уголовное дело по факту убийства малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, и объявило подозреваемую в убийстве в розыск. Расследование дела взял на личный контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Не в себе

Как сообщили в СУ СК РФ по Вологодской области, подозреваемую в убийстве 9-летней девочки сняли с поезда Санкт-Петербург-Мурманск на территории Карелии и доставили в больницу в Беломорске. По предварительным данным, она попала туда из-за того, что пыталась в дороге покончить с собой. Допросить сразу Ланскую у сыщиков не получилось. Она находится в невменяемом состоянии и не способна давать показания. Поэтому мотивы ее зверского поступка пока непонятны. Предварительно известно, что завтра Ланскую привезут в Вологду и поместят в психушку.

Девочка навела следователей на след: описала окрестность дома, приметы, которые запомнила – бело-красный кирпич строящегося рядом здания, подъемный кран. И номер квартиры – 10. Фото: Иван Чухнин

А вот, почему маленькая Соня не побоялась пойти с посторонней «тетей» , кажется очевидным. По словам поисковиков, которые были в квартире, где Соня жила с мамой и братом, условия для жизни там ужасные. Даже спать особо негде. Рассказывают, что девочка искала любую возможность, чтобы уйти и пореже бывать дома с матерью, к которой, по слухам, захаживали то сутенер, то клиенты. И проводила много времени у окна, доверчиво вступая в диалоги с прохожими.

Трагедия произошла на 4 этаже этого дома. Фото: Иван Чухнин

Между тем, брата Сони уже забрала опека, которая почему-то только сейчас всполошилась, хотя известно, что семья Жаворонковых давно стоит на учете, как неблагополучная. Против Анны, которая сейчас находится в больнице, следствие тоже возбудило уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Соседи шепчутся между собой, что там нерадивую мать, во-первых, приводят в норму после алкоизлияний, а во-вторых, прячут он народного самосуда.

По статье «Халатность» могут быть привлечены и органы профилактики.