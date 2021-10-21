Друзья год искали режиссера «Ералаша» по больницам, а он сидит в СИЗО по обвинению в педофилии

Интересно, что последний год многие друзья считали Белостоцкого фактически пропавшим без вести Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Педофильский скандал среди российского «бомонда». В сексуальном насилии над несовершеннолетними обвинили режиссера Илью Белостоцкого. В 2005-2014 годах мужчина работал в детском журнале «Ералаш». Снял несколько эпизодов известного сериала «След». Также в его фильмографии один полнометражный фильм - «Бегство рогатых викингов».

Интересно, что последний год многие друзья считали Белостоцкого фактически пропавшим без вести.

- Осенью прошлого года он внезапно исчез из соцсетей, хотя раньше постоянно там тусовался, - рассказал KP.ru один из приятелей режиссера. - Его телефон был постоянно выключен. Когда в сети многие начали спрашивали, куда делся Илья, кто-то из его родных ответил, что Илья тяжело заболел, попал в больницу, лечится, временно без связи. Тогда это показалось странным, но все, конечно, переживали, желали здоровья.

Среди из тех, кто активно интересовался, куда пропал Илья Белостоцкий оказалась его давняя знакомая Наталья Кадочникова - актриса из Санкт-Петербурга, внучка знаменитого советского актера Павла Кадочникова («Повесть о настоящем человеке», «Укротительница тигров», «Неоконченная пьеса до механического пианино»).

- Да, я как и все, была уверена, что Илья болен. О том, что с ним случилось на самом деле, я впервые от вас слышу, - сказала корреспонденту KP.ru Наталья.

А на самом деле, пока Белостоцкого «прикрывали» от общественности родные и самые близкие, он находился в СИЗО. Еще год назад его арестовали по обвинению в сексуальном насилии над несовершеннолетними.

В Следственном комитете лаконично сообщают, что уголовное дело еще расследуется. Между тем, как стало известно «Комсомольской Правде», дело Белостоцкого в скором времени собираются передавать в суд.

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