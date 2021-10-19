Социальные выплаты увеличат на размер реальной инфляции: на сколько вырастут пособия и материнский капитал

Подсчитан размер маткапиталла и пособий в России с 1 января 2022 года Фото: Shutterstock

Прогнозами, как известно, сыт не будешь. Особенно если это прогноз инфляции. Еще пару месяцев назад Минэкономразвития ожидало, что по итогам нынешнего года инфляция составит 5,8%. Но правительство предполагает, а рынок располагает: рост цен к концу года так ускорился, что министерству пришлось пересмотреть свои ожидания, причем существенно. По самому свежему прогнозу ведомства, инфляция в России в нынешнем году составит 7,4%. А по данным Росстата на 11 октября, за год цены в стране выросли на 7,64%. Так что даже новый, более пессимистичный прогноз не успевает за реальным положением на рынке.

И поскольку прогнозы раз за разом не сбываются, то увеличивать социальные выплаты на основе подобных предсказаний - неправильно. Тем не менее, многие пособия - в том числе материнский капитал - у нас до сих пор было принято индексировать именно по прогнозной инфляции. И 12 октября Владимир Путин, выступая перед депутатами Госдумы, предложил изменить эту систему.

Прошла неделя, и министр финансов Антон Силуанов рассказал о том, как идет работа над поручением главы государства.

- Президент поставил задачу, чтобы те социальные выплаты, которые зависят от инфляции, были проиндексированы таким образом (по фактическим, а не прогнозным данным. - Ред.). Инфляция текущего года чуть выше, чем мы ожидали, и все доиндексации будут проработаны и учтены вместе с депутатами Госдумы при рассмотрении бюджета во втором чтении, - сказал Силуанов во время подхода к прессе в Госдуме.

По словам министра, для дополнительной индексации понадобится около 30 млрд рублей. Половина из них - на маткапитал, остальное - на пособия (кроме пенсий).

На сколько именно увеличат выплаты? Точно этого сказать нельзя: до конца года еще полтора месяца, а цены в нынешнее непростое время способны преподнести много неприятных сюрпризов. Кроме того, многие социальные выплаты - пособия военнослужащим, многодетным или малообеспеченным семьям и т. д. - зависят от размера дохода, поэтому рассчитываются индивидуально.

Но примерный размер индексации некоторых пособий высчитать можно. Для этого давайте возьмем самые свежие данные Росстата - инфляцию в 7,64% - и увеличим на этот процент нынешний размер выплат.

Материнский капитал

Сейчас: 483 881 рублей 83 копейки за первого ребенка и 639 431 рубль 83 копейки - за второго.

Примерный размер с 1 января 2022 года: 520 850 рублей 40 копеек за первого ребенка и 688 284 рубля 42 копейки – за второго.

Пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет

Сейчас: максимальный размер пособия - 29 600 рублей, минимальный – 7 083 рубля.

Примерный размер с 1 февраля 2022 года: максимум – 31 861 рубль, минимум – 7 624 рубля.

Пособия по инвалидности

Сейчас: минимальное пособие инвалидам I группы – 12 088 рублей, II группы – 6 044 рубля, III группы – 3 022 рубля.

Примерный размер с 1 января 2022 года: минимальное пособие инвалидам I группы – 13 011 рублей, II группы – 6 505 рублей, III группы – 3252 рубля.

Пособие при рождении ребенка

Сейчас: 18 886 рублей 32 копейки

Примерный размер с 1 января 2022 года: 20 329 рублей 23 копейки

Социальные стипендии (для сирот, инвалидов, ветеранов боевых действий)

Сейчас: в училищах, техникумах и колледжах она составляет 936 рублей, в вузах – 2 227 рублей.

Примерный размер с 1 сентября 2022 года: в средних специальных учебных заведениях - 1007 рублей, в вузах – 2397 рублей.

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