Гендиректор Большого театра Владимир Урин госпитализирован с подозрением на сердечную недостаточность

Владимир Урин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин госпитализирован с подозрением на сердечно-сосудистую недостаточность. Ему сделали операцию.

- Генеральный директор Большого театра Владимир Урин госпитализирован в одну из столичных клиник в связи с подозрением на сердечно-сосудистую недостаточность, — цитирует сообщение пресс-службы театра ТАСС.

Там же сообщили, что Урину сделали операцию. Сейчас он проходит дальнейшее лечение в стационаре.

Напомним, в начале октября народного артиста России Валерия Гаркалина госпитализировали в Москве с коронавирусом. Компьютерная томография показала, что у актера поражено 25-50% легких. Гаркалин находится в тяжелом состоянии. По информации нашего собеседника, он лежал в одном отделении с госпитализированной ранее телеведущей Ларисой Гузеевой. За пять дней поражение легких увеличилось с 25% до 75 - 85%. По последней информации, актер идет на поправку.