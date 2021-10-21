Финансирование национальных проектов в Тюменской области ведется в полном объеме

Губернатор Тюменской области Александр Моор: «Основная цель реализации стратегии – устойчивый рост экономики и качества жизни населения Тюменской области. Инструментами реализации стратегии являются 29 государственных программ и 44 региональных проекта».

Уровень контрактования для развития национальных проектов в Тюменской области достиг 90% от годового плана по итогам девяти месяцев 2021 года. Это выше общероссийских показателей на 6%. Анализ расходов бюджетных средств по нацпроектам рассмотрели на рабочем совещании, которое провел губернатор Тюменской области Александр Моор.

По данным регионального департамента экономики, уровень контрактования национальных проектов «Безопасные и качественные дороги», «Демография», «Цифровая экономика», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» составил 100%. «Экология» – 99%, «Жилье и городская среда» – 82%.

Финансирование национальных проектов из федерального и областного бюджетов ведется своевременно и в полном объеме. Их реализация находится на личном контроле у губернатора Александра Моора.

Днем ранее стало известно, что стратегия социально-экономического развития Тюменской области до 2030 года будет скорректирована. Такое решение принято на заседании президиума регионального правительства, которое провел губернатор Александр Моор в режиме онлайн.

«Основная цель реализации стратегии – устойчивый рост экономики и качества жизни населения Тюменской области. Инструментами реализации стратегии являются 29 государственных программ и 44 региональных проекта», – подчеркнул Александр Моор. В соответствии с поручением, которое дал федеральный куратор УФО – вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов во время совещания в сентябре, все регионы, входящие в Уральский федеральный округ, должны привести стратегии развития в соответствие с национальными целями развития.

Исходя из анализа, представленного директором департамента экономики Тюменской области Максимом Скворцовым, для соответствия стратегии указу президента России «О национальных целях развития РФ до 2030 года» необходима корректировка её отдельных положений.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Наше будущее. Новые лица»

В рамках XIV Тюменского цифрового форума и выставки информационных технологий «Инфотех-2021» состоялось подписание открытого соглашения о взаимодействии при реализации социального проекта «Наше будущее. Новые лица». Тюменская область в лице регионального департамента информатизации присоединилась к проекту.

Цель соглашения — развитие социального проекта «Наше будущее. Новые лица», направленного на повышение мотивации к учебе и рост успеваемости обучающихся детей и молодежи в возрасте от 12 до 18 лет, их вовлечение в общественно полезную деятельность, увеличение числа их инициатив и количества реализуемых ими проектов и популяризацию их достижений.

Социальный проект, инициаторами которого выступили международный союз неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии» и всероссийское движение «Вдохновители» при поддержке Общероссийского народного фронта, станет в регионе еще одной платформой по продвижению юных талантов, привлечет интерес и внимание общественности к порой незаметным, но очень значимым победам и проектам молодых ученых, предпринимателей и активистов.