Выступление Владимира Путина на XVIII заседании клуба "Валдай" 21 октября 2021: прямая онлайн-трансляция

Президент России Владимир Путин будет лично присутствовать на мероприятии Фото: REUTERS

В четверг, 21 октября 2021 года, президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай", в ходе которого ответит на вопросы политологов и других экспертов. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию.

В отличие от прошлого года, когда глава государства выступал по видеосвязи, на этот раз российский лидер прибыл в Сочи. Начало заседания запланировано на 17:00 по московскому времени.

Особой программы у выступления нет, рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер сначала выступит на сессии дискуссионного клуба "Валдай", а затем примет участие в дискуссионной панели основной сессии.

Напомним, главной задачей международного клуба, основанного в 2004 году, организаторы называют содействие открытому диалогу специалистов, политиков, общественных деятелей и журналистов, а также обсуждение актуальных мировых проблем в области международных отношений, политики, экономики. С момента основания "Валдая" президент традиционно принимает участие в его работе.