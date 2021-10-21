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Наука21 октября 2021 16:13

Американцы собрались ездить по Луне на мотоцикле

Прототип внеземного двухколесного средства передвижения создали в Германии
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
В 2024 году на Луне, возможно, появится первый байкер. А возможно, и первая байкерша.

В 2024 году на Луне, возможно, появится первый байкер. А возможно, и первая байкерша.

Прототип лунного мотоцикла выставлен в музее Петерсена в Лос-Анджелесе (Petersen Automotive Museum in Los Angeles). Его создала дрезденская фирма Hookie, которую возглавляет Нико фон Хуки (Nico von Hookie). В основе разработки – эскиз российского художника-дизайнера Андрея Фабишевского. Нико фон Хуки увидел его в сети, воодушевился и вместе с коллегами воплотил, что называется, в жизнь. Пока на уровне концепта.

Сам же Андрей Фабишевский задумался об иных мирах, узнав в 2020 году, что американцы собираются вернуться на Луну в 2024 году в ходе миссии Аретмида. Полетят мужчина и женщина.

Лунная поверхность не самая гладкая для мотоциклистов.

Лунная поверхность не самая гладкая для мотоциклистов.

Лунный мотоцикл электрический. Назван Tardigrade – то есть, «Тихоходкой» в честь крошечного невероятно живучего существа, которому нипочем даже в самые неблагоприятные условия окружающей среды. Какое-то время тихоходки, они же водяные медведи, не гибнут даже в космосе.

Создатели Tardigrade уверяют, что на Луне он сможет разогнаться до 15 километров час и проехать на одной зарядке 110 километров.

Лунная поверхность не самая гладкая для мотоциклистов.

Лунная поверхность не самая гладкая для мотоциклистов.

На Земле лунный мотоцикл весит 134 килограмма, на Луне он станет в 6 раз легче. А в том, что двухколесный транспорт вполне пригоден для перемещений по поверхности нашего естественного спутника, можно не сомневаться. Проверено еще в 1971 году. Тогда в качестве альтернативы первому электрическому луномобилю - эдакому кабриолету, на котором разъезжали астронавты Аполлона-15, конструкторы NASA готовили электрический лунобайк – эдакий мопед, который выглядел гораздо проще нынешней разработки, но был вполне пригодным. И демонстрировал способность нести седока. Батарея емкостью в 30 ампер-часов питала двигатель в 5/8 лошадиной силы.

Астронавта сажали на двухколесный транспорт еще в 1971 году.

Астронавта сажали на двухколесный транспорт еще в 1971 году.

Проходимость и управляемость лунного мопеда проверили на покрытиях, имитирующих лунную поверхность, и в условиях пониженной гравитации - 1/6 от земной. Ее создавали в кабине снижающегося по параболе самолета и на специальных тренажерах.

Лунное прияжение имитировали в самолете.

Лунное прияжение имитировали в самолете.

Но прежде испытатели посадили астронавта на обычный земной мопед — на Honda CT90. И убедились, что человек в громоздком скафандре в принципе способен передвигаться на двух колесах.

Электрический лунный мопед взяли бы на борт Аполлона-15, если бы создатели четырехколесного экипажа вдруг не успели бы доделать его к моменту старта. Но те не подвели.

Американцы ездили на луномобилях в трех экспедициях — Аполлон-15, 16 и 17.

Пока по Луне ездили лишь четырехколесные экипажи.

Пока по Луне ездили лишь четырехколесные экипажи.

Кстати, была идея посадить астронавтов на велосипеды. Ее в свое время продвигал некто Дэвид Уилсон (David Gordon Wilson) из Массачусетского технологического института (MIT) – автор бестселлера Bicycling Science. В 1979 году он даже разработал двухместный педальный экипаж - луновеломобиль - для передвижения по Луне. Но летать туда перестали. Но раз уж теперь собрались, то вдруг и такая техника пригодится? Да и об электросамокате можно было бы подумать.

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TARDIGRADE World's first Lunar Rover Concept
TARDIGRADE World's first Lunar Rover Concept
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