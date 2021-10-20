Семейный конкурс мастеров «ПОРА открыть Арктику»

Автор фото: А. Марчук

В России — в Сибири, на Дальнем Востоке и в Арктическом регионе — проживает около 40 малочисленных этносов. Все они — носители уникальных культур, унаследованных от предков. Добавьте традиции Севера в свою жизнь и получить шанс выиграть главный приз — отличный теплый пуховик от известного бренда BASK а также - подарочный сертификат на 10 000 BASK kids для создания настоящего family look. Пятеро призеров получат поощрительные арктические подарки от «Проектного офиса развития Арктики» (ПОРА).

Чтобы стать участником конкурса выберите понравившуюся вам необычную, примечательную традицию народов Крайнего Севера и интерпретируйте ее своими руками. Это может быть небольшая поделка (бисер, вышивка, элемент одежды), блюдо северных народов или просто рисунок на тему жизни, быта и культуры северян.

Выложите фотографию вашей работы в специально созданной конкурсной теме или у себя на странице в социальной сети ВКонтакте с хештегом #пораоткрытьарктику.

Работу сопроводите небольшим пояснением: что это за традиция, какому народу она принадлежит, что за блюдо — из чего оно приготовлено. И не забудьте подписаться на страницу https://vk.com/porarctic. В конкурсе могут принимать участие все члены семьи. Главное, чтобы ваши работы были интересны и сделаны с любовью.

Идеи для творчества можно найти в интернете, книгах, фильмах об Арктике или заглянув на тематические сайты ПОРА «Хранители Арктики» и «ПОРА есть арктическое».

Работы принимаются до 19 ноября. Пятерку лучших работ и победителя выберет компетентное жюри, состоящее из журналистов «КП» и экспертов «ПОРА». Итоги конкурса объявим 30 ноября на странице «Комсомольской правды» в социальной сети ВКонтакте.

Положение о конкурсе «ПОРА открыть Арктику».