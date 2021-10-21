В Лондоне продают парковочное место за $1 миллион

Частное парковочное место расположено в жилом здании на Портман-сквер, всего в двух шагах от Гайд-парка. Фото: Shutterstock

В столице Великобритании гараж продают за колоссальную сумму - $1 миллион! Частное парковочное место расположено в жилом здании на Портман-сквер, всего в двух шагах от Гайд-парка.

Агентство недвижимости, представляющее интересы продавца, рекламирует его как «закрытую парковку на два автомобиля». И предлагает приобрести лот за 750 тыс. фунтов стерлингов, что составляет порядка $1 миллиона или 71 миллион рублей.

Указанные размеры предполагают, что в гараж можно втиснуть два компактных авто или один роскошный лимузин, сообщает FoxNews.

По соседству со зданием, в котором расположен этот гараж, можно приобрести небольшую квартиру за сумму, всего лишь вдвое превышающую запрашиваемую за парковку сумму. Если покупатель захочет купить жилье в том же доме, где он сначала приобретет парковочное место, то ориентироваться придется на гораздо большую сумму: в данный момент в этом доме свободных квартир нет, а последняя зарегистрированная сделка была оценена в $11 миллионов.

Для Лондона такие цены за парковочные места не являются заоблачными. Рекордной является сумма в $26 миллионов, которую выложил за подземный гараж на 80 парковочных мест некий ближневосточный миллиардер.

Мировой рекорд в расчете на парковку для одного авто пока удерживает Гонконг, где этим летом одно место было продано за $1,3 миллиона.