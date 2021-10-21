В России резко взлетели цены на помидоры и огурцы: виноват европейский газовый кризис

Огурцы и помидоры потихоньку превращаются в роскошь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Огурцы и помидоры потихоньку превращаются в роскошь. Вернее, не так уж и потихоньку: по данным Росстата, всего за неделю с 12 по 18 октября томаты взлетели в цене на 9,9%, огурцы — на 14,3%. Эти овощи стали лидерами по росту цен. Причем в 17 регионах, по данным того же Росстата, цены на огурцы за прошедшую неделю взлетели вообще на 20 с лишним процентов.

А ведь еще недавно эксперты радовали: Россия почти полностью обеспечена своими тепличными огурцами, из-за рубежа не завозим, даже зимой цены падают! Что же случилось с овощами?

Оказывается, так по нашим кошелькам бьет европейский газовый кризис. Тепличники не первый год жалуются, что дорожающие энергоресурсы постоянно ломают им всю экономику - надо либо цены повышать, либо просить у государства новых субсидий. А энергокризис вызвал еще и рост цен на удобрения.

Правительство тоже обеспокоено этой ситуацией:

- Мы видим риски нового витка цен на сельскохозяйственную продукцию. Особенно в тепличных хозяйствах, где рост цен уже не позволяет сохранять экономику производства овощей, - сказал вице-премьер Александр Новак 20 октября на совещании с президентом.

Правительству поручено разработать новые меры, чтобы справиться еще и с этой бедой. Ранее Минсельхоз пообещал в 2022 году на поддержку овощеводов выделить дополнительно 5 млрд рублей.

В самом деле, с огурцами и помидорами ситуация еще не самая плохая. Если смотреть цифры с начала года, то цены заметно снизились и нынешний рост это удешевление пока не съел. А вот, например, картофель подорожал уже на 44% и цена продолжает расти…

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Изменение цен на овощи