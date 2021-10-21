Американцы собрались ездить по Луне на мотоцикле

В 2024 году на Луне, возможно, появится первый байкер. А возможно, и первая байкерша.

Прототип лунного мотоцикла выставлен в музее Петерсена в Лос-Анджелесе (Petersen Automotive Museum in Los Angeles). Его создала дрезденская фирма Hookie, которую возглавляет Нико фон Хуки (Nico von Hookie). В основе разработки – эскиз российского художника-дизайнера Андрея Фабишевского. Нико фон Хуки увидел его в сети, воодушевился и вместе с коллегами воплотил, что называется, в жизнь. Пока на уровне концепта.

Сам же Андрей Фабишевский задумался об иных мирах, узнав в 2020 году, что американцы собираются вернуться на Луну в 2024 году в ходе миссии Аретмида. Полетят мужчина и женщина.

Лунная поверхность не самая гладкая для мотоциклистов.

Лунный мотоцикл электрический. Назван Tardigrade – то есть, «Тихоходкой» в честь крошечного невероятно живучего существа, которому нипочем даже в самые неблагоприятные условия окружающей среды. Какое-то время тихоходки, они же водяные медведи, не гибнут даже в космосе.

Создатели Tardigrade уверяют, что на Луне он сможет разогнаться до 15 километров час и проехать на одной зарядке 110 километров.

Лунная поверхность не самая гладкая для мотоциклистов.

На Земле лунный мотоцикл весит 134 килограмма, на Луне он станет в 6 раз легче. А в том, что двухколесный транспорт вполне пригоден для перемещений по поверхности нашего естественного спутника, можно не сомневаться. Проверено еще в 1971 году. Тогда в качестве альтернативы первому электрическому луномобилю - эдакому кабриолету, на котором разъезжали астронавты Аполлона-15, конструкторы NASA готовили электрический лунобайк – эдакий мопед, который выглядел гораздо проще нынешней разработки, но был вполне пригодным. И демонстрировал способность нести седока. Батарея емкостью в 30 ампер-часов питала двигатель в 5/8 лошадиной силы.

Астронавта сажали на двухколесный транспорт еще в 1971 году.

Проходимость и управляемость лунного мопеда проверили на покрытиях, имитирующих лунную поверхность, и в условиях пониженной гравитации - 1/6 от земной. Ее создавали в кабине снижающегося по параболе самолета и на специальных тренажерах.

Лунное прияжение имитировали в самолете.

Но прежде испытатели посадили астронавта на обычный земной мопед — на Honda CT90. И убедились, что человек в громоздком скафандре в принципе способен передвигаться на двух колесах.

Электрический лунный мопед взяли бы на борт Аполлона-15, если бы создатели четырехколесного экипажа вдруг не успели бы доделать его к моменту старта. Но те не подвели.

Американцы ездили на луномобилях в трех экспедициях — Аполлон-15, 16 и 17.

Пока по Луне ездили лишь четырехколесные экипажи.

Кстати, была идея посадить астронавтов на велосипеды. Ее в свое время продвигал некто Дэвид Уилсон (David Gordon Wilson) из Массачусетского технологического института (MIT) – автор бестселлера Bicycling Science. В 1979 году он даже разработал двухместный педальный экипаж - луновеломобиль - для передвижения по Луне. Но летать туда перестали. Но раз уж теперь собрались, то вдруг и такая техника пригодится? Да и об электросамокате можно было бы подумать.