Националисты в Киеве сожгли чучело Зеленского

На Украине одновременно отметили День защитника и годовщину создания УПА* Фото: REUTERS

«Мельник герой, Жуков отстой», «Бендера герой, Сталин отстой». Рукописные плакатики в руках юных сторонниц украинских националистов говорили о том, что они не имеют представления не только о пунктуации, но и о правильном написании фамилии своего кумира. Но орфография в четверг их интересовала меньше всего. Под знаменами «Национального корпуса» (запрещен в России) они вышли отметить очередную годовщину создания Украинской повстанческой армии, которая совпала с Днем защитника и Днем казачества.

Отсюда и пестрое разнообразие толпы, больше похожей на костюмированное шествие, в котором есть место и бритым нацикам, и казакам с мечами и секирами, и ветеранам АТО по форме и с отпечатком вселенской скорби на челе: «Свободу побратимам! Нет репрессиям героев!», - как бы говорил этот отпечаток. Впрочем, о том же говорили и плакаты в руках отставников.

Накануне масштабного шествия украинские журналисты провели любопытное исследование. Казалось бы - ну вышли какие-то маргиналы, что-то поорали, выдвинули ни к чему не обязывающие ультиматумы и разошлись. Но оказывается после прошлогоднего шествия Владимир Зеленский выполнил практически все требования агрессивного меньшинства. А значит по сегодняшним «чаяниям» националистов можно спрогнозировать дальнейшие решения президента. И они неутешительны. Судите сами.

В прошлом году националисты объединились под четырьмя основными требованиями:

- Принять закон о «коллаборантах».

- Начать судебные дела против них.

- Лишить лицензии «вражеские» телеканалы.

- Отменить ограничения для военных открывать огонь на Донбассе.

Что мы имеем? Запреты на огонь без приказа командования в «зоне АТО» отменены - Украина фактически вышла из соглашения о перемирии на Донбассе, которое было достигнуто прошлым летом. Власть закрыла неугодные телеканалы 112, NewsOne, ZIK. На очереди еще один - «Наш». Все азартнее пытаются посадить главного «зрадника» Украины Виктора Медведчука, вся вина которого сводится к тому, что он вел бизнес в России. Хотя этим грешат многие украинские олигархи и предприниматели. В том числе - президент. Ну а проект закона о «коллаборантах» уже подан в Верховную Раду. Никого не смущает, что в части наказания за службу в Народной милиции ЛДНР он прямо противоречит Минским соглашениям. Впрочем, по этому закону под санкции попадает практически каждый житель народных республик - от учителя до работника ЖКХ.

Оказывается после прошлогоднего шествия Владимир Зеленский выполнил практически все требования агрессивного меньшинства. Фото: REUTERS

На нынешней акции националисты под песню «Батько наш Бандера» снова выдвинули четыре требования.

- Принять-таки закон о «коллаборантах».

- Запретить выборы в Донбассе до полной перемоги (привет Минску-2).

- Освободить политзаключенных - тут имеются ввиду подозреваемые в убийстве Павла Шеремета ветераны-националисты.

- Прекратить кошмарить «героев АТО». Ну, к примеру, членов харьковского отделения «Нацкорпуса», обвиняемых в рэкете.

За разговорами о «клятых москалях» и «пархатых жидах» колонны запрещенных в России «Свободы», «Правого сектора», «Азова», «Демократичной сокиры» и примкнувших к ним сторонников белорусской оппозиции с бчб-флагами прошествовали от парка Шевченко до Майдана Незалежности в сопровождении полиции. Хотели было идти к Офису президента, но быстро передумали. Решили ограничиться сожжением чучела Владимира Зеленского в клоунском парике. Хотя, по сути, он ведь главный их союзник, беспрекословно выполняющий все требования. Впрочем, может без этого обязательного ритуала заклятия националистов не действуют.

В рассеивающейся едкой дымке они расходились по домам. Обугленные «тушки» от асфальта обреченно отскребали полицейские. День защитника Украины удался.

* - Украинская повстанческая армия. Верховный суд России запретил деятельность этой организации на территории страны.