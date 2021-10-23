Копите на репетиторов для ЕГЭ с первого класса: Правила мамы одиннадцатиклассницы

Зинаида Лобанова утешает - дембель близко! Фото: Личный архив

Вчера мы кленовые листья утюгом разглаживали, а сегодня Нина третий час рассказывает решение задачи по информатике. Я слушаю и понимаю только одно словосочетание: «Надо найти икс». Я думаю: «Господи, спасибо тебе, что этот икс уже не мне надо искать».

Сейчас хорошее время, чтобы сделать выводы. Вот мои правила, которых я придерживалась все эти годы.

1, Начинайте копить на репетиторов для ЕГЭ и на учебу с первого класса. Если не понадобится - купите загородный дом, как это сделала я.

2. Если вы уже купили дом, а репетиторы все-таки понадобились - не экономьте и возьмите хороших. Это не траты. Это инвестиции. Хороший репетитор не только объяснит и подтянет вашего оболтуса, но может и привить интерес к предмету. У нас так было дважды. Препод по информатике - так себе, а репетитор - огонь. Такая финансовая грамотность.

3. Не ждите от школы многого. Даже если она самая крутая. За 11 лет учебы я видела скандалы в самых-рассамых школах. Наркоманов, дрочеров, беременных школьниц, сексуальные скандалы с преподавателями, пару поножовщин и пистолеты, принесенные в школу. И учителей из самых крутых школ с выгоранием я тоже видела.

Не ждите многого - не будете расстроены.

4. Не перекладывайте свои обязанности на учителей. Они учат в рамках школьной программы. Но вы-то хотите, чтобы из вашего талантливого пупсика вырос кто-то образованный, умный, любознательный, спортивный, ответственный, отзывчивый, прилежный и смекалистый. Это не к школе, это к вам. Как только вы станете хоть кем-то из этого списка, так и ваша кровиночка подтянется.

Школа даже не может научить, как по канату правильно залезть. А знаете почему? Потому что это вы бежите потом в школу и орете, что деточка ободрала ноги. Школа уже боится чего-то лишнего делать.

Я однажды сама видела мамашу, которая написала жалобу, что ее деточку довели до слез учителя. Ужас! Рассказывали про захват школьников в Беслане! Целый урок этому посвятили 3 сентября! Да как они могли! Да с родителями не посоветовались. Да она уже написала две жалобы в роно и директору. И еще дальше напишет, чтобы знали.

Я говорю: «А сколько деточке лет?»

- 15! - говорит мама. - 8-й класс.

«Тут и сел старик». И чего, говорю, она никогда за 15 лет не слышала про Беслан?

- Нет! И я против, чтобы такое рассказывали без моего согласия.

Многие мамы не рассказывают про это вообще. Но потом хотят, чтобы их дети были эмпатичными и отзывчивыми. Не ждите от школы много, она запугана вами самими.

5. Определите, что интересно, а на остальное забейте. Я до сих пор жду момента, когда мне понадобятся косинусы. Почти все школьники путают Гражданскую войну и Первую мировую. Хотя что я говорю - они вообще считают, что это все одно и то же. Нам кажется это ужасным, ведь мы с вами интеллигентные люди. Просто вспомните - вы сами всю программу в школе знали? Все эти съезды ВКП(б), кто в какую сторону из Думы выходил и кто в кого стрелял у Спаса-на-Крови. И о чем думала мать в романе Горького «Мать», когда ее пришли арестовывать.

6. Оценки не важны. Ни одна оценка не стоит вашей истерики. «С двойкой домой не приходи!» - ведет к детской депрессии и суициду больше, чем все синие киты.

7. Если ребенок устал, он может не ходить в школу. Никто от этого ни разу не умер. А, наоборот, стал еще здоровее. Мои могли проснуться утром и сказать: нет сил. И оставались дома. Особенно это характерно для 5 - 9-го класса. Я могла позвонить и сказать: очень устали, были соревнования, все здоровы, но пару дней будут дома. Это лучше, чем учить детей врать, что у них болит горло.

8. Научите детей не курить возле школы, не пить алкоголь на детских площадках и не таскаться по городу пьяными. Это важные навыки, чтобы не попасть во всякие надзорные органы. Именно это, а не пропуски уроков, может осложнить жизнь.

9. Ссориться с учителем есть смысл только в том случае, если вы готовы идти до конца и уволить его. В любом другом случае конфликт не имеет смысла, потратите время и нервы.

10. Перестаньте думать, что вы и ваша деточка в центре внимания. И все вам кругом обязаны. Это не касается школы, это в принципе хорошая установка. Но просто именно в школе это очень видно.

Ну все остальное про то, что всегда быть на стороне ребенка, - это вы и без меня знаете. Я же повторю то, что говорю всегда: пока вы не видите, ваш ребенок без шапки ест мороженое, переходя улицу в неположенном месте, направляясь за чипсами под пиво.

Дембель неизбежен.