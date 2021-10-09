Артист Большого театра погиб на сцене, пока зрители думали, что это часть спектакля

Тело актера лежит на сцене театра. Фото: Прокуратура Москвы

Опера "Садко" в постановке режиссера Дмитрия Чернякова в Большом театре идет с успехом уже второй год, однако, субботним вечером 9 октября спектакль неожиданно для всех закончился трагедией. Сценическое действо едва успело начаться, как вдруг раздался крик.

- В самом начале, когда декорации спускались сверху на сцену, актер не успел отойти, - рассказал директор московской школы №444 Павел Северинец, который в эти минуты присутствовал в зале. - Спектакль прервали словами: «Стоп! Стоп! Вызовите "скорую". Здесь кровь!». Сначала мы подумали, что это часть постановки. Был объявлен антракт, а потом сообщили об отмене спектакля. Погиб актер миманса (группа артистов, участвующих в мимических массовых сценах. - Ред.).

Однако, в первые минуты серьезности ЧП никто в зале не понял. Когда в телеграм-каналах появились первые сообщения о гибели артиста со ссылкой на источники в правоохранительных органах, сами зрители еще были не в курсе трагедии.

Фото: Прокуратура Москвы

- Мы с женой опоздали на несколько минут, и когда вошли в зал, удивились, что свет горит, - поделился с kp.ru продюсер Петро Шекшеев. - Услышали объявление: "Антракт" и увидели опускающийся занавес. Еще подумали: странно, что за антракт всего через пять минут после начала? А потом и вовсе всех распустили по домам.

Как сообщили очевидцы, артиста убил рухнувший "громадный задник из первой картины". Пострадавший скончался еще до приезда врачей.

Однако, в Большом информацию о ЧП никак не комментируют: все телефоны в театре отключены, а пресс-секретарь Катерина Новикова на звонок kp.ru ответила коротким сообщением: "Не могу говорить". Артистам спектакля сейчас тоже не до прессы - на месте работают оперативные службы.

- Ничего не могу сказать, сейчас очень занят, - быстро обрубил общение оперный певец Николай Диденко, который в спектакле исполняет партию Морского царя.

И все же, как пишут СМИ, личность погибшего установлена - им оказался 37-летний актер Евгений Кулеш. Известно, что в Большом театре он служил с 2002 года. Восемь лет назад имя Кулеша уже фигурировало в сводке происшествий: в январе 2013 года артист стал жертвой налетчиков. Неизвестные отобрали у него телефон и кошелек, а самого актера госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга. Нападавших тогда так и не нашли.