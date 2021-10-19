Травля Анастасии Волочковой из-за пикантного снимка обернулась возбуждением уголовного дела

Не исключено, что в рамках уголовного расследования Анастасия Волочкова подаст иск в суд с требованием компенсации Фото: Личный Архив

Анастасия Волочкова, которую два месяца назад соседи сняли справляющей нужду на собственном участке, с самого начала обещала по всей строгости наказать обидчиков за слитый в Сеть непристойный кадр. И свое слово балерина сдержала: накануне следователи возбудили уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни. По статье 137 УК РФ виновным грозит до двух лет лишения свободы.

- История про "пописать под елочку" будет иметь серьезные последствия, - пообещала королева шпагатов в своем Инстаграме. - Свою честь и достоинство я всегда защищаю до конца. Эти люди хотели устроить мне провокацию, но сами же и поплатились, получив уголовку. Что интересно: сначала они, как курицы, бегали по федеральным каналам и поливали меня грязью, а сейчас испугались и не готовы со мной встречаться.

Устанавливать виновных теперь придется следствию, однако, Волочкова не раз говорила открытым текстом: ее травлю организовала соседка по коттеджному поселку Новахово и экс-солистка группы "Стрелки" Екатерина Любомская, с которой балерина разругалась из-за коммунальных платежей. Мол, Любомская сколотила своё товарищество собственников жилья и стала собирать деньги за ЖКУ, хотя в Новахово уже была управляющая компания, которую поддерживала Анастасия. Видимо, именно эта позиция и стала причиной громкого скандала.

- Я предполагаю, что это месть, - рассказывала kp.ru балерина, как только интимный снимок стал достоянием публики. - Я поддержала реальных управленцев и не стала вступать в товарищество Любомской. А потом появилось это фото, где я писаю под елочку на своем участке. Но позвольте, люди добрые: я купила загородной дом и здесь сама себе хозяйка. За своим забором я могу присесть под любым кустом, и ничего мне за это не будет, имею право. Проблема в другом: просто кому-то в детстве не объяснили, что подглядывать некрасиво. Люди, не надо лезть ко мне в трусы, и тогда вам не придется ходить по судам!

Не исключено, что в рамках уголовного расследования Анастасия Волочкова подаст иск в суд с требованием компенсации: изначально королева шпагатов собиралась взыскать с обидчиков 20 млн рублей. К слову, сама Екатерина Любомская заявила прессе, что ей об уголовном деле ничего не известно.