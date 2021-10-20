Николай Азаров о своем заочном аресте: Завтра мы придем к власти и будем считать их изменниками

Печерский районный суд Киева сегодня заочно арестовал экс-премьера Украины Николая Азарова Фото: Иван МАКЕЕВ

- Ну что тут можно комментировать, ну идиоты, господи, - устало ответил kp.ru по телефону Николай Янович.

Печерский районный суд Киева сегодня заочно арестовал экс-премьера Украины Николая Азарова. Его подозревают «в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц». Как говорится в решении суда, «досудебным расследованием установлено, что содержание и условия Соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины были навязаны президентом РФ Дмитрием Медведевым тогдашнему премьер-министру Украины накануне подписания в Москве 21 апреля 2010 года».

Тогда, напомню, стороны договорились о продлении пребывания российского флота в Крыму после 2017 года на 25 лет в обмен на скидку при закупке российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров. Соглашения, к слову, ратифицировали парламентским большинством, но, по украинской Конституции, депутаты Верховной Рады не могут нести юридическую ответственность за результаты голосования. А вот премьер - может. Тем более, если он находится в России.

- Это с одной стороны - продолжение репрессий против оппозиционных политиков, а с другой - отвлечение внимания людей от заоблачных тарифов, неготовности к зиме, роста цен, колоссальных просчетов, - считает Николай Азаров. - Враги у них вокруг, нашли агента Кремля. Идиоты.

- Соглашение-то вам навязывали?

- Да нормальное соглашение, принятое в соответствии с законодательством Украины, Конституции, проведены все законные процедуры. Теперь пришли идиоты, которые считают, что это измена. Завтра мы придем к власти и будем считать все то, что они приняли, государственной изменой. Это просто цирк.

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