Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия
Эксклюзив kp.rukp.ru
21 октября 2021 22:25

Друзья год искали режиссера «Ералаша» по больницам, а он сидит в СИЗО по обвинению в педофилии

Родные Ильи Белостоцкого убеждали знакомых, что он находится на лечении
Семен ЕЛЕНИН
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Интересно, что последний год многие друзья считали Белостоцкого фактически пропавшим без вести

Интересно, что последний год многие друзья считали Белостоцкого фактически пропавшим без вести

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Педофильский скандал среди российского «бомонда». В сексуальном насилии над несовершеннолетними обвинили режиссера Илью Белостоцкого. В 2005-2014 годах мужчина работал в детском журнале «Ералаш». Снял несколько эпизодов известного сериала «След». Также в его фильмографии один полнометражный фильм - «Бегство рогатых викингов».

Интересно, что последний год многие друзья считали Белостоцкого фактически пропавшим без вести.

- Осенью прошлого года он внезапно исчез из соцсетей, хотя раньше постоянно там тусовался, - рассказал KP.ru один из приятелей режиссера. - Его телефон был постоянно выключен. Когда в сети многие начали спрашивали, куда делся Илья, кто-то из его родных ответил, что Илья тяжело заболел, попал в больницу, лечится, временно без связи. Тогда это показалось странным, но все, конечно, переживали, желали здоровья.

Среди из тех, кто активно интересовался, куда пропал Илья Белостоцкий оказалась его давняя знакомая Наталья Кадочникова - актриса из Санкт-Петербурга, внучка знаменитого советского актера Павла Кадочникова («Повесть о настоящем человеке», «Укротительница тигров», «Неоконченная пьеса до механического пианино»).

- Да, я как и все, была уверена, что Илья болен. О том, что с ним случилось на самом деле, я впервые от вас слышу, - сказала корреспонденту KP.ru Наталья.

А на самом деле, пока Белостоцкого «прикрывали» от общественности родные и самые близкие, он находился в СИЗО. Еще год назад его арестовали по обвинению в сексуальном насилии над несовершеннолетними.

В Следственном комитете лаконично сообщают, что уголовное дело еще расследуется. Между тем, как стало известно «Комсомольской Правде», дело Белостоцкого в скором времени собираются передавать в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я оказался в кошмарном сне. Только это был не сон»: Выпускник лицея обвинил учителя информатики в растлении подростков

Педофильский скандал случился в подмосковной Электростали (подробности)

В Москве задержали приемного отца, которого дочери обвинили в педофилии

В ближайшее время мужчине предъявят обвинение, а суда он, скорее всего, будет дожидаться в СИЗО (подробности)

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ