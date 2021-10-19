Генеральный директор Большого театра Владимир Урин попал в реанимацию

У Владимира Урина обострились проблемы с сердцем после недавней гибели артиста во время спектакля "Садко" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новая беда пришла в Большой театр. 16 октября с сердечным приступом госпитализировали Генерального директора ГАБТа.

74-летнему Владимиру Урину стало плохо с сердцем. Скорая приехала к нему домой на Петровско-Разумовскую аллею. В больнице ему сделали коронографию, по итогу которой поставили диагноз: ишемическая болезнь сердца, нестабильная стенокардия, атеросклероз аорты коронарных сосудов. Владимиру Урину провели срочную операцию – стентирование сосудов.

Сейчас Владимир Георгиевич находится в реанимацию. Его состояние остается тяжёлым.

Проблемы с сердцем у Генерального директора Большого театра были и раньше. Но недавняя трагедия, когда на опере «Садко» погиб артист миманса Евгений Кулеш (его придавило декорацией), усугубила их. Сейчас в театре работают следователи. Новой информации о расследовании трагедии пока что нет. Но, понятно, что больше всего вопросов к директору театра, на котором лежит ответственность за всё, что происходит на сцене и за кулисами.