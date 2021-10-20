Убийца ковида или гениальное мошенничество: Что за радикальный метод "полного избавления человечества" от коронавируса придумали наши ученые

Так рекламируют работу ТОРа: достаточно направить прибор на скопление людей - и он своими чудодейственными волнами обезвредит вокруг них любой коронавирус. Фото: YouTube

Всё. Пандемия окончена!

Похоже, ковид побежден. Российские ученые изобрели радикальный метод полного избавления человечества от заразы - аппарат ТОР.

По крайней мере Самарский государственный медицинский университет (СамГМУ) подписал официальный документ, свидетельствующий: «Под воздействием аппарата ТОР доля пациентов с отрицательным результатом ПЦР-теста на 5-й день составила 87%, а на 14-й день - 98,7%».

ТОР зарегистрирован и разрешен к применению Роспотребнадзором. Более того, 4 октября замминистра промышленности и торговли России Василий Шпак с радостью анонсировал суперизобретение.

- Прибор не имеет аналогов в мире, - заявил Шпак. - В течение 15 минут работы он обеспечивает человеку на сутки защиту от заражения коронавирусом.

И скоро грядут времена, когда ТОР будет повсюду (цитирую рекламный сайт аппарата): «В больницах, аэропортах, концертных залах, на стройплощадках...»

ТОР, если верить его создателям, панацея!

Он обеззараживает и излечивает все вокруг на территории 10 тысяч квадратных метров и стоит на фоне страшной эпидемии копейки. Его разработчик - «Концерн Гранит», специализирующийся на системах связи, - просит за него лишь 3,6 миллиона рублей. За штуку.

Но странное дело - Российская академия наук встретила ТОР в штыки. Более того, академики отправили свое отрицательное заключение не только в Роспатент, но и в Совет безопасности (намекая, что ТОР - очередной шарлатанский трюк).

АХИНЕЯ ИЛИ ОТКРЫТИЕ?

Минздрав, говорят в научных кругах, тоже сопротивлялся сколько мог, но в итоге сдался. Аппарат был сертифицирован Евразийским экономическим союзом.

Несмотря на протесты ученых, ТОРу включили зеленый свет.

И пусть история сильно походит на типичную прохиндиаду (вспоминаю изобретателя Петрика, пытавшегося с помощью высокопоставленных друзей установить свой нанофильтр для очистки воды в каждый российский дом, или ребят из «Бингсти», ограбивших с помощью чудо-эликсира из картофельной ботвы многие водоканалы страны), давайте разберемся.

Аппарат ТОР, по описанию создателей, действует так.

Вирусы, по мнению «Концерна Гранит», способны излучать... электромагнитные волны. Изобретателям, цитирую, «удалось выделить и преобразовать электромагнитный спектр возбудителя COVID-19». То есть ученые (или кто бы это ни был) ухитрились не только получить от ковида сигнал, расшифровать его, но и послать вирусу ответ.

ТОР - простенький металлический ящик размером с микроволновку, с двумя лампочками «Работа» и «Вентиляция» - создает электромагнитное поле, вносящее помехи в работу ковида. От чего вирус хиреет и перестает размножаться.

В итоге все здоровы. За какие-нибудь 3 600 000 рублей.

Тут, правда, возникают вопросы: почему достойный Нобелевки электромагнитный контакт с вирусом не упомянут в мировых научных журналах и где опубликованные в них результаты клинических испытаний?

Получается классическая для русской науки нестыковка. С одной стороны - одобрение Росздравнадзора. С другой - уверенность ученых, что опять дурят голову мошенники.

- Звучит как полная ахинея. Люди просто знают какие-то умные слова, но даже не пытаются составить их в осмысляемом порядке, - возмутился ведущий научный сотрудник Института электрофизики Уральского отделения РАН доктор физико-математических наук Грей Болтачев.

Ученый-физик Пермского госуниверситета Борис Ихлов, чья лаборатория занимается радиобиологией, заявил, что «патоген в плане электромагнитного излучения неактивен, создать ему помехи невозможно».

А вот академик Евгений Александров считает, что у вируса просто нет излучений, которые можно блокировать. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

А председатель Комиссии РАН по борьбе с лженаукой академик Евгений Александров в письме министру здравоохранения заявил:

«Я, как профессор-физик, специалист в области радиоспектроскопии (в том числе Государственная премия-2021), ответственно заявляю, что не существует какого-либо характеристического излучения вируса, подавление которого могло бы служить «волновым антидотом». Подобного рода фантазии широко используются последние 30 лет в различной упаковке («волновой геном», «биорезонансная терапия» и т. п.) всевозможными мошенниками, рекламирующими чудодейственную псевдолечебную аппаратуру».

КАК ЗАКАЛЯЛСЯ ТОР

Забавно, но еще год назад ТОР был обычным обеззараживателем воздуха и имел «нетерапевтическое предназначение». Снабженный СВЧ-источником, он, по сути, был микроволновой печью, в которую зачем-то вставили вентилятор.

Его изготавливают в Рязани на предприятии «Концерн Гранит», специализирующемся на производстве ручных радиостанций для МЧС. Интересно, что еще до признания прибора медизделием концерн продавал его госучреждениям по 3 млн рублей за штуку! Три миллиона за «очистку воздуха и поверхностей слабым электромагнитным излучением».

«Гранит» вообще фирма необычная. Например, в этом «концерне», судя по отчетности, работают... 6 человек.

Этот красивый бизнес вела владелица «Концерна Гранит» Елена Бондарчук, сделавшая свое миллиардное состояние на строительстве складов.

Акционер «Концерна Гранит» Елена Бондарчук и начальник его научного центра Игорь Турканов презентуют аппарат ТОР как «высокотехнологичную разработку по созданию волнового антидота к спектру, который излучает ковид». Фото: Виталий БЕЛОУСОВ/РИА Новости

Как обеззараживатель воздуха вдруг превратился в Спасителя Человечества - неизвестно. Но даже если это был лишь ход маркетологов, то почему тамадой на презентации ТОРа стал целый замминистра Шпак?

Да и сама Бондарчук, похоже, свято уверовала в силу своего «обеззараживателя».

«Как и любая белковая сущность, коронавирус имеет свою волну, - объясняла она журналистам. - Мы ее расшифровали, направили на вирус... По сути, мы зашумляем его, он не способен размножаться, и иммунитет спокойно справляется. От двух до пяти дней достаточно [вылечиться]».

Учитывая то, что отец ТОРа «Концерн Гранит» и одна из дочерних структур Росконгресса (организатора крупных государственных мероприятий) учредили компанию «РК-Технологии» для торговли медоборудованием, проблем с реализацией «панацеи» не будет.

ТОР из-за новых возложенных на него спасительных функций, вероятно, еще раз подскочит в цене. Но тут, похоже, у бизнесменов и чиновников может быть такая молчаливая логика: ну скинутся по 3 - 4 миллиона российские предприятия. Ну спишут из бюджета на «борьбу с ковидом». В первый раз, что ль?

А тут высокие технологии! Понимать надо...

НЕУДОБНЫЕ ВОПРОСЫ

Конечно, я не мог не задать возникшие у меня и ученых вопросы создателям ТОРа - «Концерну Гранит». И вот какие ответы получил.

1. Академия наук (по крайней мере ее часть - комиссия по лженауке) считает, что ТОР не влияет на вирус. А его испытания недостаточны. Как вы прокомментируете это?

Ответ: Мы понимаем природу таких беспокойств и разделяем подход, требующий доказательности в медицине. Именно следуя такому подходу, мы провели все необходимые технические экспертизы безопасности аппарата «ТОР» в период с июня по сентябрь 2020 года включительно во ВНИИИМТ Росздравнадзора РФ. Экспертиза проводилась независимыми специалистами, замерялись все технические параметры прибора с исследованием его влияния на организм человека. Все выявленные параметры установлены экспертами как безопасные.

Клинические исследования высокой репрезентативности (236 участников) прошли в полном соответствии с нормативными требованиями под контролем Росздравнадзора РФ на основании утвержденной им документации в авторитетном медицинском учреждении - Самарском государственном медицинском университете Минздрава России. Исследования проходили как слепые, плацебо-контролируемые, рандомизированные, как это и необходимо.

Выводы СамГМУ подверглись тщательной проверке со стороны Росздравнадзора РФ, в том числе в ходе выездной инспекции с анализом первичной документации в г. Самаре. Итогом стало подтверждение Росздравнадзором РФ безопасности и эффективности аппарата «ТОР», в том числе в условиях стационара, доказано и зафиксировано: воздействие аппарата ТОР приводит к ускорению гибели возбудителя COVID-19.

2. Почему нет научного обоснования способа работы ТОРа и отсутствуют научные публикации в рецензируемых журналах о принципе этой работы?

Ответ: Часть принципа работы аппарата «ТОР» описана в международном естественно-научном журнале Polymers, которому присвоен рейтинг Q1 по версии JCR. В статьях, опубликованных 29 апреля и 7 августа 2021 года, ученые «Гранита» совместно с учеными из Института общей физики имени А. М. Прохорова РАН и МГТУ им. Н. Э. Баумана анализировали воздействие слабых электромагнитных импульсов на ионные растворы, к которым относятся и кровь, и лимфа человека.

Приведен анализ и механизмы действия аминокислот на мембрану клетки, таким образом в данных научных статьях описан механизм действия электромагнитного поля на проницаемость мембраны клетки для патогена.

3. С чем вы связываете такую реакцию научного сообщества?

Ответ: Реакцию в отрыве от анализа практических результатов мы не оцениваем.

К публикациям в Polymers - да, действительно интерес очень высокий. Есть значительное число ведущих ученых, которые понимают принцип действия аппарата «ТОР» и разделяют мнение, что он может стать действенным инструментом в общих усилиях по борьбе с COVID-19.

«Нам нужны разные инструменты. Благодаря усилиям «Гранита» оказалось, что этот инструмент эффективен для борьбы с ковидом, он позволяет, с одной стороны, уменьшить вероятность заболевания этой болезнью, а если человек заболел - очень существенно уменьшить проблемы, которые в этом случае возникают. Человек болеет легче и поправляется быстрее. Во многих случаях есть большая вероятность, что человек вообще не заболеет COVID-19. И, на мой взгляд, это очень важно», - считает доктор физико-математических наук, профессор, заведующий отделом математического моделирования нелинейных процессов Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН Георгий Малинецкий.

4. Где испытывался прибор, кроме Самарского медуниверситета?

Ответ: Аппарат «ТОР» успешно применялся в 5-м и 7-м павильонах «Ленэкспо» (Госпиталь для ветеранов войн, Санкт-Петербург), в главном инфекционном госпитале г. Владивостока. Уже с первой недели его применения отмечалась положительная динамика выписки пациентов. В разные периоды она составляла от 24 до 42%.

На основании технических испытаний ВНИИИМТ Росздравнадзора РФ, клинических испытаний в Самарском государственном медицинском университете Минздрава России Росздравнадзором РФ 23 сентября 2021 г. было выдано регистрационное удостоверение медицинского изделия на аппарат «ТОР». Эффективность аппарата «ТОР» как вспомогательного средства, ускоряющего гибель SARS-CoV-2, официально установлена и документально подтверждена. Какого-либо финансирования по линии государства разработчик не получал. Это полностью отечественная, не зависящая от импорта, не имеющая аналогов в мире разработка, выполненная АО «Концерн Гранит».

Нашей задачей было создать дополнительный безопасный и эффективный инструмент защиты. Как готовое изделие серийного производства, аппарат «ТОР» доступен к приобретению и аренде уже сейчас. Будет спрос - нарастим производство. Разработка велась прежде всего для защиты собственных семей и коллективов. Мы результатами удовлетворены. Собственная статистика применения аппарата «ТОР» в АО «Концерн Гранит» и аффилированных компаниях продемонстрировала нам такие цифры: общая численность сотрудников 1169 человек, число заболевших COVID-19 - менее 6%.

Похожая статистика была отмечена и в тех компаниях и учреждениях, которые использовали аппараты «ТОР»: менее от 5 до 10% от общей численности заболели COVID-19, речь идет о более чем 10 тысячах человек. Каких-либо негативных последствий применения прибора нами не выявлено.

А НУ-КА, ПРОВЕРИМ!

Тем не менее в городах, где велись испытания прибора, к ТОРу относятся, мягко говоря, сдержанно. Мы прошли по этой цепочке и вот что услышали.

Санкт-Петербург: «Аппараты больше не используются»

В Питере от разговоров об аппарате ТОР шарахаются, как от заразы. Когда пандемия застала всех врасплох, врачи и эксперты искали любые средства, которые могли бы помочь в борьбе с новым вирусом. И за любой шанс победить инфекцию хватались как за спасительную соломинку. Судя по всему, потому город и закупил ТОРы - в надежде: а вдруг? Но чуда не случилось. После этого говорить о закупке «чудо-приборов» стало как-то неприлично.

В Госпитале для ветеранов войн, который и курирует лечение ковида в «Ленэкспо», не комментируют закупку ТОРов. Неофициально же там рассказывают, что покупка была полностью согласована с Комитетом по здравоохранению.

- Мы не занимаемся исследованием эффективности оборудования. Это не в нашей компетенции, - говорят источники «КП» в госпитале. - Поэтому говорить об эффективности оборудования мы не можем. Мы врачи, нам что дали, то мы и используем. Потом у нас эти аппараты сняли. И если их решено было убрать, как думаете, почему?

В самом Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга ограничились сухим комментарием: «Сейчас эти аппараты в государственных медицинских учреждениях города не используются».

Источники «КП» уточняют, что в «Ленэкспо» аппараты действительно испытали. Но подтвердить, что они помогают в борьбе с ковидом, там не смогли.

- От них отказались, потому что какого-либо доказательства эффективности мы не получили, - пояснил источник «КП».

И теперь власти Петербурга решили больше не связываться с ТОРами. Одного эксперимента оказалось достаточно.

Самара: «Вспомогательное средство»

А вот какой комментарий «Комсомолка» получила в Самарском госмедуниверситете (СамГМУ).

- На базе клиник нашего медуниверситета с 29 декабря 2020-го по 12 августа 2021 года проводилось исследование безопасности и эффективности медицинского изделия «Аппарат неинвазивной электромагнитной терапии ТОР», - сообщил kp.ru завкафедрой СамГМУ доктор медицинских наук Олег Фатенков. - Это делалось в сочетании со стандартными методами лечения COVID-19. Заявленная цель работы аппарата - ускоренное устранение вируса из носоглотки пациентов с диагнозом «коронавирус».

Некоторые положительные итоги действительно наблюдались.

- Но нельзя говорить, что аппарат излечивает от коронавируса, это в корне неправильная формулировка, и мы об этом никогда не говорили! - подчеркнул Олег Фатенков. - Все три группы (испытуемая, группа плацебо и контрольная) на протяжении всего исследования получали стандартную противокоронавирусную терапию - от кислорода до полного набора медикаментов. Так что выздоровление обеспечила эта терапия, а вовсе не ТОР. Этот аппарат мы использовали лишь как вспомогательное средство. Так медики применяют физиотерапию - например, ингаляции или УВЧ. В результате испытаний мы установили, что этот аппарат безопасен при использовании по назначению и эффективен, но только в качестве вспомогательного средства в сочетании со стандартными методами лечения COVID-19.