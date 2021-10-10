Погибший под двухтонной декорацией артист Большого театра незадолго до трагедии собирался уволиться

Евгений Кулеш отдал театру 20 лет жизни. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

38-летний Евгений Кулеш, который вечером 9 октября погиб на сцене Большого во время оперы «Садко», почти два десятка лет отдал службе в театре. Актера приняли в труппу в 2002 году, и все это время он трудился в мимическом ансамбле. Как это часто бывает, на работе устроил и личную жизнь: как рассказал kp.ru Николай Цискаридзе, Кулеш - муж его коллеги, с которой прославленный артист учился и вместе работал в Большом театре. По словам знакомых, своих детей у Евгения не было, но ребёнка супруги он воспитывал как родного.

Однако, соседи погибшего говорят, что в последнее время он жил вдвоём с матерью в Орехово-Зуево.

- Про жён и детей ничего не могу сказать, а вот маму Женину знаю - очень хорошая женщина. Страшно даже представить, в каком она сейчас состоянии, - поделилась с kp.ru соседка Кулеша. - Когда я услышала о трагедии, сразу рванула к матери, но дома ее не оказалось. Наверное, уже вызвали в правоохранительные органы. Не знаю, как она сможет пережить такое горе…

Фото: Прокуратура Москвы

Между тем, по словам друга Евгения Кулеша, незадолго до трагедии актер думал об увольнении.

- Женя как-то сказал, что устал 20 лет делать одно и то же. Ни карьеры, ни больших денег ведь у него не было, - рассказал kp.ru на условиях анонимности приятель погибшего. - Мол, давно бы уволился, если бы было, куда идти.

Тем временем, в Большом театре так до сих пор и не сделали официального заявления о ЧП. Сейчас обстоятельства гибели актера проверяет прокуратура, однако, Николай Цискаридзе опасается, что громкое дело замнут самым некрасивым способом, обвинив несчастного в нарушении техники безопасности. Подобные неофициальные сообщения появились в первые часы после трагедии: по словам анонимных очевидцев, Кулеш что-то напутал и пошёл не в ту сторону, прямо под несущуюся вниз двухтонную декорацию. Евгений Кулеш погиб мгновенно от открытого перелома черепа. При этом зрителям в зале сообщили лишь, что спектакль отменён по «техническим причинам».

Смотреть видеосюжет Гибель актера Большого театра во время спектакля попала на видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гигантская декорация, задавившая актера Большого театра, уже становилась причиной ЧП

По словам очевидцев, технически сложный спектакль «Садко» поставили впопыхах всего за месяц (подробности)

Гибель артиста на сцене Большого театра обернулась громким разоблачением от Николая Цискаридзе: «За кулисами творится ад»

Экс-премьер Большого заявил о вопиющих нарушениях техники безопасности и выразил уверенность, что дело замнут (подробности)