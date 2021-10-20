В спектакле Константина Богомолова: Киев - наш, а Львов отдали полякам

Богомолов не скрывает, что переписал текст великого классика Фото: Борис КУДРЯВОВ

Важная ремарка: в театр пускают только по QR-коду. Зрителям нужно прийти заблаговременно, минут эдак за 20 до начала. Иначе спектакль, и так не самый короткий (3,5 часа), закончится ближе к полуночи.

- Если вы читали Островского, то забудьте его, - предупредил зрителей Константин Богомолов перед началом. Он вышел к залу. – У нас в спектакле все по-другому. Если не читали, а захотите прочесть после просмотра, то поймете: наш спектакль все-таки по Островскому».

Богомолов не скрывает, что переписал текст великого классика, добавил щепоть из других авторов, многое сочинил самостоятельно: «Островский писал свои комедии про здесь и сейчас, реагировал на яркие события своего времени», - объяснил Богомолов. Вот и он, Константин Юрьевич, решил прореагировать на яркие события нашего времени, сохранив фабулу пьесы. Бедный молодой человек живет с мамой. Он мечтает сделать карьеру, в этом ему помогает богатый дядя и влиятельная жена дяди. Они обеспечивают его нужными связями...

Действие происходит в наши дни. В современном лофте живет молодой человек по фамилии Глумов (Александр Новин/ Кирилл Власов) и его мама. Её играет актёр Сергей Епишев (поэтому у мамы 47-ой размер ноги). Она ходит в туфлях на каблуке и длинном платье (чтобы прикрыть небритые ноги). Мужчина-актер в женском платье комичен по определению. Обряди мужика (как и медведя) в платье, поставь на каблуки — пять минут здорового смеха в зале вам обеспечены. «Мы бедные, зато мы старая московская интеллигенция», - обозначает социальный статус мама. Она любит с настроением петь Аду Якушеву: «Я приглашаю Вас в леса. Мы так давно там не бывали…».

Поющая мама – горе в семьи. Мама-бард – двойное горе. Так думает её сын. «Попробуй похвалить при ней Веронику Долину, и сразу наживешь в мамином лице врага», - говорит Глумов. В этом месте Константин Богомолов ловко вмонтировал кусочек из чеховской «Чайки» – разговор Аркадиной с ее сыном, где Треплев говорит: «Мама, перемени мне повязку. Ты это хорошо делаешь». У Чехова сцена примирения Аркадиной с сыном заканчивается их новым скандалом. В спектакле Богомолова так же. Глумов маму не понимает: «Мама, зачем ты все время поешь?!». Мама - ему с раздражением: «Господи, как подорожал йод». Но, как и Треплев, Глумов очень любит свою маму. «Мама - любимка моя», - говорит он. И она ему ласково про разное: про лекарствушки, про человечка, про денюшки… «Человечек» с «разрушительной энергией денег» появляется в лице крупного бизнесмена Мамаева (Александр Семчев). Он - хозяин холдинга «Роскурица». Еще в самом начале спектакля пролетела бегущая строка: спонсором показа является предприятие «Роскурица». Мамаев мечтает открыть свой телеграмм-канал «Лейся говно»…

Богомолов не скрывал, что переписал текст Островского, добавил из других, казалось бы, бесконечно далеких от русского драматурга, авторов. Есть в его «Мудреце» немного от чеховской «Чайки», шекспировской комедии «Укрощение строптивой», фрагменты из Достоевского и много еще чего. Но главное - собственные (иногда остроумные) наблюдения по разному поводу. «Иной дебил совсем, зато поёт» - это сказано в адрес представителя шоу-бизнеса Курчаева, которого играет молодой и пластичный актёр Григорий Верник (сын Игоря Верника). Его Курчаев встречает на улицу бородатую женщину Катю (Александр Волочиенко) вышедшую на протестный, одинокий пикет. Катя – лесби и фэм (пассивная лесбиянка), она - дочь крупного государственного чиновника Крутицкого (Виктор Вержбицкий). Транссексуальный юмор – прием не новый, хорошо отработанный и гарантированный на успех, дающий основу для комических положений и двусмысленных ситуаций. Катина мама Турусина (актёр Игорь Миркурбанов) внешне похожа на тёщу Богомолова Людмилу Нарусову. Для этого Миркурбанову в помощь парик, костюмчик, манеры. Тут, кстати, и «фамильное сходство»: Турусина – Нарусова.

Константин Богомолов задумал показать, насколько нелепо может выглядеть столичная богема, желающая казаться тонкой, передовой, осведомленной. Есть милые шпильки в адрес «сборной питерских проституток, выпуска начала 90-ых», которые нынче владеют дворцами в Провансе. Интересно, на чьих подружек он намекает? Место действия (локации обозначены бегущей строкой) соответствуют пребыванию российской богемы: Мальдивы, детокст-клиника, Администрация Президента и... Троекуровское кладбище.

В спектакле есть мат, куда ж современному театру без крепкого слова? Очень важный чиновник Крутицкий мечтает, чтобы народ изъяснялся не шестиэтажным матом, а пятисложным ямбом. Много смешных реприз и игры в слова: есть человек-паук, а вы – человек-пук.

Первый акт пролетел на одном дыхании, как и обещал режиссер перед началом. Второй - сквозь дрёму. На третьем возникло опасение, что невзначай выведешь носом руладу.

Но зрители в своем большинстве хорошо реагировали. Особенно на актера Сергея Епишева. Его мама-бард прекрасна в дуэте с Мамаевым-Семчевым. Они, как будто бывшие любовники. Это забавно, если вы прежде никогда не видели Сергея Епишева и Константина Богомолова в капустниках «Гвоздя сезона». Эта такая театральная премия. Соавторами церемонии и её ведущими на протяжении многих лет были как раз Богомолов с Епишевым. Уж на что там собиралась взыскательная публика: театральные критики, журналисты, а всегда был аншлаг и реакция на шутки ведущих того же рода, что и в новом спектакле Театра Наций. Массовый зритель же от таких представлений всегда в восторге. Многие любят, когда посмешнее. КВНэновский юмор (еще "круче" не к ночи помянутый Петросян) - наше все. Некоторые критики заметили, что «На всякого мудреца» - это реинкарнация «Идеального мужа», спектакля Богомолова, недавно снятого с репертуара МХТ им.Чехова. Возможно.

Как бы то ни было новый «Мудрец» — это милое зрелище для добродушной, а главное, – для «своей» публики (если бы вы видели, какие Maybach развозили зрителей после премьеры). Эта публика между понятиями «театр» и «отдых» однозначно ставит знак равенства. А уж если сами зрители стали героями актерского капустника, где есть пародия на власть, творческую интеллигенцию, нуворишей, либеральную общественность, театр, – это точно успех.

Концовка спектакля как будто бы сатирическая, но настолько политкорректная с точки зрения правящих элит, что никакие офицеры с повышенной готовностью к обиде не придерутся. Итак, на дворе 2025 год. Путин по-прежнему наш президент. Из тюрьмы выходит экс-звезда Курчаев. Бизнесмен Мамаев ему рассказывает новости дня: он открыл яйцебойное (или что-то похожее) предприятие на Украине. «Как на Украине?! Вы же там в «черном списке», - изумляется простодушный представитель попсы. «Так уже можно. Киев - наш, а Львов – отдали полякам»…

Когда: 23 и 24 октября, 12, 13 ноября.

Цена билетов: 300 – 9000 тысяч.