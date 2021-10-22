Медицинская сенсация: почка свиньи прижилась в организме женщины

Свиная почка сразу же включилась в работу в человеческом организме.

Команда хирургов из клиники Нью-Йоркского университета (NYU Langone Health in New York), которыми руководил Роберт Монтгомери (Dr. Robert Montgomery) провела трансплантацию почки свиньи женщине. И человеческий организм не стал противиться. По крайней мере медики не увидели никаких признаков отторжения за то время, пока отслеживали работу пересаженного органа. Такого успеха никто еще не добивался.

- Лучше, чем мы ожидали, — отозвался об итогах операции доктор Монтгомери, слова которого приводит портал ScienceAlert.

Донором почки стала генетически модифицированная свинья, из генома которой был вырезан участок, отвечающий за синтез крайне чужеродных для человеческого организма молекул -альфа-галактозы. Клетки «подредактированной» свиньи их просто не вырабатывали, а стало быть, и не вызывали реакцию отторжения. Ради этого, собственно, и была проведена генетическая модификация.

Почки для экспериментов поставляют генетические модифицированные свиньи.

Почку, изъятую у свиньи, хирурги пересадили безнадежно больной женщине, мозг которой уже умер - ее физическое существование поддерживали аппараты жизнеобеспечения. Родственники несчастной как раз дали согласие на их отключение и не стали возражать, чтобы она поучаствовала в эксперименте перед тем, как совсем уйти в мир иной. У женщины ко всему прочему отказала одна из почек. Ее-то и заменили на свиную, соединив с кровеносной системой. Донорскую почку оставили снаружи, чтобы иметь возможность за ней приглядывать. Приглядывали почти трое суток – 54 часа. Столько длился эксперимент.

Обычно донорским органам – особенно почкам – необходимо время «на раскачку». Порой несколько суток. Свиная почка сразу же включилась в работу – начала вырабатывать положенное количество мочи, признаков отторжения не демонстрировала. У пациентки восстановился и уровень креатина, недостаток которого сигнализирует о почечной недостаточности. Креатина добавила свиная почка.

Успех в области ксенотрансплантации – так называют пересадку органов животных человеку – сулит фантастические перспективы. Медики по крайней мере обнадеживают. Мол, нынешнее время, когда реципиентам приходится годами ждать донорских органов, скоро уйдет в прошлое. Ожидание сейчас вынужденное. Более-менее здоровых человеческих почек, печени, сердец, сосудов, кожи, желез внутренней секреции остро не хватает. Генетические модифицированные свиньи и, возможно, овцы избавят от дефицита. Можно будет пересаживать их органы. Американский эксперимент – серьезный шаг в этом направлении. Если не сказать, прорыв.

В дальнейших планах хирургов из клиники Нью-Йоркского университета оставить пересаженную свиную почку работать подольше. Потом – пересадить две почки сразу и посмотреть, будут ли они функционировать столь же эффективно.

Следующий этап – операции на людях с живым мозгом, которым ничего уже не помогает. Даже гемодиализ. В случае успеха, пересаженные свиные почки можно было бы оставить на время, пока не подоспеют человеческие. А если дела пойдут совсем хорошо, то свиные почки и менять не придется.

Свиную почку оставили снаружи, что следить за ее работой.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Судьба отредактированной свиньи

Свиной эмбрион, в геном которого внесены необходимые изменения, подсаживают свиноматке.

Свиноматка производит на свет поросят, клетки которых не содержат веществ, способных вызвать реакцию отторжения у человека.

Поросят выращивают, режут и изымают, к примеру, почки. Или какой-нибудь другой орган – для пересадки.

Генетически модифицированных свиней выращивает компания United Therapeutics Corp's Revivicor. Их, получивших название GalSafe, в декабре 2020 года одобрило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (US Food and Drug Administration - FDA). Разрешило не только использовать в медицине, но и есть. Так что ливер – хирургам, остальное – в мясную лавку.

Есть и другой способ модификации свиней или овец. Ученые пробуют скрещивать их с людьми. Хотят, чтобы получились химеры, то есть, гибриды - животные с человеческими внутренними органами. Подобные эксперименты ведут биологи из США, Испании и Японии. Подробности в нашем материале Химеротворцы пришли

Альтернатива ксенотрансплантации – производство необходимых для пересадки органов из живых человеческих тканей. Их пробуют печатать на биопринтерах. О том как развивается это направление читайте Биопринтинг: Когда появятся «напечатанные» человеческие органы, пригодные для пересадки