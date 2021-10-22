США сокращают прием аспирина для профилактики тромбов: что делать российским пациентам кардиологов

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Ацетилсалициловая кислота – самое распространенное в мире средство от боли. А благодаря его дополнительным свойствам (антикоагулянт, средство, разжижающее кровь), низкие дозы давно используются в качестве профилактического средства от тромбов и сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако Управление по профилактике заболеваний в США (независимая комиссия, состоящая из экспертов в области профилактики заболеваний и доказательной медицины, USPSTF – прим. Ред.) на прошлой неделе опубликовало новый проект рекомендаций, предлагая врачам пересмотреть использование известного медикамента.

Отныне людям старше 60-ти не рекомендуется принимать его в качестве превентивного средства от тромбов. Оставить его в своей аптечке пожилым можно, только если ранее человек перенес инфаркт или инсульт и, соответственно, имеет повышенную опасность тромбообразования.

В остальных случаях потенциальную пользу перевешивают риски серьезных побочных эффектов, включая внутренние кровотечения.

Решения Управления по профилактике заболеваний регулируют практику применения лекарств в США. Однако его рекомендации значительно влияют на медицинскую практику во всем мире. Поэтому изменения впоследствии могут затронуть множество стран и миллионы человек.

А ЧТО НАСЧЕТ МОЛОДЫХ?

Новая рекомендация касается только случаев, когда ацетилсалициловая кислота используется в качестве профилактики образования тромбов. Есть же еще жаропонижающие и обезболивающие свойства. И эти ипостаси аспирина USPSTF не затрагивает.

Кроме того, комиссия акцентируют внимание на том, что изменение касается только людей старше 60 лет – из-за повышенного у них риска кровотечений. И только в случае, если в анамнезе у человека не значатся серьезные сердечно-сосудистые проблемы, инфаркт или инсульт.

Новые рекомендации не касаются людей более молодого возраста от 40 до 59, им аспирин в качестве профилактики сердечных заболеваний может быть весьма полезным. Но, опять же, только при назначении врача.

- В любом случае, нужно проконсультироваться со своим доктором, - говорит Чиен-Вэнь Цзэн, член целевой группы USPSTF и директор по исследованиям семейной медицины и общественного здоровья Гавайского университета. – Наша рекомендация по отмене аспирина для некоторых групп людей основаны на том, что более высокий риск кровотечения с возрастом фактически сводит на нет потенциальную пользу препарата.

«АСПИРИН ВОСПРИНИМАЮТ ПОЧТИ КАК ВИТАМИН»

Сердечные приступы случаются, когда сосуды, кровоснабжающие сердце, закупориваются атеросклеротическими бляшками, перекрывая жизненно важный приток крови к сердцу. А инсульты возникают в результате сгустка крови, перекрывающего приток крови к мозгу. Аспирин - антикоагулянт, препарат, разжижающий кровь и, следовательно, предотвращающий образование тромбов.

В то время как предыдущие рекомендации (на основе данных испытаний в 1980-х и 1990-х годах) советовали принимать ежедневно дозу аспирина для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний - новые рекомендации уже не так категоричны.

- За последние 30-40 лет медицина научилась управлять факторами риска, значительно возросло понимание населения о здоровом образе жизни, и новые исследования показали, что нам уже не нужен аспирин в прежних количествах, - говорит Дональд Ллойд-Джонс, президент Американской кардиологической ассоциации США. Он назвал обновления «долгожданной корректировкой». - Меняется общество, меняются люди, поэтому меняется и место аспирина в истории.

- Многие люди думают об аспирине почти как о витамине, - говорит Чиен-Вэнь Цзэн. – Но, когда мы говорим о том, что он может вызвать сильное кровотечение, речь идет не о паре капель из носа. А о кровоизлиянии в мозгу или внутреннем, но таком, которое требует переливания.

ЭСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Мехман Мамедов, профессор кардиологии, доктор медицинских наук, эксперт Лиги здоровья нации:

- Ацетилсалициловая кислота является одним из четырех составляющих для длительной профилактики осложнений у лиц с ишемической болезнью сердца и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Этот принцип принят во всех странах мира, включая Россию.

Однако, за последние годы этот препарат стали принимать более расширенно, в первую очередь длятак называемой первичной профилактики. При этом не учитывая тот факт, что есть ограничения для приема ацетилсалициловой кислоты, и в первую очередь это да - риск развития кровотечений.

В любом случае, эффективность и безопасность назначаемых лекарств всегда взвешивает врач на приеме. Ведь возраст связан не только с наличием заболеваний, но и с переносимостью тех или иных лекарственныхвмешательств.

Стивен Николлс, известный кардиолог, профессор, автор книг, глава MonashHeart в Мельбурне (Австралия) также считает, что пациентам отменять препарат самостоятельно нельзя:

- В ранних исследованиях аспирин на самом деле казался чудодейственным лекарством для всех людей с высоким риском сердечного приступа и инсульта. Но с годами мы стали намного лучше лечить артериальное давление, холестерин ... все факторы, влияющие на риск сердечного приступа и инсульта. Поэтому преимущества аспирина стали менее убедительными.

Да, правила его приема, врачам, пожалуй, стоит пересмотреть. Но сами пациенты не должны сейчас же бросать свою терапию – оценить необходимость изменения назначений может только ваш лечащий доктор на очередном приеме!