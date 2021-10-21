Карьера, зарплата и розовые единороги

Автор фото: Константин Трубников

Влияние пандемии COVID-19 ощутили на себе не только медики и их пациенты. Рынок труда за последние два года изменился радикальным образом. О том, как успешно найти работу в эпоху ковида, рассказали эксперты рекрутинга и специалисты по переобучению.

Как получить новую профессию и быстро достичь в ней успехов? Что лучше: медленно расти на старом месте работы или пройти переподготовку по специальной программе и заняться чем-то незнакомым? В чем плюсы и минусы дистанционных курсов и способны ли они заменить традиционное высшее образование? Это только некоторые примеры кейсов, которые эксперты разбирали в среду на дискуссии «Рынок труда: новая реальность». Она прошла в Корпоративном университете правительства Нижегородской области, а также в онлайн-формате.

Благодаря пандемии слова «локдаун», «удаленка» и «самоизоляция» стали для всех знакомыми и привычными. Сформировавшийся новый облик труда и занятости россиян, по мнению HR-специалистов, уже можно проанализировать и сделать определенные выводы. Например, о том, что сегодняшние причины увольнения сотрудников совсем не похожи на те, что были актуальны еще несколько лет назад.

— До пандемии люди уходили с работы по «обычным» причинам: нет роста, нет денег, не ценят, не сошлись характерами, — рассказывает руководитель Карьерной практики в Лаборатории карьеры Алены Владимирской Анна Алфимова. — Когда мы столкнулись с удаленкой, все это стало значительно проще. Теперь при увольнении люди говорят о том, что мир вокруг них изменился, а они сами — нет. Или, напротив, что человек поменялся, 20 курсов прошел, теперь разбирается и в Data Science, и в аналитике, и продюсировать образовательные курсы может, а компания ему таких возможностей предоставить не в состоянии.

Еще две причины увольнений раньше и вовсе не фигурировали в социологических выборках. Первая — люди не готовы полностью отдавать себя работе, «гробиться» на ней, потому что с учетом оптимизации и изменения процессов в компании у них возникли новые задачи, и теперь приходится выполнять тройной объем за те же деньги. Вторая причина — сотрудники научились говорить «мне не нравится!» Раньше этого как-то стеснялись, но сейчас в порядке вещей заявить, что «я делаю сейчас совсем не то, чего хочу, не то, к чему стремился всю жизнь», констатирует Анна Алфимова. В этот момент и встает вопрос о профессиональной переподготовке. Например, директор по продажам понимает, что на самом деле он хочет заниматься программированием или вообще сменить сферу на экологизацию и устойчивое развитие.

Самый доступный способ приблизиться к мечте — онлайн-курсы и дистанционные тренинги. Многие из них стоят не слишком много или вообще бесплатные, но делать ставку только на них может быть рискованно, предупреждают эксперты.

— Люди часто спрашивают, могу ли я сохранить привычный уровень доходов, получив новую профессию за три месяца или даже за три недели. Это конечно, про розовых единорогов, радугу и облачка, — уверена Алфимова. — Мы видим, что без опыта, практики и подтвержденной результатами активности работодателю кандидаты не интересны…

Автор фото: Константин Трубников

Перспективным решением в такой ситуации могут считаться более серьезные программы переобучения и профессиональной переподготовки, в которых заняты специалисты системы образования. Выявив проблему, государство активно включилось в ее решение и привлекло к работе институты и университеты. О масштабной программе обучения, которую сегодня реализует Министерство образования и региональные вузы в рамках федерального проекта «Содействие занятости», входящего в состав нацпроекта «Демография», рассказала на круглом столе представитель Томского государственного университета Татьяна Григорьева.

— ТГУ — федеральный оператор проекта, в рамках которого создает вузовскую сеть и через них реализует в регионах образовательные программы, — сообщила она. — Самые востребованные направления — это управление финансами, IT-сфера, образование, здравоохранение. В проекте есть даже отдельная программа повышения квалификации для водителей «скорой помощи», очень важная в период пандемии. Также представлены региональный туризм, программы по спорту и предпринимательским навыкам.

По данным университета, в этом году участников проекта можно было поделить на пять больших категорий — это люди предпенсионного возраста, жители 50 лет и старше, граждане, ищущие работу, женщины с детьми-дошкольниками и матери в декрете. У многих из них уже есть специальное или высшее образование, но вкуса к учебе оно не отбивает.

Бонусы профессионального обучения — это успешная карьера и высокая востребованность на рынке труда.

— Топ-менеджеры, с которыми я имел дело, всегда обучались — на семинарах, на тренингах, во время конференций, — рассказал президент кадрового агентства Business Connection Ильгиз Валинуров. — Редко кто из них развивался только внутри своей компании. При этом люди, меняющие место работы раз в четыре-пять лет, зарабатывает больше, чем те, кто по 10-20 лет сидит на одном рабочем месте. Исключения, конечно, бывают, но в целом статистика показывает именно это.

Гендиректор АНО «Цифровые платформы», медиаменеджер и предприниматель Арсений Щельцин применил к проблеме успешного карьерного роста идеологический подход.

— При социализме логика мышления была такова, что человек ждал сигналов сверху — даже о своей собственной карьерной траектории. Это у нас зашито на генетическом уровне, и пока очень мало людей идет по капиталистической модели, где каждый должен самостоятельно планировать свою экосистему, свое развитие, — считает он.

Одновременно большинство россиян уверены, что им обязательно нужно высшее образование, а лучше — несколько. Образовательные проекты сегодня переживают настоящий подъем. По данным Щельцина, оборот системы онлайн-обучения в прошлом году составил порядка 50 млрд рублей, и этот показатель постоянно растет. Но часто дистанционное образование «гранулировано», то есть строится без всякого фундамента, а отдельные курсы практически никак не интегрируются между собой.

— Так что совет номер один для соискателей — нужно понимать, как сегодня устроено обучение, — отмечает Арсений Щельцин. — Образование должно быть с прикладным эффектом. Второй момент, который характерен для привычной социалистической модели — задачи, поставленные сверху, воспринимаются как данность и не вызывают обсуждений. Это применялось еще при Сталине, но и сейчас встречается. Для успеха здесь не хватает партнерства, горизонтальных связей, понимания задач всей компании.

Эксперты напоминают: одно из препятствий на карьерной лестнице — это боязнь смены профессии и принятие себя как человека, не способного прокачивать профессиональные навыки. Между тем средний россиянин за свою жизни меняет профессиональное направление около семи раз.

В некоторых ситуациях влияние пандемии на занятость населения выглядит довольно неожиданно. Специалисты-кадровики отмечают совершенно новые ситуации, предсказать которые заранее вряд ли бы кто-нибудь взялся.

Автор фото: Константин Трубников

— Пять лет назад требования к кандидату на начальную должность у нас были достаточно высокими. Сейчас мы понимаем, что мы должны быть более гибкими в борьбе за ресурс, — признает заместитель управляющего головным отделением «Сбера» по Нижегородской области Александр Аменицкий. — За последние два года мы сфокусировались на том, что менеджеров нужно учить внутри компании… Ключ в том, чтобы учиться каждый день. И еще одна важная деталь — мир становится богаче, быстрее. Если 10 лет назад на сотрудника приходилось 5-10 банковских продуктов, то сегодня в экосистеме насчитывается более 150 компаний.

Тем не менее, прогноз экспертов выглядит оптимистично. Многие россияне успешно справляются с челленджем и адаптируются к новой реальности. В России огромный выбор программ переподготовки, найти профессию по душе может каждый. В рамках уже упомянутого федерального проекта «Содействие занятости» бесплатно обучают более чем 50 современным и востребованным профессиям, среди которых IT, бухучет, дизайн, кадровое дело и маркетинг. Выпускники могут рассчитывать на помощь с трудоустройством. Подробности о проекте можно узнать по ссылке (https://tgu-dpo.ru/).

Осталось только поверить в себя, «прокачать» на подходящих курсах востребованные рынком труда навыки и компетенции — и вопрос с работой и доходами будет быстро и успешно закрыт.