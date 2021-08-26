Анастасия Волочкова обратилась в полицию из-за слитого в Сеть пикантного снимка: "Я оголилась на своем участке - имею право!"

Анастасия Волочкова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анастасия Волочкова оказалась в эпицентре скандала: на днях в СМИ появился пикантный снимок балерины, справляющей нужду на собственном участке. Мол, соседи пришли в ужас от выходки знаменитости и решили явить миру ее непристойное поведение.

- Волочкова ведет себя вызывающе и напрямую мешает моему комфорту! Где-то пару месяцев назад она подошла очень близко к моему забору и начала испражняться. И это только один из сотни подобных эпизодов, - написала местная жительница в чате загородного поселка.

Для королевы шпагатов такие обвинения стали неприятным сюрпризом. Волочкова уверяет: в окна к соседям она не лезет, а вот те специально подкараулили и сняли балерину, чтобы опорочить.

- Я никогда не буду, глядя на свое фото, отрицать: "Нет, это не я!". Да, попа действительно моя, я писала под елочкой на своем участке и не вижу в этом ничего криминального. Я оголилась на своем участке - имею право! - призналась Анастасия сайту kp.ru. - Проблема в другом: просто кому-то в детстве не объяснили, что подглядывать некрасиво. Что ж вы мне все в трусы-то лезете? Я понимаю, что моя попа красивее лиц некоторых злопыхателей, но давайте все-таки соблюдать границы. Я купила загородной дом с участком, и здесь я сама себе хозяйка. За своим забором я могу присесть под любым кустом, и представляете, ничего мне за это не будет!

Анастасия Волочкова в своем доме до недавних пор чувствовала себя, как за каменной стеной. Фото: Личный архив героя публикации

Балерина считает, что этот конфликт случился не просто так. На самом деле причина может крыться в деньгах.

- Я предполагаю, что это месть за мою позицию. В нашем поселке есть управляющая компания, которая следит за порядком, коммуникациями, благоустройством и получает за это деньги. А одна из жительниц, солистка группы «Стрелки» Катя решила организовать свое товарищество собственников жилья, чтобы также зарабатывать, - рассказала Анастасия. - В итоге я поддержала реальных управленцев и не стала вступать в ее ТСН. А теперь появилось это фото. Люди добрые, не надо лезть ко мне в трусы, и тогда вам не придется ходить по судам!

И это не просто слова: балерина и ее адвокат Андрей Алешкин уже написали заявление в полицию, которое грозит обернуться уголовным делом. А кроме того, Волочкова готовит иск в суд на 20 миллионов (!) рублей.

Защищать честь балерины взялся адвокат Андрей Алешкин. Фото: Личный архив героя публикации

- Мы просим найти виновных и привлечь их к ответственности по статье 137 УК РФ: "Нарушение неприкосновенности частной жизни". Максимальная санкция за это преступление - до двух лет лишения свободы, - прокомментировал kp.ru Андрей Алешкин. - В своем заявлении мы просим ответить на вопросы: как была сделана это фотография, как она попала в СМИ и с какой целью ее передали журналистам. Я предполагаю, что фотографировали соседи, у которых с Анастасией общий забор. Не исключено, что инициатором порочащей съемки была та самая Екатерина, с которой у моей доверительницы конфликт. Теперь разбираться в этом предстоит следствию.

В рамках уголовного дела будет заявлен и гражданский иск.

- Безусловно, мы будем добиваться возмещения морального вреда. Учитывая степень известности Анастасии, эта сумма будет не меньше 20 миллионов, - сообщил адвокат Алешкин. - Если выяснится, что соседи сделали фото по чьей-то просьбе, или в прессу снимок передал другой человек, ответственность будет субсидиарная, то есть общая. А остальные СМИ я хотел бы предостеречь от распространения сведений о частной жизни моей доверительницы путем публикации подобных фото, ведь за все придется отвечать по закону.