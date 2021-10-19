Попова раскритиковала предъявление QR-кодов на кассах в магазинах

Глава Роспотребнадзора призвала власти регионов избегать лукавства в борьбе с пандемией Фото: Иван МАКЕЕВ

Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается одномоментно во всех регионах страны. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом во вторник.

- Мы сегодня в той ситуации, когда все регионы находятся в фазе роста одномоментно. Это практически первый настоящий эпидемический сезон для коронавируса, осенний подъем, - заявила Попова.

За прошлую неделю рост заболеваемостью коронавирусом составил 15 процентов.

В лидерах по росту заболеваемости Москва. За последние 5 недель уровень роста заболеваемости в столице подскочил с 8 до 19 процентов. Рост заболеваемости отмечен во всех возрастных группах.

- Наибольший прирост среди детей школьного возраста и взрослых старше 60 лет, - сказала Попова.

При этом, по ее словам, удельный вес пневмоний в структуре ковид несколько снизился.

- И это уже вклад вакцинации, - отметила Попова.

Главный санитарный врач отметила, что есть все два пути прерывания эпидемиологического процесса: ограничительные мероприятия, соблюдение санитарных требований и второе - коллективная иммунизация.

По словам Поповой, 28 регионов внедрили у себя систему QR-код взамен на услугу.

Так, в 28 субъектах такое правило введено для культурно-развлекательных мероприятий, в 25 - на объектах общественного питания, в 28 - при проведении спортивных мероприятий, в 19 субъектах - для гостиниц и в семи субъектах - в торговых центрах.

- Но я хочу обратить внимание на крайне некорректное порой введение таких мер, когда, например, для посещения торгового центра QR-код вводится для предоставления его на кассе. То есть войти в торговый центр, общаться, находиться там можно совершенно беспрепятственно, но вместе с тем субъект отчитывается, что он такое решение принял. И я хочу предостеречь руководителей субъектов от такого рода решений: они малоэффективны! Наоборот - решения вроде бы приняты, а эпидситуация будет ухудшаться, - заявила Попова.

В то же время она призвала и другие регионы скорее внедрять у себя QR-коды.

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