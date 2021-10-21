Забеременела от инопланетянина: что известно об Ульяне Ланской, жестоко убившей 9-летнююю Сонечку в Вологде

Суд в Вологде, прошедший в закрытом режиме, заключил под стражу 40-летнюю Ульяну Ланскую, которая несколько дней назад, как она сама призналась на допросе, жесткого убила второклассницу Соню Жаворонкову. Фото: пресс-служба судов Вологодской области.

Суд в Вологде, прошедший в закрытом режиме, заключил под стражу 40-летнюю Ульяну Ланскую, которая несколько дней назад, как она сама призналась на допросе, жесткого убила второклассницу Соню Жаворонкову, заманив к себе домой обещаниями угостить вкусными конфетами. До 18 декабря подозреваемая будет находиться под стражей, поскольку судьи решили, что она может сбежать. Один раз Ланская это уже сделала. Сразу после убийства Сони, она попыталась скрыться – на поезде Санкт-Петербург-Мурманск. Но, как пишет «КП»-Вологда», далеко не уехала: наглоталась снотворного и загремела прямо из вагона в больницу в Белозерске.

Сейчас соцсети гудят: пользователи гадают, какое наказание грозит Ланской за тот ужас, что она совершила с беспомощным ребенком, а те, кто ее знает и кому приходилось с ней пересекаться по работе, рассказывают о странностях этой женщины.

Итальянка или чудовище

Итак, Ульяна Ланская окончила филфак местного университета – училась на отделении иностранных языков. Начитанная, спокойная, уравновешенная – так про нее говорят те, кто знал ее «в прошлой жизни». Какое-то время занималась репетиторством: преподавала английский. И была, как говорят знакомые, адекватной. Старший сын Ланской, которому сейчас 16, ее заслал мать, как говорится, в здравом уме. Кстати, в тот период она еще была Марией Киселевой. Это настоящие имя и фамилия подозреваемой в убийстве, которые она сменила на, как ей казалось, более благозвучные, больше 10 назад. Тогда, по словам ее бывшей коллеги Ларисы, Мария работала в обувном магазине продавцом, и называли ее в шутку Маша-итальянка. Такое прозвище она получила потому, что когда-то ездила на заработки в Италию – была сиделкой. И там накопила денег на новую квартиру.

Женщина, убившая школьницу в Вологде, раньше работала в Италии сиделкой. Фото: пресс-служба судов Вологодской области.

Диагноз «подкрался» незаметно

А потом «что-то пошло не так». Она, по словам знакомых, «стала нести чушь». Например, свою вторую беременность она объяснила «внеземным контактом»: болтала, что понесла от инопланетянина. после рождения дочери Ульяну Ланскую стала преследовать навязчивая мысль, что ребенок болен раком. Рассказывают, что она настаивала на операции для дочки, хоть врачи в один голос уверяли, что с девочкой все в порядке и беспокоиться не о чем. По неподтвержденным данным, женщина даже пыталась колоть девочке какие-то препараты, чтобы медики признали ее инвалидом.

К счастью, родители Ульяны вовремя спохватились. Странное поведение дочери заставило их обратиться в органы опеки. В результате, ставшей полностью неадекватной мамашу, в 2019 году лишили родительских прав и начали лечить в психоневрологическом диспансере от шизофрении, поставив на учет. Детей Ланской отдали под опеку родственникам. Когда сотрудники опеки пришли забирать у Ланской детей, она угрожала убить себя и дочь, которой тогда было 3 года. Об этом написал в своем телеграмм-канале мэр Вологды Сергей Воропанов: «Сотрудники отдела социальной защиты хорошо помнят, как забирали детей у матери. Она угрожала выброситься вместе с дочерью из окна квартиры. Затем пыталась вернуть детей, но суд ей отказал».

Кровавый след в истории

Известно также, что годом раньше Ульяна сильно избила собственную мать, за что мировой суд оштрафовал ее на 5 тысяч рублей за избиение матери. А на допросах по делу об убийстве Сонечки, она вообще «похоронила» всех своих близких, заявив, что вся ее семья умерла от рака крови, и то же страшное заболевание пожирает теперь и ее саму. Так это или нет, пока доподлинно не известно, но при обыске, как заявляют некоторые СМИ у Ланской в сумочке были обнаружены лекарства, которые назначают онкологическим больным.

Охоту за детьми, по словам вологжан, Ланская вела постоянно. Подходила к ним на площадках, приглашала в гости – и всегда была мила и приветлива.

К слову, по словам женщины, именно смертельный диагноз подтолкнул ее на убийство. «Я поняла, что не хочу умирать одна. Поэтому и убила ребенка», — пояснила Ланская на допросе, чем повергла следователей в шок. И добавила, что своим жестоким убийством «хотела оставить след в истории». Ну и еще одно объяснение: судя по показаниям, Сонечка «вызывала у Ланской неприязнь», за что и поплатилась жизнью.

Убивала девочку неадекватная женщина долго и очень жестоко. По разным источникам, ребенка истязали около пяти часов: избивали, пытали и резали ножами.

Что будут чувствовать ваши мамы, когда вы умрете?

Сейчас Ульяне Ланской назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Следствие должно понять, осознавала ли подозреваемая в убийстве, что творит. Вердикта врачей придется подождать, но пользователи соцсетей, жители Вологды склонны считать, что сумасшедшая знала, что делает: она осознанно выслеживала свою жертву, так же осознанно сбежала, расправившись с ней из города, и отправила домой подругу Сонечки, 7-летнюю Аллу, которую вместе со своей будущей жертвой заманила домой. Мало того, Ланская буквально выставила подружку домой. То ли понимала, что с двоими ей не справиться – будет много шума, то ли действительно потому, что Алла, как женщина сказала, выпроваживая девочку за дверь, похожа на ее дочку, которой сейчас 5 лет. Маленькая Аллочка, хоть и выбралась из логова Ланской живой, но пережила сильнейший стресс: сначала Ланская напоила детей чаем, а потом стала задавать ужасные вопросы: такого рода: «что вы будете делать, когда будете умирать?», «что будет чувствовать ваша мама, когда вы умрете?», «что вы будете чувствовать, умирая?».

Спасите наших детей

Охоту за детьми, по словам вологжан, Ланская вела постоянно. Подходила к ним на площадках, приглашала в гости – и всегда была мила и приветлива. Говорят, в соседнем магазине она постоянно закупалась огромным количеством конфет. А недавно пыталась выкрасть из детского сада двух 5-летний детей своей старой знакомой. Представилась родственницей и хоте увезти их с площадки. К счастью, воспитательница догадалась позвонить матери детей.

Убивала девочку неадекватная женщина долго и очень жестоко. По разным источникам, ребенка истязали около пяти часов: избивали, пытали и резали ножами. Фото: Иван Чухнин

По словам вологодского мэра, соседи боялись ее странностей и строго-настрого запрещали детям с ней общаться, а тем более ходить к ней домой. Мало того, они постоянно жаловались на подозрительное поведение учительницы английского в полицию, просили защитить от нее детей, но формальных нарушений закона со стороны Ланской не было, а потому изолировать ее было не за что. В общем, пока не случилось убийства, охранникам порядка было не до нее…

Сейчас же все надеются на максимально суровое наказание: по информации пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области, женщине грозит до двадцати лет лишения свободы, либо пожизненный срок. Но 9-летнюю Сонечку это уже не вернет.