Анастасию Волочкову шантажировали интимными снимками, но она отказалась пойти на сделку

Анастасия в смятении, она не ожидала такого развития событий Фото: Личный архив

Анастасия Волочкова, которая невольно оказалась втянута в некрасивую историю, намерена наказать обидчиков по всей строгости. После того, как соседи украдкой сняли балерину на ее собственном участке писающей под елочкой и сделали интимный снимок достоянием публики, она потеряла покой. Да и как сохранять самообладание, если в собственном доме тебя всегда могут подкараулить и затем шантажировать неприглядными кадрами? По данным kp.ru, незадолго до публикации фото в прессе Волочковой угрожали неизвестные лица. От королевы шпагатов требовали поумерить пыл в междоусобных войнах в загородном посёлке Новахово, иначе ее непримиримая позиция обернётся непредсказуемыми последствиями и обнародованием личных тайн. Однако, балерина не приняла эти слова всерьёз: после многолетней войны с Большим театром и бесчисленных провокаций ее сложно запугать коммунальными разборками. Знаменитость не только отказалась платить новому товариществу, которое заявило права на управление поселком, но и предала огласке творящийся беспредел. Тогда-то в СМИ и появился компрометирующий снимок…

- Действительно, моей доверительнице настоятельно советовали быть осторожнее в своих действиях, предупреждали о неприятных последствиях, и я не исключаю, что порочащая фотография была продана в СМИ в качестве мести за несговорчивость, - подтвердил kp.ru адвокат Волочковой Андрей Алешкин. - Надеюсь, следствие разберётся во всех деталях и найдёт виновных. Заявление в полицию, в котором просим признать Анастасию потерпевшей и возбудить уголовное дело по статье 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни», мы уже подали. Теперь ждём начала процессуальных действий: осмотра места происшествия, опроса свидетелей и лиц, которые могут являться авторами скандального снимка. В своём заявлении мы указали, кто именно из соседей имел возможность сделать фотографию. По итогам всех этих мероприятий будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Параллельно адвокат готовит гражданский иск к обидчикам на 20 миллионов рублей. Конечно, взыскать такую сумму в наших судах, в отличие от западных, маловероятно. Но дело Волочковой может стать показательным, чтобы знаменитостей перестали терроризировать вмешательством в частную жизнь.

- Конечно, Анастасия в смятении: она не ожидала такого развития событий. Ведь любому нормальному человеку очевидно, что нельзя снимать других без разрешения, исподтишка, а тем более, в неприглядном виде и на их частной территории, - поделился Андрей Алешкин. - Если соседей так потревожил вид Волочковой и, по их утверждению, ее действия наносят ущерб психике несовершеннолетних соседских детей, то потерпевшим надо было обратиться в полицию, а не передавать фотографию прессе. С моей точки зрения, фотография была продана за деньги, и шумиха связана исключительно с именем балерины: если бы естественную нужду справляла неизвестная личность, это никого бы не волновало. Все это очень подленько, поэтому я не сомневаюсь в правоте своей доверительницы. Она должна получить компенсацию за вторжение в частную жизнь.

Напомним, конфликт Волочковой с соседями по посёлку разгорелся после того, как одна из них, экс-солистка группы «Стрелки» Екатерина Любомская организовала своё товарищество собственников жилья и стала собирать деньги за ЖКУ. При этом в Новахово уже есть управляющая компания, которую поддерживает балерина. Видимо, именно эта позиция и стала причиной громкого скандала.