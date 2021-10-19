Президент Турции не хочет подчиняться Совету Безопасности ООН

Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Эрдоган отправился с официальным визитом в Анголу. Поездка могла остаться рутинным событием, но турецкий лидер, выступая в парламенте страны, неожиданно взорвал информационную бомбу.

«Мы утверждаем, что судьба человечества не может и не должна быть брошена на милость горстки стран-победителей во Второй мировой войне», - в привычном для него уничижительном стиле заявил Эрдоган.

- «Мир больше пяти. В то время как дипломатия, торговля, международные отношения претерпевают радикальные преобразования, немыслимо, чтобы архитектура глобальной безопасности оставалась прежней».

Таким образом он дал понять, что пять государств-постоянных членов Совета Безопасности ООН больше не должны оказывать особое влияние на судьбы планеты. Громкое заявление вызвало поток комментариев со стороны политиков и экспертов.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков напомнил о предложении президента России, чтобы «пятерка» СБ ООН собралась и обсудила все вопросы, которые стоят перед человечеством. В Кремле добавили, что Россия сохраняет верность уставу ООН.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, оценивая слова Эрдогана, посчитал, что «очень опасно такими заявлениями расшатывать систему мировой безопасности, пытаясь в мирное время ее переделать». Сенатор добавил, что «тем более странно слышать это со стороны Турции, в отношении которой я не припомню действий за последние десятилетия, которые были направлены на мирные достижения».

- Эрдоган давно выставляет себя лидером государства, которое играет не меньшую роль, чем пять постоянных членов Совета Безопасности ООН, - прокомментировал для kp.ru заявление турецкого президента директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

- Еще лет пять назад Эрдоган сказал: «А почему мировую политику должны определять те страны, которые имеют ядерное оружие? Тогда, может, нам всем завести его?» У турецкого президента имперские претензии, отсюда и такие заявления. Он хочет стать лидером мусульманских стран в ООН, выступать от имени миллиарда мусульман мира. И пытается теснить Россию как великую державу на Южном Кавказе, в Средней Азии, создает нам проблемы в Сирии, Ливии.