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19 октября 2021 14:56

Юлия Пересильд — «КП»: «Мы летали в гости к американцам с разогретыми консервами. Десерты у них вкусные!»

Юлия Пересильд рассказала про общение с сотрудниками NASA на МКС
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Юлия Пересильд рассказала про общение с сотрудниками NASA на МКС. Фото: NASA

Юлия Пересильд рассказала про общение с сотрудниками NASA на МКС. Фото: NASA

17 октября киноэкипаж проекта «Вызов» вернулся с МКС. Там Юлия Пересильд и Клим Шипенко снимали космическую драму про женщину-хирурга, совершившую хирургическую операцию в условиях невесомости. По возвращению актриса и режиссер собрали пресс-конференцию, в ходе которой рассказали, как все происходило. В том числе ответили и на вопрос «КП».

Несмотря на то, что многие считают «Вызов» перчаткой Илону Маску и NASA наши кинематографисты относятся к проекту попроще. Режиссер Клим Шипенко уверен, что никакого соревновательного момента и возобновления гонки за покорение космоса нет, а просто кино ищет новые формы.

— Весь процесс съемок на МКС в целом и был вызовом, — сказал он. — На земле я снимаю кино со съемочной группой. А тут я был один. Поэтому мне приходилось выполнять и осваивать совершенно новые функции. И не только мне. Юлия нашла в себе талант реквизитора и гримера. Космонавт Антон Шкаплеров (который доставил группу на МКС) таскал меня за ноги, чтоб я не разбился во время съемки. Космонавты открыли в себе актерский дар. Как получилось — оценку даст зритель после просмотра в кинотеатре. Я старался сделать все, что мог. Не стыдно сказать, что выложились на 150%, и себя не жалели.

Довольно быстро Шипенко и Пересильд наладили контакт с американскими космонавтами. Нам было интересно узнать, не шпионили ли они за нашим съемочным процессом, и как вообще отнеслись к проекту Первого канала.

Фото: Роскосмос

Фото: Роскосмос

— Иностранцы нас встречали очень тепло, — ответила на вопрос «КП» Юлия Пересильд. — На МКС есть такая традиция — летать друг к другу на ужин каждую неделю. Было здорово. Очень смешно и трогательно. В гости все приходят со своим. Берут мешок, укладывают консервы, заранее греют, летим туда. Банка летит по кругу, все ложечкой пробуют. У ребят, конечно, другие блюда — очень вкусные десерты. Мы со всеми познакомились, им было интересно общаться с нами. Безо всякой подоплеки. МКС — это такая большая космическая семья. Вне зависимости от наций. Не так много нам удалось пообщаться. Каждый раз, когда они к нам прилетали, мы что-то снимали. Не сказать, что подсматривали, но не могли не видеть. Мы же жили в соседних комнатах. У Олега (Новицкого — космонавта, который доставил киноэкипаж на Землю) 12 октября был юбилей 50 лет. Мы подготовили ему свои сюрпризы, просыпаемся, а иностранные коллеги уже развесили шарики для него. Было дико приятно.

Степень братания достигла апогея, когда вместе с американцами наши смотрели русское кино про космос.

Фото: vesti.ru

Фото: vesti.ru

— В предпоследний перед отлетом вечер мы посмотрели мой фильм «Салют-7» с субтитрами, — вспомнил Клим Шипенко. — Американцы настроили экран, проектор. С интересом смотрели, потом задавали вопросы. Это большой международный дом, где живут люди разных национальностей.

Фильм «Вызов» будут доделывать до конца 2022 года, после чего будет принято решение об официальной премьере.

Юлия Пересильд и Клим Шипенко вернулись с МКС на Землю
Актриса Юлия Пересильд уже скучает по космосу, «ведь такое бывает единожды». С режиссером Климом Шипенко она провела 12 дней на МКС, занимаясь съемками фильма «Вызов». 17 октября корабль «Юрий Гагарин» благополучно вернул их на Землю
КультураКультура: киноПроект «Вызов. Первые в космосе»: экипаж с актрисой Юлией Пересильд прилетел на МКС снимать кино