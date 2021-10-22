«Дал пощечину на кухне – и это избиение?»: Башаров заявил, что женщины жалуются на рукоприкладство от небольшого ума

Марат Башаров и Елизавета Шевыркова развелись в 2019 году. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Марат Башаров уверен, что женщины публично жалуются на рукоприкладство от небольшого ума. 47-летний актер не скрывает, что иногда слишком увлекается выяснением отношений со своими женами. Но все равно считает, что женщины не должны выносить сор из избы и рассказывать, что их избили. Об этом актер заявил в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!».

Развод Башарова с третьей женой Елизаветой Шевырковой был громким и публичным. Супруги официально развелись в 2019 году после того, как актер в состоянии алкогольного опьянения избил Лизу и сломал ей нос. Вторая жена Башарова Екатерина Архарова тоже ушла от него после того, как он поднял на нее руку. Актриса уехала из его дома в синяках и потом долго лечилась. В прошлом году Марат решил откровенно рассказать о семейных скандалах в телешоу «Секрет на миллион». Актер, известный своими неудачными браками, алкогольными дебошами и рукоприкладством, в эфире канала НТВ признался, что действительно бил бывших жен. Неудивительно, что после его откровений поднялась волна публичного негодования. Дело дошло до того, что общественность потребовала лишить Башарова звания Народного артиста Татарстана.

В YouTube-шоу «Алена, блин!» Марат рассказал, что не читал эти гневные комментарии, поскольку не считает нужным тратить на это свое время. Башаров не заметил, что после интервью Лере Кудрявцевой отношение публики к нему изменилось в худшую сторону. По его словам, на спектакли с его участием стало приходить даже больше зрителей.

- Наоборот даже. Я почувствовал больше любви людей, которым я действительно интересен, - отметил Башаров.

Марат не согласен с тем, что в своих интервью он старается обойти тему домашнего насилия. И он абсолютно уверен: то, что творилось в его втором и третьем браках, нельзя назвать домашним насилием.

- Дал пощечину на кухне – и это избиение? Ребята, ну… Видимо, у вас в глазах это видится так, - заявил Башаров.

В 2014 году актер женился на актрисе Екатерине Архаровой. Менее чем через полгода Архарову госпитализировали с переломом носа, сотрясением мозга и многочисленными ушибами. Фото: кадр видео.

Марат убежден, что женщины рассказывают о рукоприкладстве на ток-шоу, только потому что за это платят деньги.

- А какая еще причина? Ну, сделать мне, наверное, хуже. Чтобы на всю страну – вот Башаров какой. Я его так любила, этого дебила, а он так со мной поступил. Это от боли, от обиды, от безысходности и от небольшого ума, - заявил актер.

Правда, после этого артист оговорился, что речь идет не о его женах, которые «абсолютно все были очень умными», а о других женщинах.

Марат сообщил, что сейчас со всеми бывшими женами у него прекрасные отношения. Актер не скрывает: он хотел бы, чтобы все бывшие супруги к нему вернулись. Башаров напомнил, что он – мусульманин, и религия не запрещает ему поддерживать отношения с несколькими женщинами одновременно. Более того, он даже предлагал женщинам, с которыми у него были отношения, вернуться.

- Любой женщине приятно, когда ей говорят: «Я хочу, чтобы ты вернулась. Ты для меня единственная, любимая». Конечно, всем нравится. Ну, может быть, из моих уст это не совсем приятно звучит. Но никто не вернулся, за что я искренне благодарен. Спасибо, девчонки, - сказал Башаров.

Марат уверен: то, что творилось в его браках, нельзя назвать домашним насилием. Фото: кадр видео.

Сейчас у него новая любовь и, по словам актера, она не похожа на его предыдущих женщин. Новая избранница звезды не публичная личность и не хочет известности.

- Я счастлив, что моя избранница не похожа на предыдущих, и она как раз не хочет вот этого всего - этой мишуры, яркости, публичности, известности. Она непубличный человек, не актриса и, за что я ей очень благодарен и счастлив с ней, она не мечтает о фанфарах, - говорит актер.

Марат также добавил, что его новая возлюбленная не мусульманка.

Напомним, первой женой Башарова стала Елизаветой Куцко. Пара рассталась, когда у Башарова начался роман с фигуристкой Татьяной Навкой. В 2014 году актер женился на актрисе Екатерине Архаровой. Менее чем через полгода Архарову госпитализировали с переломом носа, сотрясением мозга и многочисленными ушибами. Позже в ток-шоу актриса рассказала о проявлениях домашнего насилия со стороны мужа. Марат же в свое оправдание сообщил, что когда Архарова выпивала, то теряла контроль над собой. Когда Екатерина устроила очередной скандал, он предложил жене развестись и попытался выставить ее из дома.

- Выставил ее на веранду, дверь закрыл, - сообщил актер. - Можно было обойти дом. Она взяла пепельницу, разбила стекло, порезалась вся. Я открыл дверь… Я ей врезал один раз. Не бил много раз. Я ей вот так вот дал наотмашь…

В 2016 году Башаров женился на своей поклоннице Елизавете Шевырковой. В декабре 2018 года брат Елизаветы Федор сообщил журналистам, что Башаров сломал новой жене нос, и показал справку из травмпункта. В марте 2019 года пара разошлась.