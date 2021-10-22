Убрали из меню молоко - и дети перестали болеть: что это за эксперимент и можно ли его распространить повсеместно

О долгих прогулках в большинстве детсадов забыли. И, похоже, совершенно зря. Фото: Shutterstock

Похолодало, малыши пошли в сад, и началось: неделю ходим, три на больничном. То ОРВИ, то ОРЗ. «Будут болеть, пока дети в группе не обменяются вирусами и бактериями» - популярное объяснение педиатров мамам. Однако в Москве есть сеть чудо-садиков и начальных школ, где посещаемость - почти стопроцентная. Как им это удается?

О «МЕТОДИКЕ КОМАРОВСКОГО»

Мы приехали в один из филиалов My SADIK по соседству с большим парком.

- Парковая зона была одним из обязательных условий договора, когда мы открывали наш первый садик десять лет назад, - рассказывает основатель сети Роза Саргсян. - Это был совместный проект с доктором Комаровским (украинский педиатр, автор передач и книг о детском здоровье. - Ред.). Мне нравилось то, что он пропагандировал: прохладный влажный воздух в комнатах, много прогулок, никаких укутываний… А у меня был опыт работы в строительной сфере и огромный интерес к педагогике, развитию детей. Я ему написала, так и познакомились.

Правда, доктор вложился в бизнес в основном своим именем и быстро потерял интерес. А потом наши пути-дорожки и вовсе разошлись: не нашли общий язык с его командой. Даже судились.

- Судились? Из-за чего?

- Они требовали деньги за то, что мы якобы используем методику Комаровского. Но ее на самом деле не существует. Комаровский пропагандирует то, что было прописано в наших СанПиНах (Санитарных правилах и нормах. - Ред.) уже много лет. Фишка Комаровского в том, что он умеет доступным языком донести до молодых мам и пап базовую информацию о здоровье детей, и он реально многих встряхнул и направил.

О ВРЕДНЫХ БЕЛЫХ ПРОДУКТАХ

- У меня к доктору пиетет, многие его требования выполняю с рождения дочки, а она все равно часто болеет.

- У нас так же было, пока не изменили питание. Поначалу кормили детей по меню, которое предоставил Комаровский. В нем не было ничего вредного - ни сосисок, ни полуфабрикатов, а с 2 - 3 лет строго безмолочные каши. Но в целом - обычная еда. В этот же период мой сын заболел, ему диагностировали астму и назначили гормоны на несколько месяцев. Стали с мужем вникать, вышли на иммунолога-диетолога.

Врач без единого анализа выдала назначение: исключите из рациона все белое - творог, молоко, сахар, муку. И тренируйте дыхание: плавание, лыжи, бег… Будет просить лакомств - дайте яблоко, огурец, морковку. Но никаких булок, творожков или конфет.

Мы изменили меню, отказались от медикаментов, и через полгода полностью исчезли спазмы.

Посмотрели статистику расторжения договоров в садике: больше всего их было зимой - весной. (Из-за постоянных болезней детей в этот период родители, как правило, начинали думать: нужно ли оплачивать частный детский сад, если приходится сидеть с ребенком на больничном большую часть времени. - Ред.). И решили ввести такое же питание в садике.

- Но диетолог дал рекомендации конкретно вашему сыну, другим детям ведь могло и не подойти?

- Я считаю, это всем подходит. И детям, и взрослым. Наше меню разрабатывали специалисты, и оно другое, чем в любом другом учебном заведении.

О НЕХОЧУХАХ

- Детям-то нравится правильная еда?

- Если дома питаются иначе, это сразу видно по ребенку, особенно первые месяц-два. Но если быть последовательными, вкусовые привычки меняются довольно быстро. Хотя дети есть дети. Салат из свежих овощей не очень любят. Овсянка на воде плохо идет, поэтому добавляем банан, ягоды, побольше сливочного масла.

- А если не хочет есть?

- Не заставляем. Но есть один секрет: тут такая движуха - прогулки, активности, экскурсии, игры, занятия, что аппетит у всех хороший. И после обеда спят. Есть особо активные, которых ничем не укатаешь, но таких единицы.

Принципы питания. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

СОВСЕМ-СОВСЕМ НЕ БЮЛЛЕТЕНЯТ?

- Не верим, что дети у вас совсем не болеют, - пытаем местного врача.

- Болеют, но редко, кратковременно и без серьезных осложнений. И в основном малыши, - говорит врач-педиатр Ирина Чепенко. - Но дети и должны болеть, это нормально. Важно, как быстро они выздоравливают. Если ОРВИ проходит за несколько дней и без осложнений - повода для беспокойства нет. А вообще здоровье складывается из известных компонентов: режим, питание, дозированная физическая нагрузка и обязательно положительные эмоции. Плюс у нас группы маленькие, что тоже важно.

Действительно, питание питанием, но условия-то в группах такие, что обычным муниципальным детсадам только мечтать: малочисленные группы, многочасовые прогулки на улице, соблюдение температурного режима в спальнях и игровых и даже поддержание определенной влажности. То ли дело в каком-нибудь МБОУ «Ромашка»: тридцать трехлеток в одной группе, половина с соплями и кашлем, раскаленные батареи и замотанная нянечка (она же - помощник воспитателя) с одним платком на все 15 сопливых носов... Исключай в таких условиях белые продукты из питания или не исключай - маловероятно, что больничные прекратятся.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

Постоянно заложен нос и кашель - попробуйте диету

Долго считалось, что молоко для детей незаменимо - источник кальция, укрепляет кости. А теперь его записали во враги. Почему? Об этом мы расспросили врача-диетолога, педиатра, аллерголога Марину ХАЧАТУРОВУ. Сразу оговоримся: некоторые доводы доктора нам показались идущими вразрез с общепринятой точкой зрения на здоровое питание. Но в садах с выверенными «здоровыми» рационами дети болеют как подорванные. А здесь вроде бы нет. Может, стоит прислушаться?

- Изменились и молоко, и дети, - считает Марина Хачатурова. - Предыдущие два поколения считали правильной парадигму молочного вскармливания. А последние лет двадцать и вовсе происходит злоупотребление молочными продуктам. Итог - большое количество детей с непереносимостью. Много диатезов, хронических обструктивных болезней: кашляют, ходят сопливые… Усиленное слизеобразование провоцируют как раз молочные продукты, даже сквашенные. То молоко, которым нас в детстве бабушки кормили, было натуральным, из-под коровы, при натуральном сквашивании превращалось в простоквашу. Нынешнее пакетированное - в горечь.

- То есть, вы считаете, будет правильным исключить молоко из питания?

- Это тоже перегиб. Если ребенок здоров, все хорошо с кишечником, нечасто болеет, пьет молоко - на здоровье! Если же есть ситуация плохого кишечника (запоры, поносы, болит поджелудочная), частые ОРЗ и потом долгое выздоровление, аденоиды, астма, хронические бронхиты, отиты, риниты, расстройства пищеварения - тогда есть смысл уменьшить пищевую нагрузку белком коровьего молока. Или исключить молочные продукты из меню и понаблюдать - после одного-двух месяцев должен быть заметный результат. Но рекомендовать это всем подряд неправильно.

- А кальций откуда брать, если молоко не пить?

- Олени едят траву, а не творог, и рога меняют каждый год. Кальций есть везде: в зелени, мясе, фруктах, овощах…

- В числе запретных «белых» продуктов еще сахар и пшеничная мука...

- Виновата перегрузка пищеварительной системы быстрыми углеводами и глютеном. Раньше конфеты детям давали иногда, а сейчас по два-три шоколадных яйца в день. Булочки, печенье, вафли из высокоглютеновой муки многие жуют с утра до вечера. А где супы, котлеты? И потом удивляемся: почему дети часто болеют диатезом.

Знай. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Принципы питания. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Мы же млекопитающие»

Виктор ВОЙНОВ, и. о. директора ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н. А. Семашко», доктор медицинских наук:

- Есть в отказе от всего белого доля истины. Американская статистика показала тенденцию: введение рафинированных продуктов спровоцировало резкий скачок сосудистых патологий и увеличение числа людей с избыточным весом. Корреляция очевидна. Так что булки, блины из белой муки, белый сахар неплохо бы и ограничить.

Что касается молочных продуктов, думаю, отказываться от них неправильно. Есть, конечно, дети с непереносимостью или те, кому нельзя жирное молоко. Но в целом мы же млекопитающие, мы едим молоко достаточно длительный период младенчества. Так что для нас это естественный продукт. Не могу сказать, что все нынешнее молоко - негодное. Есть качественная натуральная продукция. Та же фермерская, если хотите.

ЧТО ГОВОРЯТ МАМЫ

«Сын и дома стал пить чай без сахара»

- В первый год в саду Костя болел ОРВИ, примерно раз в три месяца. А с трех лет пропускали только по собственному желанию или когда боролись с весенним поллинозом, но это буквально несколько дней в году - добавила Анастасия. - Сын и дома стал пить чай без сахара и есть блюда без соли. Мне помимо питания очень нравится, что в саду много гуляют. В теплое время почти все занятия проходят на улице, в парке устраивают пикники. Дети не сидят в одной комнате весь день, и персонал успевает все проветрить и сделать влажную уборку. Наверняка это тоже сказывается на том, что инфекций меньше.