"Паленка" за пару недель погубила 56 россиян: эпидемия проникла в три региона

Сначала страну потрясли сообщений из Оренбурга. 7 октября стало известно о массовом отравлении 10 человек. Фото: ГУ МВД РФ по Оренбургской области

Такого в новостной повестке не было уже давно: за последние пару недель по стране прокатилась волна отравлений суррогатным алкоголем. Сначала страну потрясли сообщений из Оренбурга. 7 октября стало известно о массовом отравлении 10 человек. Мужчины, женщины, и семейные пары целиком – с каждым днем на больничных койках и в моргах оказывалось все больше и больше жертв «паленки» из разных сел и деревень Оренбургской области. В итоге, за несколько дней суррогат, в котором, как выяснилось содержится яд – ингибитор, используемый для средств против ржавчины, унес жизни 35 человек. 12 детей остались сиротами. За их судьбой теперь следит уполномоченная по правам ребенка в Оренбурге Анжелика Линькова.

Следственный комитет возбудил шесть уголовных дел - за производство и сбыт отравы. Сыщики изъяли сотни бутылок и задержали шестерых подозреваемых. Кто-то из них «бадяжил» ядовитую сивуху на торговом складе в Орске, кто-то продавал в сельских магазинах по 130-140 рублей за бутылку.

Спустя несколько дней страшные вести пришли из Свердловской области. Там, по данным на 19 октября, от ядовитой «паленки» скончались 18 человек: 12 мужчин и 6 женщин. И снова местный СК возбудил уголовное дело, в рамках которого правоохранители выяснили, что все погибшие покупали сивуху, содержащую метиловый спирт на Ботаническом рынке. Причем, на в официальных магазинах, а из-под полы. Среди задержанных оказались двое мужчин – «самогонщиков».

- Подозреваемые лица в период в период с 7 по 14 октября 2021 года на территории Чкаловского района в городе Екатеринбурге сбывали гражданам спиртосодержащую жидкость (метиловый спирт), представляющую опасность для жизни и здоровья потребителей, - прокомментировала пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.

А сегодня в список «отравленных регионов» добавился Курган, где «левый» коньяк унес жизни трех человек. Еще трое находятся в тяжелом состоянии. Местный СК пока воздерживается от комментариев. Но власти региона факт массового отравления подтверждают и просят жителей покупать алкоголь только в проверенных магазинах. Кстати, по данным УМВД России по Курганской области, с начала года в регионе уже изъяли около 13 тысяч литров контрафактного алкоголя.