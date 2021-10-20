Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды20 октября 2021 19:10

В спектакле Константина Богомолова: Киев - наш, а Львов отдали полякам

В Театре Наций прошла первая премьера сезона - вольное сочинение по мотивам комедии Александра Островского «На всякого мудреца»
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Богомолов не скрывает, что переписал текст великого классика

Богомолов не скрывает, что переписал текст великого классика

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Важная ремарка: в театр пускают только по QR-коду. Зрителям нужно прийти заблаговременно, минут эдак за 20 до начала. Иначе спектакль, и так не самый короткий (3,5 часа), закончится ближе к полуночи.

- Если вы читали Островского, то забудьте его, - предупредил зрителей Константин Богомолов перед началом. Он вышел к залу. – У нас в спектакле все по-другому. Если не читали, а захотите прочесть после просмотра, то поймете: наш спектакль все-таки по Островскому».

Богомолов не скрывает, что переписал текст великого классика, добавил щепоть из других авторов, многое сочинил самостоятельно: «Островский писал свои комедии про здесь и сейчас, реагировал на яркие события своего времени», - объяснил Богомолов. Вот и он, Константин Юрьевич, решил прореагировать на яркие события нашего времени, сохранив фабулу пьесы. Бедный молодой человек живет с мамой. Он мечтает сделать карьеру, в этом ему помогает богатый дядя и влиятельная жена дяди. Они обеспечивают его нужными связями...

Действие происходит в наши дни. В современном лофте живет молодой человек по фамилии Глумов (Александр Новин/ Кирилл Власов) и его мама. Её играет актёр Сергей Епишев (поэтому у мамы 47-ой размер ноги). Она ходит в туфлях на каблуке и длинном платье (чтобы прикрыть небритые ноги). Мужчина-актер в женском платье комичен по определению. Обряди мужика (как и медведя) в платье, поставь на каблуки — пять минут здорового смеха в зале вам обеспечены. «Мы бедные, зато мы старая московская интеллигенция», - обозначает социальный статус мама. Она любит с настроением петь Аду Якушеву: «Я приглашаю Вас в леса. Мы так давно там не бывали…».

Поющая мама – горе в семьи. Мама-бард – двойное горе. Так думает её сын. «Попробуй похвалить при ней Веронику Долину, и сразу наживешь в мамином лице врага», - говорит Глумов. В этом месте Константин Богомолов ловко вмонтировал кусочек из чеховской «Чайки» – разговор Аркадиной с ее сыном, где Треплев говорит: «Мама, перемени мне повязку. Ты это хорошо делаешь». У Чехова сцена примирения Аркадиной с сыном заканчивается их новым скандалом. В спектакле Богомолова так же. Глумов маму не понимает: «Мама, зачем ты все время поешь?!». Мама - ему с раздражением: «Господи, как подорожал йод». Но, как и Треплев, Глумов очень любит свою маму. «Мама - любимка моя», - говорит он. И она ему ласково про разное: про лекарствушки, про человечка, про денюшки… «Человечек» с «разрушительной энергией денег» появляется в лице крупного бизнесмена Мамаева (Александр Семчев). Он - хозяин холдинга «Роскурица». Еще в самом начале спектакля пролетела бегущая строка: спонсором показа является предприятие «Роскурица». Мамаев мечтает открыть свой телеграмм-канал «Лейся говно»…

Богомолов не скрывал, что переписал текст Островского, добавил из других, казалось бы, бесконечно далеких от русского драматурга, авторов. Есть в его «Мудреце» немного от чеховской «Чайки», шекспировской комедии «Укрощение строптивой», фрагменты из Достоевского и много еще чего. Но главное - собственные (иногда остроумные) наблюдения по разному поводу. «Иной дебил совсем, зато поёт» - это сказано в адрес представителя шоу-бизнеса Курчаева, которого играет молодой и пластичный актёр Григорий Верник (сын Игоря Верника). Его Курчаев встречает на улицу бородатую женщину Катю (Александр Волочиенко) вышедшую на протестный, одинокий пикет. Катя – лесби и фэм (пассивная лесбиянка), она - дочь крупного государственного чиновника Крутицкого (Виктор Вержбицкий). Транссексуальный юмор – прием не новый, хорошо отработанный и гарантированный на успех, дающий основу для комических положений и двусмысленных ситуаций. Катина мама Турусина (актёр Игорь Миркурбанов) внешне похожа на тёщу Богомолова Людмилу Нарусову. Для этого Миркурбанову в помощь парик, костюмчик, манеры. Тут, кстати, и «фамильное сходство»: Турусина – Нарусова.

Константин Богомолов задумал показать, насколько нелепо может выглядеть столичная богема, желающая казаться тонкой, передовой, осведомленной. Есть милые шпильки в адрес «сборной питерских проституток, выпуска начала 90-ых», которые нынче владеют дворцами в Провансе. Интересно, на чьих подружек он намекает? Место действия (локации обозначены бегущей строкой) соответствуют пребыванию российской богемы: Мальдивы, детокст-клиника, Администрация Президента и... Троекуровское кладбище.

В спектакле есть мат, куда ж современному театру без крепкого слова? Очень важный чиновник Крутицкий мечтает, чтобы народ изъяснялся не шестиэтажным матом, а пятисложным ямбом. Много смешных реприз и игры в слова: есть человек-паук, а вы – человек-пук.

Первый акт пролетел на одном дыхании, как и обещал режиссер перед началом. Второй - сквозь дрёму. На третьем возникло опасение, что невзначай выведешь носом руладу.

Но зрители в своем большинстве хорошо реагировали. Особенно на актера Сергея Епишева. Его мама-бард прекрасна в дуэте с Мамаевым-Семчевым. Они, как будто бывшие любовники. Это забавно, если вы прежде никогда не видели Сергея Епишева и Константина Богомолова в капустниках «Гвоздя сезона». Эта такая театральная премия. Соавторами церемонии и её ведущими на протяжении многих лет были как раз Богомолов с Епишевым. Уж на что там собиралась взыскательная публика: театральные критики, журналисты, а всегда был аншлаг и реакция на шутки ведущих того же рода, что и в новом спектакле Театра Наций. Массовый зритель же от таких представлений всегда в восторге. Многие любят, когда посмешнее. КВНэновский юмор (еще "круче" не к ночи помянутый Петросян) - наше все. Некоторые критики заметили, что «На всякого мудреца» - это реинкарнация «Идеального мужа», спектакля Богомолова, недавно снятого с репертуара МХТ им.Чехова. Возможно.

Как бы то ни было новый «Мудрец» — это милое зрелище для добродушной, а главное, – для «своей» публики (если бы вы видели, какие Maybach развозили зрителей после премьеры). Эта публика между понятиями «театр» и «отдых» однозначно ставит знак равенства. А уж если сами зрители стали героями актерского капустника, где есть пародия на власть, творческую интеллигенцию, нуворишей, либеральную общественность, театр, – это точно успех.

Концовка спектакля как будто бы сатирическая, но настолько политкорректная с точки зрения правящих элит, что никакие офицеры с повышенной готовностью к обиде не придерутся. Итак, на дворе 2025 год. Путин по-прежнему наш президент. Из тюрьмы выходит экс-звезда Курчаев. Бизнесмен Мамаев ему рассказывает новости дня: он открыл яйцебойное (или что-то похожее) предприятие на Украине. «Как на Украине?! Вы же там в «черном списке», - изумляется простодушный представитель попсы. «Так уже можно. Киев - наш, а Львов – отдали полякам»…

Когда: 23 и 24 октября, 12, 13 ноября.

Цена билетов: 300 – 9000 тысяч.

КультураКультура: театр