Самый богатый ирландец отказался от услуг садовника

Барон Дансени Рэндал Планкетт абсолютно не похож на дворянина. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Барон Дансени Рэндал Планкетт является представителем 21-го поколения в старейшем роду ирландских аристократов.

Он абсолютно не похож на дворянина: у 38-летнего мужчины длинные волосы, он носит одежду из веганской кожи, не ест пищу животного происхождения. Барон также является экоактивистом, и в своем имении он создал оазис дикой природы.

На территории его замка, который находится в нескольких километрах от ирландской столицы, Дублина, больше нет домашних животных и ландшафтного дизайна со специально высаженными растениями.

Планкетты владеют этим имением более 900 лет! И теперь на его территории, как и раньше, обитают дикие звери и птицы, а вместо роз растет полынь.

На эксперимент аристократ решился восемь лет назад. Тогда местные жители не понимали, зачем он все это делает, и даже называли его идиотом.

- Больше пяти лет я никому не рассказывал, ради чего все это было затеяно, - поделился Рэндал Планкетт. – Но я являюсь хранителем этого места, поместье для меня – не только замок, но и окружающая среда.

Барон является экоактивистом и в своем имении он создал оазис дикой природы. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Соседи, когда-то высказывавшие свое возмущение против радикальных перемен в имении барона, сейчас удивляются, когда видят диких куниц и оленей. Над имением часто летают птицы: коршуны, ястребы, бекасы и дятлы. Раньше в этих краях такого изобилия флоры и фауны не наблюдалось.

- Наблюдая за всем этим, я начал понимать важные природные процессы, происходящие на нашей планете, - объясняет аристократ. – Мне бы хотелось, чтобы красота этого места стала первозданной. И чтобы сюда приезжали люди, соскучившиеся по дикой природе.

Ирландию часто называют «изумрудным островом» за обилие зеленых насаждений. Но сегодня более 65% ее площадей отданы под сельскохозугодья. По мнению барона, их сокращение позволит сократить выбросы углекислого газа и увеличит биоразнообразие.