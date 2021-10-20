«Перекрёсток» и Splat Global передали на переработку 2,5 тонны пластиковых зубных щеток

По результатам, с августа 2020 года покупатели передали на переработку через контейнеры, установленные более чем в 800 супермаркетах «Перекрёсток» по всей стране, порядка 2,5 тонн пластиковых щеток. В итоге было принято решение продлить проект до 31 августа 2022 года и установить контейнеры во всех магазинах торговой сети.

Мероприятие состоялось 15 октября 2021 года в московском офисе SPLAT Global. Ведущей выступила Ольга Шелест, которая поддерживает экоинициативы, популяризирует экологичный образ жизни и привлекает внимание к проблемам сохранения ресурсов природы. Экобранч прошел в московском офисе SPLAT Global.

Партию щеток , собранных в ходе экопроекта «Щетка, сдавайся», SPLAT Global передала на вторичную переработку в компанию «Спецтранс» во Владимирской области, которая специализируется на раздельном сборе отходов, вывозе вторсырья и его переработке. По итогам проекта из переработанного вторсырья изготовили полимерпесчаную тротуарную плитку для благоустройства городской площади в городе Окуловка Новгородской области.

За время существования экоинициативы «Щетка, сдавайся», помимо вовлечения покупателей супермаркетов, к проекту удалось привлечь студентов и школьников. Для студентов образовательных учреждений, входящих в программу «Зеленые вузы», а также для учеников всероссийского «Экокласса» были проведены экологические уроки и челлендж по сбору щеток. Участникам удалось собрать более 150 килограммов пластиковых зубных щеток. Активность стала важным шагом в сторону формирования полезных привычек и экологичного образа жизни среди молодого поколения.

Более подробную информацию по условиям акции и адресам магазинов можно узнать на официальном сайте компании SPLAT Global

«По итогам проекта нам удалось достичь действительно впечатляющих результатов! За время кампании #ЩеткаСдавайся покупатели сдали на переработку более 2,5 тонн щеток, что говорит об интересе к подобным экопроектам. Мы не планируем останавливаться на достигнутых результатах, поэтому будем масштабировать инициативу во всех супермаркетах «Перекрёсток» и реализовывать дополнительные инициативы, направленные на осознанное потребление среди россиян», – рассказала Татьяна Степанова, директор по бренду и долгосрочной лояльности торговой сети «Перекрёсток».

«Давать вещам вторую жизнь – значит бережно и рационально относиться к ресурсам планеты, проявлять заботу о нашем будущем и о будущем наших детей. Этим проектом мы хотели показать, что многие вещи, которыми мы пользуемся непродолжительное время, могут быть полезными и нужными даже после использования, в том числе зубные щетки. Их переработка в тротуарную плитку – небольшой, но важный шаг в сторону философии Zero Waste и осознанного потребления», – рассказал Евгений Демин, генеральный директор SPLAT Global.