И тут влетает в вагон запыхавшийся румяный парень с тортом, перевязанным ленточкой, и кричит в телефон: «Ты представляешь, сегодня самый фантастический день в жизни!» Фото: Shutterstock

Иногда в жизни каждого из нас начинается настоящая полоса везения, когда каждый день преподносит приятные сюрпризы. А порой бывает, что что-то хорошее, наоборот, происходит, когда человек уже совсем отчаялся и ничего не ждет. Это могут быть приятные мелочи, находки и совпадения, а бывает так, что одна поездка или один разговор меняют целую жизнь! И тогда, как не поделится своей историей со всем интернетом?!

KP.RU собрал 10 историй невероятного везения, от которых на душе становится теплее.

1. Задерживается электричка минут на 20, на перроне все замерзшие и злые, после работы, домой хочется, ждем. Никто не объявляет, когда поезд придет: типа «ждите информации». Наконец-то электричка приезжает, все угрюмо грузятся, сидят насупившиеся, ждут отправления. И тут влетает в вагон запыхавшийся румяный парень с тортом, перевязанным ленточкой, и кричит в телефон: «Ты представляешь, сегодня самый фантастический день в жизни! Я бежал уже просто по инерции, в отчаянии, я опаздывал страшно! А она стоит, ждет меня! Я еду! Я к тебе успеваю! Ура же?» И мы все такие заулыбались, расслабились, как будто мы все специально ждали на перроне, чтобы он успел к ней со своим тортом. Едем вот, улыбаемся, торт везем.

2. В поезде Питер-Москва у меня начался приступ мигрени, таблеток с собой не оказалось и, приехав в Москву, я уже ничего не соображала и с трудом вызвала такси. Попросила водителя по дороге заехать в ближайшую аптеку, чтобы купить нужные лекарства и водичку. За время поездки я немного пришла в себя, а когда пришло время платить за поездку, выяснилось, что кошелька у меня нет, и в последний раз я его видела в аптеке.

Два часа до аптеки и обратно я бы не выдержала и попросила водителя приехать за деньгами завтра. Некрасиво, знаю, но ночью мне негде было их взять.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

И этот добрый человек предложил мне забрать мой кошелёк и привезти его мне на следующий день! Как раз и рассчитаемся. И что самое интересное, привез! Аптекарь отдал, так как запомнил покупательницу в полубессознательном состоянии и не удивился, что за кошельком заехал таксист. Вот такая прекрасная история.

3. У меня так тетя Света замуж вышла, шла со своим кавалером мимо ЗАГСа. «А, давай, - говорит, - распишемся, прямо сейчас заявление подадим». Тот говорит: «Давай, только ведь у нас с собой денег нет, чтоб госпошлину заплатить». Развернулись обратно, да только отошли два шага, в ноги тетке моей свернутые бумажки летят - ровненько 250 рублей, как раз размер госпошлины за подачу заявления. Деваться уже было некуда жениху. В этом году будет 10 лет их супружеской жизни.

Фото: Иван МАКЕЕВ

4. Было это году в 1985-м или 1986-м. Все тогда собирали марки, ну и я, естественно. Зимой учился во вторую смену, уходил из школы в темноте. Однажды зашел, как всегда, в киоск «Союзпечать» посмотреть на марки. А там — чудо! — набор марок 100 штук за 3 рубля! Я не хочу ничего больше этого, но понимаю, что мамка не даст денег. Огорченный, захожу за угол киоска, чтобы идти домой, а там лежит трешка! Естественно, покупаю марки и бегу домой счастливый! Запомнил на всю жизнь. Больше такой удачи и ощущения всепоглощающего счастья никогда не испытывал.

Фото: фотохроника ТАСС.

5. Неделю назад зарплату нам выдали на руки наличными. Именно в этот день наш коллега потерял свое портмоне. Денег там было порядка 50 тысяч. Но самое интересное произошло сегодня. В кабинет зашла девушка с ресепшн с портмоне в руках:

- Иванов Иван (наш герой) на месте?

- Нет. Он отпросился.

- Тут ему оставили портмоне. Передайте ему, пожалуйста.

После звонка он в течение часа был уже в офисе. Портмоне его, все документы и, что самое интересно, все деньги на месте. Но портмоне грязное со следами автомобильных шин. На ресепшн ему сообщили, что портмоне принес мужчина, похожий на бомжа. В этот момент парень замер на пару секунд, попросил охрану показать видеозапись и чуть было не расплакался от увиденного.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Далее с его слов:

«В тот день домой я добрался пешком. Уже дома я заметил потерю, побежал искать кошелек. Добежал практически до работы, но ничего не заметил. Потом я присел на лавочку недалеко, в голове каша. Сумма ведь немалая. Сидел порядка часа, потом ко мне подошел мужчина, бездомный и стал расспрашивать, что случилось и т.д. Говорить с ним мне в тот момент хотелось меньше всего. Но я все же рассказал ему все. В ответ он, улыбаясь, говорил: «Это разве проблемы? Посмотри на меня и на себя!» Тогда мне и вправду стало легче, и я предложил ему угостить его шаурмой. Были у меня в кармане 500 рублей. Поели, поболтали, и он сказал, что все будет хорошо, а потом я ушел. А сегодня такая новость. Я его должен отыскать».

6. Я первый рубль в 1985 году заработала. После кино шла домой, и тетенька, то-о-олстая такая, попросила залезть в окно на 1 этаже и дверь открыть, а то она белье вешала на улице, а дверь захлопнулась. Меня, конечно, помучали сомнения, но тетка была в застиранном халате и с тазиком, а дом на проходной улице и двухэтажный. Поверила, в общем. Залезла, чуть в таз с вареньем не свалилась, язычок на замке отщелкнула и получила рубль. Надеюсь-таки квартира была теткина.

Фото: Евгения ГУСЕВА

7. Сижу вечером, никого не трогаю. Тут совершенно неожиданно приходит сообщение от друзей, мол, хочешь с нами на концерт Nazareth завтра сходить? Оказалось, у них есть свободный билет, который теперь достался мне совершенно бесплатно!

Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

8. Эта история произошла с моим знакомым, преподавателем вуза. Хоть он и пенсионер, но активно участвует в жизни вуза и различных мероприятиях. В 2016 году он должен был ехать на финал ICPC(Чемпионат по программированию среди вузов) в Тайланд. До аэропорта ехал на трансфере несколько часов. Подъезжая к аэропорту, обнаружил, что в кармане куртки лежат только билеты и паспорт, кошелька с картами и наличкой не было. В состоянии легкого шока, он начинает звонить жене, уточняет, положила ли она ему кошелёк в куртку. Жена божится, что да, все положила. Судорожно вспоминая, что перед аэропортом останавливались на заправке, знакомый просит водителя туда съездить, в надежде найти там кошелёк. На заправке кошелёк не нашли и знакомый едет обратно в аэропорт. Садится в самолет и от безысходности и грусти решает сделать фото билета и постит его на странице в соцсети. Через несколько минут к нему подходит его бывший студент. Как оказалось, он летел с женой в отпуск в Тайланд на том же самолёте. Преподаватель рассказывает ему свою ситуацию и между ними происходит следующий диалог (П-преподаватель, БС- бывший студент):

П - Понимаю, что летите в отпуск и деньги нужны самим, но можешь мне занять хотя бы 50$?

БС - Хм... нужно спросить у жены...

Через 5 минут:

БС - Жена сказала что, к сожалению, у нас нет 50$ и поэтому просила вам передать 100$!!

P.S.: Кошелек с деньгами нашли, он был в другой куртке дома.

Фото: Иван ВИСЛОВ

9. Поехали с дочкой на детский концерт. Собирались ехать на маршрутке, стояли, ждали, ничего не едет - выходной, видимо, дело в этом. Опаздывать не хочется - вызвала такси на остановку. Пообщались с водителем, доехали до места, и я поняла, что забыла телефон в такси. Растерялась, не знаю, что делать - в поддержку звонить - не с чего. Еще и билеты электронные в телефоне.

Подошла к билетерам, объясняю, говорят, никак не проверить, что именно вы купили билет. Спрашивала, можно ли где-то выйти в свою электронную почту, билеты же и туда приходят - отказали. Видимо, такое у меня потерянное лицо было - пустили на концерт. Сели с ребенком, а я все думаю - надо будет после концерта звонить в техподдержку, искать... Тут до меня доходит - надо же самой себе позвонить! Попросила у незнакомого мужчины рядом телефон.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Алло, здравствуйте, я у Вас в машине телефон оставила...

- Да я знаю, я тут уже стою, выходите в холл.

Оказывается, он нашел мой телефон и вернулся в концертный зал, куда привез.

Человечище! Александр, спасибо Вам!

Концерт уже слушали совершенно спокойно. Билеты потом показали проверяющим.

10. Сижу дома, никого не трогаю. Стук в дверь. Сосед по поселку.

С-Сосед, Я - Я

Я: О, привет, как дела?

С: На море слетать хочешь? (подвыпивший малость)

Я: Ну я как бы не собирался, да и планы есть.

С: Короче, завтра в 21.00 в аэропорт, и на море летим, все оплачено.

Я: ??????

Оплатил он мини-отель для друзей справить свое 50-летие, но никого заранее не предупредил. Сюрприз, так сказать, решил сделать. Соответственно все отказались из-за разных проблем.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Денег не вернуть, одному лететь не хочет. Так вот, на 12 дней лечу на море, все включено, 4 домика двухместных на двоих, бассейн, еда.

Хотел на море, да все никак не мог собраться. Вот, видимо, боженька и дал пендель.

Статья основана на постах пользователей сервиса pikabu.ru.

А с вами происходили похожие истории? Какие случаи везения вы можете рассказать? Свои ответы пишите в комментариях.