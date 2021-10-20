В Колумбии стерилизовали «кокаиновых бегемотов»

Пабло Эскобар ввез в страну сотни экзотических животных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Колумбии дали распоряжение стерилизовать животных, известных как «кокаиновые бегемоты» Пабло Эскобара.

В свое время самый богатый и самый жестокий наркобарон Колумбии Пабло Эскобар ввез в страну сотни экзотических животных. Среди них была и пара гиппопотамов, получивших прозвище «кокаиновых».

После смерти наркобарона в 1993 году животных распределили по зоопаркам страны, а вот бегемотов было решено выпустить на волю.

Через некоторое время колумбийские гиппопотамы повторили судьбу австралийских кроликов – не имея природных врагов, животные настолько размножились, что стали представлять угрозу для окружающей среды, буквально заполонив собой одну из главных водных артерий страны – реку Магдалена.

По словам биологов, популяция «кокаиновых бегемотов» нуждается в сокращении, иначе дело может закончиться экологической катастрофой.

В то же время выяснилось, что многие колумбийцы привязались к животным и выступили против их уничтожения.

В конце концов, компромисс был найден в виде стерилизации гиппопотамов. Специалисты ввели большой группе «водяных коней» химическое вещество, делающее их стерильными, и пообещали в дальнейшем внимательно отслеживать ситуацию с численностью популяции.