Нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года в России предлагает ввести Оперштаб

Медики у многопрофильного медицинского центра "Новомосковский", куда госпитализируют пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19. Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом предложил обратиться с предложением к Владимиру Путину ввести на всей территории России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом во вторник. Введение локдауна связано с ростом заболеваемости коронавирусом по всей территории страны, пояснила Голикова.

Она напомнила, что по планам правительства к осени этого года коллективный иммунитет должен был достигать 80%. Сейчас этот показатель на уровне 45%.

- Это не позволяет влиять на уровень смертности в стране, - пояснила Голикова.

Вице-премьер РФ, глава оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса Татьяна Голикова. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Итак, вот какие меры предлагает оперштаб:

1. На всей территории России ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. Для регионов с особенно сложной эпидситуацией ввести нерабочие дни с 23 октября. Регионы Голикова не назвала, но в лидерах по заболеваемости находятся Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург.

2. На период локдауна предусмотреть допуск вакцинированных на отдельные объекты при предъявлении QR-кодов. Перечень предприятий, на которые будет осуществляться допуск, будет утвержден правительством.

3. Невакцинированные пенсионеры смогут выходить на улицу только в случае крайней необходимости.

4. Невакцинированные сотрудники в возрасте старше 60 лет должны быть переведены не менее, чем на месяц на дистанционную работу, чтобы за это время иметь возможность сделать прививку от коронавируса.

5. Для прохождения вакцинации будет выделяться два выходных дня.

6. После 7 ноября предложить регионам аккуратно открывать те отрасли и объекты, которые будут закрыты в нерабочие дни. Для посещения этих объектов рекомендуется ввести QR-коды. Коды смогут иметь вакцинированные и переболевшие ковидом, а также те, кто имеет медотвод от вакцинации.

Премьер Михаил Мишустин поддержал озвученные Голиковой предложения.

- Решения непростые, но вынужденные. Нужно сдержать распространение инфекции. Практика предыдущих ограничений показала свою эффективность. Надо действовать на опережение. Прошу обобщить все предложения и доложить завтра на совещании президента с правительством, - поручил Мишустин Голиковой.