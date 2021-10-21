Ридли Скотт: После «Наполеона» берусь за «Гладиатора-2»

В «Последней дуэли» режиссер отступил от исторической правды и обрезал шлем Мэтта Дэймона так, чтобы было видно его лицо. Фото: Patrick REDMOND/20th Century Studios

«Я просто сижу и пью кофе»

- Фильм «Последняя дуэль» разделен на главы, в которых события представлены глазами трех его главных героев. Эта структура напоминает фильм «Расемон» Акиры Куросавы.

- Без сомнения. Когда мне позвонил Мэтт Дэймон с вопросом, хочу ли я снять эту картину, мы сразу обсудили с ним именно это. Главное в этой истории - дуэль двух рыцарей и то, почему она произошла. Идея увидеть события с трех разных точек зрения показалась мне отличной. Безусловно, самая важная история - у Маргариты (Джоди Комер). С точки зрения ее мужа (Мэтт Дэймон), она ему изменила. А с точки зрения человека, который совершил изнасилование (Адам Драйвер), изнасилования никакого и не было. Три больших вопроса, требующих ответа, - заявил kp.ru Ридли Скотт.

Ридли Скотт - создатель многих культовых исторических и фантастических фильмов. Фото: Armando GALLO/Global Look Press

- Действие многих ваших фильмов происходит в будущем или в прошлом. В обоих случаях вам приходится придумывать экранный мир, изобретать его заново.

- Именно так! Когда снимал «Гладиатора», меня спрашивали: как я изучал Римскую империю? Я отвечал: «Никак!». Просто смотрел на картины и представлял, как можно их оживить. Главной инвестицией в карьеру я считаю учебу в очень хорошей художественной школе. Она питает меня все это время. А в киношколу я даже не заходил. Я рассматриваю картины, и идеи приходят мне в голову. Так и работаю. Ну и не забывайте, что у меня лучшие в мире художники-постановщики, художники по костюмам и операторы - так что у меня очень легкая работа, я просто сижу и пью кофе. Это шутка, надеюсь, вы поняли.

Чтобы Мэтт не расшибся в лепешку

- У нас сейчас любят поспорить относительно верности историческим фактам. Как вы на это смотрите?

- Что такое верность историческим фактам? Я читаю десятки версий и описаний событий, происходивших сотни лет назад. И все они отличаются друг от друга. Поэтому вот что я вынес из своей работы над историческими фильмами: нужно смотреть на историю, на контекст, в котором она разворачивалась, и решать для себя, что же могло происходить. Все остальное - костюмы, лошади и т.д. - это легко. Конечно, мы стараемся сделать все, как можно ближе к реальности, но где-то специально нарушаем историческую правду. Например, в «Последней дуэли» два главных героя дерутся верхом на лошадях. На головах у них шлемы, предназначенные для лобового столкновения. Когда они спрыгивают на землю, это очень опасно - они ничего не видят. Поэтому я обрезал шлемы напополам. Конечно, историки сказали, что все было не так, зато на экране шлемы выглядят превосходно! Во-первых, я вижу, что на коне Мэтт, а не кто-то еще, а во-вторых, он не расшибется в лепешку. Так практичность побеждает правду истории.

- Вы невероятно быстро работаете. На подходе уже следующий фильм - «Дом Gucci».

- Поработав 10 лет, я открыл для себя, что актеры не хотят делать 38 дублей одной сцены. Они хотят 2 - 3, если сцена тяжелая - 5 - 6 дублей, но и тогда лучшими оказываются первый или второй. Но все люди разные, и когда мне кажется, что я получил от них то, что мне нужно, я всегда спрашиваю актеров, хотят ли они сделать еще дубль. Если они довольны, то мы движемся дальше. Если нет - делаем еще дубль. Как правило, мы переходим к следующей сцене. Но решают всегда они.

Скоро на экраны выйдет еще одна новая работа мастера - фильм «Дом Gucci» с Адамом Драйвером и Леди Гагой.

- И все же что делает вас таким продуктивным?

- Может быть, то, что я об этом не думаю? Просто, закончив одно, перехожу к чему-то другому. Работа для меня - это страсть, я не думаю о ней как о работе. Я начинаю съемки «Наполеона» в январе, а сейчас уже пишу следующий сценарий - «Гладиатор-2», чтобы начать его съемки в конце следующего года. Вот так я работаю - на полтора года вперед! Иначе образуются ужасные простои между фильмами. Закончил фильм - и не знаешь, что делать дальше. Думаешь, что хороший сценарий сам появится у тебя на столе, но этого никогда не происходит.

- То, что для вас «ужасные простои», для других - каникулы или отпуск.

- Моя жена уезжает в Коста-Рику к своим сестрам: она любит море в отличие от меня. А я могу спокойно посвятить себя живописи. Я очень много рисую. Ну и потом, у меня виноградники. Очень серьезно занимаюсь ими в течение уже 27 лет. Вот и сейчас собираюсь наведаться в свои владения - такие у меня выходные! Но и выпить коктейль у бассейна я тоже могу. Я знаю, как хорошо провести время, это уж будьте уверены.

«Чужой» исчерпал свой лимит

- Расскажете подробности про «Гладиатора-2»?

- Не могу!

- Ну тогда про «Чужого».

- Он уже еле жив! Я попытался оживить его в «Прометее», но самого монстра не показал. И студия, заработавшая на фильме 450 миллионов, осталась недовольна кассовыми сборами. «Серьезно?» - спросил я у них. Пришлось делать «Чужой: Завет», вновь задействовать там монстра, но этот фильм и вправду не оказался удачным. Урок: даже самое великолепное чудовище исчерпывает свой лимит, и нужно придумывать что-то новое. Но аппетиты студии ненасытны, они хотят сохранить жизнь Чужому, поэтому мы будем делать о нем телесериал - посмотрим, как его примут. Но лучше первого фильма все равно ничего не будет!

В 2022 году Скотт начнет снимать продолжение «Гладиатора». Появится ли в нем снова Рассел Кроу - пока секрет. Кадр из фильма «Гладиатор», 2000 г.

- Сценарий «Последней дуэли» написали Мэтт Дэймон и Бен Аффлек. Таким образом, вам не пришлось выбирать актеров на главные роли.

- Это они выбрали меня! Я очень уважительно отнесся к их сценарию. Он был настолько специфичен и хорош, что менять его не было смысла. Главное - всегда точно знать, что ты хочешь. Начнешь сомневаться - и все насмарку. Мэтт и Бен хотели, чтобы я выполнял свою работу, а она начинается с выбора актеров. Для меня он интуитивен. Когда я встречаюсь с актерами, я, как правило, не говорю с ними о фильме, не прошу их читать роль. Я просто говорю с ними, чтобы увидеть, насколько они изобретательны и непринужденны. Мне нужно увидеть, как они думают.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Сэр Ридли Скотт родился 30 ноября 1937 года в британском Саут Шилдсе в семье военного. Учился в Лондонском королевском арт-колледже. Работал на BBC и в рекламе, в кино дебютировал в 1977 году фильмом «Дуэлянты», получившим приз за лучший дебют на Каннском фестивале. Поставил более 40 фильмов, многие из которых вошли в историю кино. Как продюсер, участвовал в производстве 150 фильмов. В 2003 году стал Рыцарем Британской империи.

5 лучших фильмов Ридли Скотта

«Чужой» (1979)

«Бегущий по лезвию» (1982)

«Тельма и Луиза» (1992)

«Гладиатор» (2000)

«Марсианин» (2015)