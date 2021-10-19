Юлия Пересильд — «КП»: «Мы летали в гости к американцам с разогретыми консервами. Десерты у них вкусные!»

Юлия Пересильд рассказала про общение с сотрудниками NASA на МКС. Фото: NASA

17 октября киноэкипаж проекта «Вызов» вернулся с МКС. Там Юлия Пересильд и Клим Шипенко снимали космическую драму про женщину-хирурга, совершившую хирургическую операцию в условиях невесомости. По возвращению актриса и режиссер собрали пресс-конференцию, в ходе которой рассказали, как все происходило. В том числе ответили и на вопрос «КП».

Несмотря на то, что многие считают «Вызов» перчаткой Илону Маску и NASA наши кинематографисты относятся к проекту попроще. Режиссер Клим Шипенко уверен, что никакого соревновательного момента и возобновления гонки за покорение космоса нет, а просто кино ищет новые формы.

— Весь процесс съемок на МКС в целом и был вызовом, — сказал он. — На земле я снимаю кино со съемочной группой. А тут я был один. Поэтому мне приходилось выполнять и осваивать совершенно новые функции. И не только мне. Юлия нашла в себе талант реквизитора и гримера. Космонавт Антон Шкаплеров (который доставил группу на МКС) таскал меня за ноги, чтоб я не разбился во время съемки. Космонавты открыли в себе актерский дар. Как получилось — оценку даст зритель после просмотра в кинотеатре. Я старался сделать все, что мог. Не стыдно сказать, что выложились на 150%, и себя не жалели.

Довольно быстро Шипенко и Пересильд наладили контакт с американскими космонавтами. Нам было интересно узнать, не шпионили ли они за нашим съемочным процессом, и как вообще отнеслись к проекту Первого канала.

Фото: Роскосмос

— Иностранцы нас встречали очень тепло, — ответила на вопрос «КП» Юлия Пересильд. — На МКС есть такая традиция — летать друг к другу на ужин каждую неделю. Было здорово. Очень смешно и трогательно. В гости все приходят со своим. Берут мешок, укладывают консервы, заранее греют, летим туда. Банка летит по кругу, все ложечкой пробуют. У ребят, конечно, другие блюда — очень вкусные десерты. Мы со всеми познакомились, им было интересно общаться с нами. Безо всякой подоплеки. МКС — это такая большая космическая семья. Вне зависимости от наций. Не так много нам удалось пообщаться. Каждый раз, когда они к нам прилетали, мы что-то снимали. Не сказать, что подсматривали, но не могли не видеть. Мы же жили в соседних комнатах. У Олега (Новицкого — космонавта, который доставил киноэкипаж на Землю) 12 октября был юбилей 50 лет. Мы подготовили ему свои сюрпризы, просыпаемся, а иностранные коллеги уже развесили шарики для него. Было дико приятно.

Степень братания достигла апогея, когда вместе с американцами наши смотрели русское кино про космос.

Фото: vesti.ru

— В предпоследний перед отлетом вечер мы посмотрели мой фильм «Салют-7» с субтитрами, — вспомнил Клим Шипенко. — Американцы настроили экран, проектор. С интересом смотрели, потом задавали вопросы. Это большой международный дом, где живут люди разных национальностей.

Фильм «Вызов» будут доделывать до конца 2022 года, после чего будет принято решение об официальной премьере.