Стартовал прием заявок на Всероссийский отбор лучших практик активного долголетия 2021

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подать заявку на отбор можно на платформе «Смартека» до 1 декабря 2021 года.

Цель отбора – развитие и распространение в регионах России Концепции активного долголетия, создание условий для повышения качества жизни старшего поколения через тиражирование лучших практик в регионах России.

София Малявина, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты»: «Как старшему поколению строить жизнь после завершения трудовой деятельности? Чем заниматься, как общество может им помочь? Наша инициатива по отбору лучших практик активного долголетия в национальном проекте «Демография» помогает ответить на эти вопросы, найти самые интересные и эффективные практики, быстрее тиражировать лучшие из них».

Инициатором отбора стала автономная некоммерческая организация «Национальные приоритеты» в партнерстве с Минтрудом России, Агентством стратегических инициатив, Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко, НИУ ВШЭ, Комиссией по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Общественной палаты РФ, Российским геронтологическим научно-клиническим центром, Агентством социальной информации, Благотворительным фондом «Почет», Ассоциацией волонтерских центров, Альянсом «Серебряный возраст» и Коалицией НКО «Забота рядом».

В отборе могут участвовать организации любой юридическо-правовой формы: социально ориентированные НКО, фонды, бизнес, бюджетные учреждения (центры соцобслуживания, библиотеки, дома культуры, музеи и т.д.), региональные органы исполнительной власти (мэрии городов, министерства социальной политики/культуры/спорта/здравоохранения и т.д.), а также инициативные группы граждан, у которых есть площадки и возможности для организации мероприятий для старшего поколения.

Мария Морозова, генеральный директор Благотворительно фонда Елены и Геннадия Тимченко: «Хочется увидеть в числе заявителей больше НКО, а не бюджетных учреждений, как сейчас. Ведь для реального улучшения качества жизни наших старших сограждан необходимо объединение усилий государства, НКО, бизнеса и местных сообществ».

Подать заявку на платформе «Смартека» можно с 18 октября по 1 декабря 2021 года по следующим направлениям:

• этика и право,

• здоровый образ жизни,

• активная жизнь,

• образование и занятость,

• медицинский и социальный уход, общественная забота и профилактика.

Лидия Овчарова, проректор Высшей школы экономики, директор Института социальной политики: «Идея отбора и распространения лучших отраслевых и региональных практик по улучшению условий жизни старшего поколения высказывалась не раз и нашла свое воплощение на платформе "Смартека". Мы надеемся, что эта платформа станет местом обмена региональным опытом и создаст возможности для его тиражирования».

Платформа «Смартека» – проект Агентства стратегических инициатив. Ключевой задачей «Смартеки» является отбор и содействие тиражированию апробированных практик, направленных на решение актуальных задач социально-экономического развития российских регионов. «Смартека» оказывает поддержку тиражирования, обеспечивая прямую коммуникацию авторов-наставников практик с реципиентами.

По итогам конкурса будет сформирован «Сборник лучших практик активного долголетия» 2021 года, куда войдут практики финалистов отбора для распространения и тиражирования на территории России.

Справочно:

Отбор лучших практик активного долголетия включен в план мероприятий на 2021-2025 годы по реализации второго этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, утвержденный распоряжением Правительства России от 23 июня 2021 г. № 1692-р.