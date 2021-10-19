Почему Россия проигрывает битву с COVID-19

Страна, одной из первых в мире создавшая эффективную вакцину, оказалась в хвосте по количеству привитых и в лидерах по смертности от коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Во вторник в нашей стране зарегистрирован очередной рекорд заражений коронавирусом - 34 325 новых случаев. По суточной смертности от ковида мы вышли на первое место в мире, каждый день погибает около тысячи человек. По расчетам независимых демографов, естественная убыль населения за последние 12 месяцев достигла миллиона человек. Это самая высокая годовая цифра со времен Великой Отечественной войны. Но если в борьбе с фашизмом Советский Союз победил, то битву с COVID-19 современная Россия, похоже, проиграла.

ЕВРОПЕЙЦЫ ГОТОВЫ ПРИВИВАТЬСЯ «СПУТНИКОМ», МЫ - НЕТ

11 августа 2020 года наша страна первой в мире зарегистрировала вакцину против коронавируса. Да, изначально у мирового научного сообщества были вопросы к «досрочной» госрегистрации препарата - это позволяли российские правила, а европейские и американские были жестче, и там прививки вывели в оборот чуть позже. Но к сегодняшнему дню вопросы об эффективности «Спутника V» отпали - его способность спасать от смертельно опасных осложнений ковида признают даже самые непримиримые критики. Проведены масштабные исследования, российской вакциной привиты миллионы людей в зарубежных странах - от Аргентины в Южной Америке до Сан-Марино в Европе.

В то время, как в Евросоюзе люди продолжают записываться в очереди на вакцинацию, у нас открывают прививочные пункты буквально на каждом шагу. Предлагают спасительные уколы в торговых моллах, центрах госуслуг, выездные бригады отправляются в самые дальние уголки. Как работает «Спутник», почему он никак не может вызвать бесплодие и изменить геном человека, разжевывают из каждого утюга.

Итог - 87 место в мире по уровню вакцинации. И - еще раз - первое!!! - по смертности от ковида. Эксперты в ужасе: убедить население прививаться от коронавируса чрезвычайно сложно. Почему?!

Сколько пациентов умирает в сутки от ковида Фото: Алексей СТЕФАНОВ

О ЧЕМ МОЛЧАТ ВЛАСТИ

То, что в информационной войне с коронавирусом государство проиграло, признают даже люди с абсолютно прогосударственным мышлением. Мол, у людей нет доверия к вакцине, нет статистики по осложнениям, при этом сарафанным радио разносятся известия о заболевших после прививки.

О том, что привитые могут заражаться и болеть, сейчас говорят и пишут повсеместно, этого никто не скрывает. И это нормально для большинства вакцин против респираторных заболеваний (то есть передаваемых через органы дыхания). Прививка от ковида спасает именно от тяжелейших осложнений и смертельного исхода, болезнь у привитых называют «вакцинным насморком».

С другой стороны, у нас действительно крайне мало информации и разъяснений о постпрививочных реакциях, которые в народе называют «побочкой». Официальные лица мельком упоминают «небольшой подъем температуры» и болезненность в месте укола. «Мой сын, студент, здоровый лоб, после «Спутника» 3 дня пролежал с температурой 39,5 и болями во всем теле», - подобных историй полно в соцсетях. Да, через время все прошло, но почему нам везде рассказывают, что прививка может дать лишь небольшой жар?! - спрашивает народ. Значит, могут умалчивать и о другом, например, более отдаленных осложнениях после прививки, мотает себе на ус население. Вот, о чем говорят те люди, которые не выжили из ума, веря в чипирование через вакцины, а вполне доверяют науке, медицине и готовы бы уколоться, но боятся.

ВРАЧ «КРАСНОЙ ЗОНЫ»: ЧТО БЫ Я СДЕЛАЛ

«Если бы я был правительством - я бы начал с того, чтобы строить открытые взаимоотношения с народом моей страны. Я бы вкладывал усилия в пропаганду вакцинации. Через личный пример, селебрити, через примеры первых лиц, замов. Безусловно, через телевидение и радио. Я бы давал ежедневную статистику по стационарам. Чтобы люди видели, что происходит», - написал на своей странице в соцсетях врач «красной зоны» ковидного госпиталя в Коммунарке Василий Купрейчик. И с ним нельзя не согласиться.

Число случаев заражения и смертей 18 октября Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Как же спасаться?

Все больше экспертов склоняются к мнению: в нынешней ситуации, когда ковид бьет рекорд за рекордом, нужно по максимуму использовать метод кнута. Вводить кьюар-коды для посещения большинства общественных мест, лишать льгот на проезд в общественном транспорте тех, у кого нет сертификата о вакцинации (кроме имеющих противопоказания), массово тестировать и отстранять от работы и учебы не привитых.

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Так кто проиграл прививочную кампанию?

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, обвинил в этом государство, и, в принципе, сказал правильные вещи. «Информационную кампанию по борьбе с коронавирусом и объяснению людям необходимости вакцинации государство проиграло... На вопросы о том, почему бывают осложнения, почему вакцинированные все равно могут заболеть, никто не отвечает», - констатировал уважаемый политик и тележурналист, уточнив, что ученые и эксперты не смогли проявить себя в этом направлении.

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