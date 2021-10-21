Можно ли экономить с подписками: лайфхаки для тех, кто хочет оптимизировать личный бюджет

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Подписка – относительно новое изобретение маркетологов. Ее смысл в том, что покупатель ежемесячно платит определенную, чаще всего небольшую, сумму, за которую получает доступ к специальным предложениям, более выгодным ценам на услуги и дополнительным бонусам от компании. Одни считают, что это все маркетинговые трюки, и никакой выгоды от них не получить. Для других же — особенно жителей мегаполисов — подписки стали перманентной строкой расходов в семейном бюджете.

Расскажем, какие подписки и в каких сферах предлагают в России, как они устроены и попробуем ответить, можно ли с ними сэкономить.

Контент: фильмы, музыка

Это первый вид подписок, который появился на рынке, и одновременно – наиболее понятный. Раньше подписывались на журналы или газеты, теперь – на музыку, фильмы и игры. Основная сложность, с которой сталкивались первые продавцы подписок, – нежелание пользователей платить за музыку и фильмы, которые можно было скачать в открытом доступе. Пиратского контента в сети тогда было предостаточно, а специализированные сервисы были неудобными и откровенно небогатыми.

С развитием техники и, что немаловажно, требований потребителей к качеству изображения и звука, произошел прорыв – пользователи стали массово подписываться сразу на несколько сервисов. В этой нише соревнуются отечественные и мировые гиганты от IVI до Netflix. Цены варьируются от 200 до 1000 рублей в месяц.

Попробуем посчитать экономику. Стоимость просмотра фильма без подписки в среднем может составлять от 100 рублей за относительно старый фильм в невысоком качестве до 400 рублей за новинку в HD. Кажется, что даже если смотреть по одному фильму за выходные, покупка подписки гарантированно окупается. И сэкономить можно вплоть до нескольких тысяч в месяц, если ты заядлый киноман. Чаще всего так и выходит, но стоит помнить о нюансах: даже если вы подписались на сервис, в некоторых случаях за просмотр супер-новинки все равно придется заплатить. Так часто случается с российскими сервисами, что приводит отдельных пользователей в негодование. Так что помним, что реальные затраты могут быть и выше.

Для музыки существуют отдельные подписки. Молодежь превозносит шведский Spotify, который славится своими чуткими рекомендациями. Для пользователей IPhone и Android есть свои сервисы. Цена у всех примерно одинаковая, в диапазоне 150 –200 рублей в месяц. Впрочем, и тут можно сэкономить – если вы киноман и меломан в одном флаконе, то комплексные подписки вроде Яндекс Плюс или Apple дадут вам единовременный доступ к фильмам и музыке, а выгода станет еще ощутимее.

Комбинированные подписки: не только зрелища, но и хлеб

Комбинировать можно не только похожие предложения (кино и музыку). Например, недавно стало известно, что Х5 Group тестирует подписку Пакет — первый сервис, позволяющий серьезно экономить при совершении повседневных покупок в магазинах Перекрёсток и Пятёрочка, а также в онлайн-гипермаркете Vprok.ru Перекрёсток. Предложение будет включать в себя скидки от кинотеатра и аудиосервиса, так что подписка, по сути, получится формата «два в одном».

Идея объединить в одной подписке предложение на продуктовые покупки и развлечения может оказаться очень успешной. С одной стороны, мы еженедельно покупаем продукты и повседневные хозяйственные вещи с запасом, практически ежедневно забегаем в магазин рядом с домом, чтобы что-то докупить или даже просто побаловать себя шоколадкой. С другой, многие из нас - активные пользователи развлекательных подписок. Так что иметь одну подписку вместо нескольких может экономить пользователю не только деньги, но и время.

Теперь подсчитаем. За небольшую плату (в пределах 200-300 рублей) можно вернуть до 10% от стоимости покупки. Например, если вы потратите на продукты в Перекрёстке 8 000 рублей за месяц, вам вернется 8000 бонусов, что равно 800 рублям. На эту сумму вполне можно совершить повседневную покупку или порадовать себя необычным деликатесом. Помимо этого, в Пакет включены дополнительные предложения — бесплатные доставки от онлайн-сервисов ритейлера, партнерские скидки от сотовых операторов и магазинов непродовольственных товаров. Сейчас все эти опции активно тестируются, а вот к официальному релизу скорее всего количество партнерских предложений может существенно увеличиться.

Еда: доставка рационов

Теперь давайте разберемся, существуют ли моно-подписки на еду. В этом сфере пока не так много предложений. Хорошо развиты пока что только подписки на наборы питания – например, те, кто придерживается здорового образа жизни, могут подписаться на определенное число калорий в день, и компания доставит запас еды на неделю. Например, сервис How to eat предлагает набор для пескаторианцев (это те, кто отказался от мяса и молочных продуктов, но сохранил в рационе яйца и рыбу) от 3500 до 4000 рублей в день, в зависимости от того, на какой период покупатель берет подписку. С одной стороны, сумма в месяц выходит внушительная, с другой – блюда и сервис сопоставимы с ресторанным питанием. Если вы за правильное сбалансированное питание, то эти предложения для вас.

Экосистемные подписки

Крупные компании стремятся строить свои сервисы по принципу экосистемы и максимально закрывать все потребности клиента в одном месте, тем самым получая заметное конкурентное преимущество. Связующей нитью в таком случае будет как раз подписка. Наверное самый известный пример — Яндекс Плюс (199 рублей в месяц). IT-компания возвращает баллами определенный процент от покупок в своих сервисах, а также заманивает цифровыми сервисами (фильмы, музыка от партнеров) и акциями для подписчиков. Например, совершив несколько поездок на такси по тарифу «Комфорт» или «Комфорт+» можно с легкостью накопить баллы и покрыть ими одну поездку в неделю.

Его прямой конкурент Combo (169 рублей в месяц) от VK предлагает скидки и кешбек на аналогичные сервисы — такси, доставку еды, продуктов и прочее. В спину им дышит СберПрайм (199 рублей в месяц), у которого главным козырем стало выгодное обслуживание банковской карты.

Подписка на машины

Интересное направление, которое пока только ищет свой путь в России, прежде всего, в больших городах. Владельцу такой подписки предлагают долгосрочную аренду машины в личное пользование. Все технические моменты вроде ТО, замены резины, а также оформление страховки сервис берет на себя. В случае поломки авто сервис обещает предоставить его замену аналогом.

Самые популярные сервисы сейчас это — Hyundai Mobility, The Mashina, Avis, Автодом Подписка, Anytime Prime. Месяц пользования авто по подписке стоит порядка 20 000 – 30 000 рублей за бюджетные модели. Однако у всех компаний хватает негативных отзывов. Подписчики отдают немалые деньги за подписку в надежде избавиться от изнурительных хлопот, но, судя по всему, так и не получают высокого качества сервиса.

Так что, если вам эта модель интересна, но хочется реальной экономии без забот, лучше немного подождать, пока сервис в России выйдет на другой уровень, и сгладятся все острые углы.

НА ЗАМЕТКУ

Как понять, что подписка вам подходит

1. Первые сервисы ориентировались на миллениалов — молодое поколение, которое к товарам относится как к ресурсу и предпочитает коллекционировать впечатления, а не собирать вещи. Сейчас аудитория подписок серьезно выросла. Все больше людей пользуются цифровыми сервисами и хотят экономить. Если это про вас, смело тестируйте и Пакет, и Яндекс Плюс, и Netflix.

2. Если вы постоянный покупатель одного и того же сервиса или магазина, стоит узнать, есть ли у них подписка. Такие предложения наиболее выгодны для тех, кто и так регулярно совершает там покупки.

3. Считайте выгоду на калькуляторе. Вооружитесь блокнотом (реальным или виртуальным), посмотрите выписку по банковской карте за несколько последних месяцев. Рассчитайте, сколько вы тратите в том или ином магазине в месяц. Затем рассмотрите условия его подписки, вычтите стоимость месяца и примените скидку к своим тратам. Если выгодно, смело берите.

4. Некоторые подписки имеют статус «семейной», то есть действительны для нескольких пользователей. Если все члены семьи ходят в один и тот же магазин за продуктами, пользуются одним сервисом доставки или одним онлайн-кинотеатром — этот вариант для вас.

5. Есть пробный период — протестируйте. Как правило, на первые месяцы цена ниже, либо плата вовсе отсутствует. По итогу тестового месяца можно подсчитать, удалось ли вам сэкономить, и уже точно решить, остаетесь ли вы с этой подпиской всерьез и надолго.